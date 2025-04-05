«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в напряженном матче

Фото: Динар Фатыхов

В очередном матче сезона баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал волевую победу над УНИКСом. К большому перерыву подопечные Андрея Ведищева уступали с разницей в одно очко, однако в третьей четверти краснодарцы захватили инициативу и уверенно контролировали ход игры на протяжении всей второй половины встречи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта победа стала для «Локо» третьей в четырех очных противостояниях текущего сезона с УНИКСом.

Статистика матча:

«Локомотив-Кубань»:

Мартюк: 23 очка, 9 подборов

Миллер: 17 очков, 5 передач

Кливленд: 15 очков

Уэйли: 9 очков, 11 подборов





УНИКС:

Рэйнольдс: 23 очка, 8 подборов

Бако: 18 очков, 11 подборов

Акун-Перселл: 14 очков, 5 подборов

Напомним, что 22-летний форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий попал в тройку лучших молодых звезд российского баскетбола по версии «Чемпионат», поддерживаемой Единой Лигой ВТБ.



Матвей Гавриков