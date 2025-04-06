Рейс Москва — Казань задержали в Шереметьево из-за больного пассажира

Фото: Максим Платонов

Рейс SU1268 из Москвы в Казань задержали уже более часа в аэропорту Шереметьево. Пассажиров проинформировали о том, что самолет не может вылететь из-за снятия с борта больного человека с эпилепсией. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Пассажиры рейса начали переживать, так как вместо запланированного времени вылета в 8:35 им приходится ждать в зале.

— Катаемся по аэропорту, — делятся эмоциями в соцсетях. Ожидание усугубляется тем, что самолет создает заминку для других рейсов в аэропорту.

Максим Платонов / realnoevremya.ru



