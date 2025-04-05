В Красноярском крае штормовой ветер оставил без электричества почти 60 тысяч человек

В Красноярском крае из-за штормового ветра с порывами до 28 м/с произошли массовые отключения электроэнергии, сообщает «Коммерстантъ», ссылаясь на министерство энергетики. Без электроснабжения остались около 60 тыс. человек.

Для ликвидации последствий непогоды задействованы 192 аварийно-восстановительные бригады, в составе которых работают 392 человека и 205 единиц специальной техники.

Кроме того, аналогичные проблемы зафиксированы в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области, где также наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.

Минэнерго и региональные энергетические службы продолжают работу по восстановлению электроснабжения в затронутых районах.



Матвей Гавриков