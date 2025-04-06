В России выросло время ожидания общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году россияне ожидали общественный транспорт дольше, чем когда-либо за последние девять лет. Среднее время ожидания достигло 15 минут и 48 секунд в обе стороны, что на 4 минуты больше, по сравнению с 2022 годом. Эти данные приведены в исследовании РИА «Новости» на основе статистики Росстата.

Поездки на общественном транспорте также стали реже. В среднем россияне совершают 17 поездок в месяц, тогда как два года назад их было почти 18. Несмотря на это, время в пути увеличилось. Теперь в среднем на дорогу уходит 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше, чем в 2022 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно исследованию, за последние два года доля тех, кто пользуется общественным транспортом, снизилась с 53,5 до 50,5%. Чаще всего общественным транспортом пользуются молодые люди в возрасте 15—24 лет и пожилые люди старше 70 лет.



Анастасия Фартыгина