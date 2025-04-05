Neuralink проводит масштабный набор участников для тестирования мозговых имплантатов

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о начале масштабного набора участников для тестирования инновационной технологии мозговых имплантатов. Разработка направлена на создание системы, позволяющей управлять смартфонами и компьютерами с помощью силы мысли.

На данный момент технология уже была протестирована на трех пациентах с параличом конечностей. Эксперимент показал возможность беспрецедентного управления гаджетами при помощи сигналов мозга. В новом этапе исследования смогут принять участие люди, полностью утратившие контроль над движениями рук и ног из-за травм спинного мозга, рассеянного склероза или других неврологических нарушений.

Шестилетнее исследование направлено на помощь людям с серьезными неврологическими проблемами. Имплантат вживляется в мозг, где улавливает сигналы нейронов и переводит их в команды для внешних устройств. Ученые стремятся достичь «цифровой свободы» и значительно облегчить повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями.

Технология Neuralink имеет потенциал не только помочь в восстановлении утраченных функций, но и открыть новые горизонты в области нейротехнологий.

Напомним, что первый человек уже прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Об этом в своих соцсетях рассказал американский предприниматель Илон Маск.



Матвей Гавриков