«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в напряженном матче
В очередном матче сезона баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал волевую победу над УНИКСом. К большому перерыву подопечные Андрея Ведищева уступали с разницей в одно очко, однако в третьей четверти краснодарцы захватили инициативу и уверенно контролировали ход игры на протяжении всей второй половины встречи.
Эта победа стала для «Локо» третьей в четырех очных противостояниях текущего сезона с УНИКСом.
Статистика матча:
«Локомотив-Кубань»:
- Мартюк: 23 очка, 9 подборов
- Миллер: 17 очков, 5 передач
- Кливленд: 15 очков
- Уэйли: 9 очков, 11 подборов
УНИКС:
- Рэйнольдс: 23 очка, 8 подборов
- Бако: 18 очков, 11 подборов
- Акун-Перселл: 14 очков, 5 подборов
Напомним, что 22-летний форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий попал в тройку лучших молодых звезд российского баскетбола по версии «Чемпионат», поддерживаемой Единой Лигой ВТБ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.