Наперегонки с Татарстаном: Рустэм Хамитов тоже хочет «башкирского чуда», но малой кровью

На фоне успехов соседей из Башкирии Набережные Челны могут снизить инвестиционный барьер в ТОСЭР до 20 млн рублей

Башкортостан наступает на пятки Татарстану, готовясь открыть в этом году еще три ТОСЭР, повторяя «офшорный» рекорд татарстанских друзей. Федеральная комиссия при Минэкономразвития РФ по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития одобрила их создание в моногородах Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске, после чего в Башкирии будет действовать пять ТОСЭР, как и в Татарстане. Но, в отличие от РТ, Башкирия намерена установить вход для резидентов будущих ТОСЭР по новым правилам — с минимально разрешенными инвестициями в 2,5 млн рублей. Таким образом, Татарстан, где цена входа варьируется от 50 до 10 млн рублей, окажется в окружении практически «обнуленных» ТОСЭР. Подробнее в материале «Реального времени».

Башкирия открыла легкий путь в ТОСЭР

Башкортостан включается в федеральную гонку моногородов за вхождение в льготный налоговый режим ТОСЭР, но только на принципиально облегченных инвестиционных условиях. Имея у себя две территории опережающего развития — в «авиационном» Кумертау и «машиностроительном» Белебее, правительство Башкирии подало заявку на получение статуса ТОСЭР еще для трех моногородов республики и получило «зеленый свет» от федеральных властей.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РБ, в начале апреля этого года комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований РФ при Минэкономразвития РФ одобрила проекты создания ТОСЭР в Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске, но уже по изменившимся федеральным правилам привлечения резидентов.

«Инвестиционный порог для всех трех будущих башкирских ТОСЭР предполагается установить одинаковый — в 2,5 млн рублей. Это означает, что при заходе в любую из этих трех башкирских ТОСЭР резидент должен сделать капитальные вложения на эту фиксированную сумму и открыть в первый год работы не менее 10 рабочих мест. Правда, пока это проектное решение, подготовленное специалистами Башкортостана. А последнее слово остается за Минэкономразвития РФ», — заметили в правительстве РБ. Тем не менее в федеральном ведомстве готовятся соответствующие проекты постановлений правительства РФ, но в официальном сообщении Министерства экономического развития Башкортостана конкретные пороговые значения для инвесторов не названы.



Имея у себя две территории опережающего развития — в «авиационном» Кумертау и «машиностроительном» Белебее, правительство Башкирии подало заявку на получение статуса ТОСЭР еще для трех моногородов республики и получило «зеленый свет» от федеральных властей. Фото glavarb.ru



Открытые двери, но не для всех

2,5 млн рублей — это новый индикатор инвестиционной активности для резидентов ТОСЭР в моногородах, который был пересмотрен правительством РФ в сторону двукратного понижения в апреле 2017 года. Изначально в постановлении правительства РФ №114 было установлено, что минимальный инвестиционный порог для вхождения в ТОСЭР должен был составлять 5 млн рублей, а инвестор обязан создать 20 рабочих мест.

Для сравнения: в татарстанских ТОСЭР входные инвестпороги еще выше. Набережные Челны «защитились» с порогом 50 млн рублей инвестиций и создание 30 рабочих мест, Нижнекамск — от 15 млн рублей инвестиций и 20 рабочих мест, Зеленодольск — 10 млн рублей и 20 рабочих мест. Лишь Чистополю каким-то чудом удалось пройти по «минималке» — 2,5 млн рублей и 10 рабочих мест. Запредельные инвестпороги татарстанских ТОСЭР объясняются тем, что их заявки были поданы до того, как изменились федеральные правила.

Зачем Рустэм Хамитов понизил планку до 2,5 млн рублей

«С инициативой снижения инвестиционного порога для резидентов ТОСЭР в моногородах выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов во время панельной дискуссии на российском инвестиционном форуме в Сочи, — напомнили в правительстве РБ. — Ведь резиденты могут быть разными: крупными, средними, мелкими, но каждый из них может быть полезен моногороду. Сейчас каждое рабочее место имеет значение. В итоге предложение Рустэма Хамитова было поддержано. Поэтому при формировании наших проектов ТОСЭР мы опирались на новые стандарты», — объяснил собеседник «Реального времени».

По его словам, в первых ТОСЭР Башкирии — в Кумертау и Белебее — инвестиционный вход составляет 5 млн рублей, но нельзя сказать, что этот барьер непреодолим для инвесторов. Сейчас в Кумертау работают девять резидентов, в Белебее — пять, а общая сумма инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.

Сейчас в Кумертау работают девять резидентов, в Белебее — пять, а общая сумма инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Фото glavarb.ru



Говоря об опыте привлечения резидентов, глава Башкортостана остался, судя по его выражению, «все равно пессимистом». «Те, кто давно работает во власти, знают, сколько было разных новаций, предложений. Мы уже стали в определенной мере информированными оптимистами, что, по сути, равно пессимистам. Но в данном случае программа развития моногородов сработала. В самом начале этого процесса тоже казалось, что не получится, что-то засбоит, не выйдет. Вышло», — рассказывал он на панельной сессии «Моногорода: проектируем будущее» в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» в феврале этого года.

Наверняка его заключительное слово «вышло» приобретет подлинный смысл, когда «райские условия» для башкирских ТОСЭР будут прописаны Минэкономразвития в каждом из трех будущих паспортов. Нет сомнений, что новые ТОСЭР «выстрелят» еще и потому, что фонд развития моногородов задолго до подачи заявок направил значительные ресурсы на инфраструктуру городов.

Стоит заметить, что при снижении инвестиционного порога в ТОСЭР налоговые преференции резидентам остаются прежними. Они освобождаются от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет в течение 5 лет, а платежи в региональную казну будут идти по ставке 5% в первую пятилетку, от 10% — во вторую. Для сравнения: обычная ставка налога сегодня составляет 20%, из которых 2% идут в федеральный бюджет, 18% — в региональный. Таким образом, только по этой линии резиденты ТОСЭРа в первые 5 лет смогут спокойно вкладывать в свое развитие дополнительно 15% собственной прибыли. Кроме того, они освобождаются от уплаты региональных налогов на имущество и землю, страховые взносы снижаются с 30% от фонда оплаты труда до 7,6%. Эта льгота работает 10 лет со дня получения статуса резидента для всех предприятий, которые «пропишутся» в ТОСЭРе в течение 3 лет.

Эльдар Тимергалиев считает меру по снижению инвестпорога своевременной и правильной. «Даже на 2,5 млн рублей инвесторы нужны», — сказал он. Фото nabchelny.ru



Как Челны хотели «переподписаться» под 10 млн рублей

Понимая, что по легкому пути двинутся остальные регионы ПФО, правительство Татарстана попыталось скорректировать паспорта, выданные первым ТОСЭР. Ведь в окружении «обнуленных» ТОСЭР республиканские «офшоры» для бизнеса выглядят неконкурентными и грозят превратится в «памятники» большому бизнесу. Источник, близкий к Минэкономики РТ, рассказал, что в начале года было направлено обращение в Минэкономразвития РФ о пересмотре инвестиционного порога в ТОСЭР Набережных Челнов с 50 до 10 млн рублей, но им было отказано.

«Согласились понизить вход до 20 млн рублей», — сообщил собеседник «Реального времени», указав, что резиденты под 10 млн «уйдут» в другие регионы. Когда заработают новые правила в ТОСЭР Набережных Челнов, остается неизвестным. А резиденты не будут терять время.

Можно ли считать входной билет на 50 млн рублей просчетом республиканских властей? «Мы были первыми в получении ТОСЭР, поэтому Москва ставила высокие барьеры, никто не просчитывал последствия на перспективу», — рассуждает он. Услышать мнение Минэкономики не удалось. Заместитель министра экономики РТ Наталья Таркаева отказалась от комментариев, ссылаясь на занятость. Заместитель главы исполкома Набережных Челнов по вопросам ТОСЭР Эльдар Тимергалиев считает меру по снижению инвестпорога своевременной и правильной. «Даже на 2,5 млн рублей инвесторы нужны», — сказал он.

Правила должны быть общими

Эксперты расходятся во мнении об эффективности снижения инвестпорога. «Правила не должны так быстро меняться, потому что разукрупнение допустимого бизнеса может обернуться другими проблемами, — предостерегает директор института региональных исследований городского планирования Высшей школы экономики, доктор экономических наук Ирина Ильина. — Что такое 2,5 млн рублей в наше время для развития промышленности в ТОСЭР? Ведь они создаются в основном для того, чтобы трансформировать структуру моногородов. И когда мы делаем такие низкие ставки в 30 тысяч евро, то серьезного бизнеса не может быть. Могут возразить: будем создавать малые предприятия и т. д. Но у нас нет практики создания эффективного малого бизнеса в других сферах, кроме торговли».

По ее словам, снижение пороговой доступности может трансформировать саму идею создания ТОСЭР и ни к чему хорошему не приведет. Все направлено на то, чтобы наполнить ТОСЭР хоть какими-то резидентами. «Частая смена правил игры, на мой взгляд, недопустима. Лишь бы кто-нибудь пришел в открытые двери, а это неправильно. Должна быть единая политика по отношению к регионам», — говорит Ильина.



Башкирии, в отличие от РТ, где традиционно особые экономические зоны развиваются более успешно и есть масса иностранных инвесторов, куда важнее привлечь в свои ТОСЭРы больше некрупных по уровню финансирования игроков, рассуждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Фото glavarb.ru



По принципу курочки



Но, может, стратегия «курочки, которая по зернышку клюет» более правильная? «Обе стратегии правильные, и вот почему, — рассуждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. — Башкирии, в отличие от РТ, где традиционно особые экономические зоны развиваются более успешно и есть масса иностранных инвесторов, куда важнее привлечь в свои ТОСЭРы больше некрупных по уровню финансирования игроков, иными словами, чем меньше порог входа в ТОСЭР, тем больше возможностей потенциальному предпринимателю с уже готовой стратегией бизнеса войти в этот ТОСЭР, так проще найти партнеров и развивать бизнес. А в результате республика гораздо быстрее видит результаты от работы и получает доходы от налоговых поступлений. То есть фактически у РБ и РТ разный уровень амбиций и разные задачи: у Татарстана в этом случае шансы по привлечению никак не снижаются, поскольку именно этот регион изначально считается наиболее привлекательным для развития крупного бизнеса, в том числе ориентированного на экспорт. В случае с проектами в РБ речь, конечно, идет о развитии на локальных рынках для усиления местной экономики».