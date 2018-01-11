«ICO мессенджера Telegram станет одним из самых успешных в 2018-м»

Мессенджер Павла Дурова запустит блокчейн-платформу с собственной криптовалютой

Мессенджер Павла Дурова Telegram запустит блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой. По мнению создателей, TON сравнима с распределенным суперкомпьютером, и в новой, децентрализованной экономике она сможет конкурировать с Visa и MasterCard. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», соглашаются с тем, что платформа может нести в себе угрозу для традиционных финансовых сервисов, а также объясняют создание проекта необходимостью монетизации Telegram.

«Криптовалюты в принципе несут в себе угрозу для традиционных финансовых сервисов»

Telegram создаст блокчейн-платформу Telegram Open Network, а основой ее виртуальной экономики станет криптовалюта Gram. Об этом сообщается в опубликованном накануне white paper (техническом документе) мессенджера. Проще говоря, команда Telegram собирается запустить интуитивно понятный людям инструмент для использования криптовалют. Пока же, сетуют разработчики, подавляющее большинство пользователей испытывают серьезные трудности при попытках работы с той или иной цифровой валютой, а рынок товаров и сервисов, которые можно оплатить «криптой», сильно ограничен.

Вместе с тем ситуация осложняется слишком низкой скоростью совершения транзакций с существующими сейчас криптовалютами. К примеру, у Bitcoin и Ethereum это 7 и 15 транзакций в секунду соответственно. Команда Павла Дурова взялась и за эту проблему: как следует из технического документа мессенджера, архитектура TON Blockchain позволит проводить миллионы транзакций в секунду. По мнению авторов документа, платформа сравнима с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов, и в новой, децентрализованной экономике она сможет конкурировать с Visa и Mastercard.

— Я думаю, что криптовалюты в принципе несут в себе угрозу для традиционных финансовых сервисов, а у Telegram, скорее всего, будет работать система «от человека к человеку», поэтому какой-то центральный процессинг, который используют Visa и MasterCard, уже будет не нужен — сеть сама будет обрабатывать все запросы, — считает криптовалютный тренер Евгений Каминский.

«Это то же самое, что криптовалюта, но только на примере социальной сети»



Известный российский экономист Никита Кричевский также согласен с тем, что платформа TON может нести в себе угрозу для традиционных финансовых сервисов, однако уточнил, что форма, которую выбрал Telegram — это не криптовалюта в чистом виде, это расчетная система: «Криптовалюта — это абстрактный биткоин на непонятных торговых площадках, куда вы легко зайдете и занесете деньги, но обратно не выйдете, потому что там нет кэша. Какую-то мелочевку вытащить можно, но любую сумму даже от 100 тыс. долларов практически нереально получить обратно. И потом, это пирамида. Все это понимают — конец прошлого года достаточно это показал.

Иное дело — расчетная система, которую и собирается внедрять Telegram. При нынешнем уровне развития коммуникаций, это достаточно сложно технически, но, по сути, идея есть и все предпосылки для ее реализации уже созданы. Осталось просто сесть, написать программы, протестировать их, оценить риски, и потихонечку внедрить.

Я не исключаю, что в перспективе система расчета в том же Telegram может быть, например, не только по количеству денег, но и по количеству подписчиков — это могут быть своеобразные кредиты: вы сможете снизить количество подписчиков, но при этом расплатиться за что-то.

Вы сможете вступать в некие кредитные союзы внутри «Телеграма», финансировать общие проекты, объединять свои финансовые возможности и усилия. По сути, это то же самое, что криптовалюта, но только на примере социальной сети. Приблизительно по такому же пути сейчас идут в «Фейсбуке».

«ICO Telegram станет одним из самых успешных в 2018-м году»

В ходе предварительного этапа ICO Telegram намерен привлечь 500 млн долларов — средства будут направлены на развитие сети, закупку оборудования и развитие технологий. Как сообщает издание TechCrunch, ICO компании Павла Дурова может состояться уже в марте. По мнению эксперта Евгения Каминского, оно станет одним из самых успешных ICO 2018 года.

Бывший коллега Павла Дурова по «ВКонтакте» и Telegram Антон Розенберг, который сообщил о планах Telegram еще в конце декабря, рассказал «Реальному времени», что успел поговорить об этом ICO c десятками инвесторов, от относительно небольших до крупных иностранных фондов. По его словам, во многом этому способствует создаваемый ажиотаж и отсутствие любых комментариев и официальной информации со стороны Павла Дурова.

— К сожалению, этот новый рынок крайне спекулятивен, многие инвесторы разбогатели недавно и вкладывают легкие деньги, ориентируясь зачастую только на имя, даже не видя white paper (описания того, что и как планируется создать, и какие при этом могут быть риски). Их интерес в том, чтобы быстро заработать на торгах, а сам продукт их почти не интересует. Так что, я полагаю, само ICO пройдет успешно. Но все самое интересное начнется потом, — считает Розенберг.

«Telegram хороший продукт, но ничего не зарабатывает»

Также любопытно, в чем именно заключается необходимость запуска подобной платформы. По мнению Антона Розенберга, финансовая составляющая здесь, безусловно, одна из главных.

— Telegram — хороший продукт, но ничего не зарабатывает. А расходы на него, согласно опубликованным материалам, уже достигли 70 миллионов долларов в год и растут огромными темпами. Сам Павел Дуров недавно говорил, что после продажи акций «ВКонтакте» в 2014 году у него было всего 300 миллионов. Поэтому естественно, что вопрос дальнейшего финансирования стоит очень остро. И так как Павел Дуров публично обещал и не продавать Telegram, и не показывать в нем рекламу, проведение ICO — чуть ли не единственный вариант привлечь деньги, да еще и почти без обязательств. Правда, согласно тем же документам, собранные на проект TON деньги будут тратиться в основном на дальнейшее поддержание мессенджера Telegram. На саму разработку новой платформы требуется на два порядка меньше денег, — высказался Розенберг.

Криптовалютный тренер Евгений Каминский также предположил, что к разработке этого масштабного проекта команду Telegram подтолкнула необходимость монетизации мессенджера.

— Павел Дуров ежемесячно из своих собственных средств платил разработчикам, платил за сервера и так далее — он поддерживал этот проект на свои деньги. Понятно, что деньги не безграничны, поэтому все это довольно логично, — считает спикер. — Первая задача, которая решается (самая очевидная) — это финансирование. Вторая задача — новые пользователи и новые рынки. Третья задача, с которой им предстоит справиться с помощью блокчейна и децентрализации, — противостояние с правительствами стран, которые блокируют доступ к Telegram. Соответственно, собрав 4—5 млрд долларов, мессенджер вполне может не зависеть от внешних обстоятельств и стать реально большой децентрализованной платформой. Тем более прецеденты уже были — есть канадские мессенджеры, которые выходили на ICO и собирали десятки миллионов долларов.