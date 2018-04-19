«Крузаки» на Волге: топ-10 богатейших депутатов Госдумы от ПФО

Золотой запас Приволжского федерального округа: бывшие «юкосовцы», коммунист-олигарх и первый таджик-«авторитет»

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила декларации о доходах за 2017 год депутатов Госдумы РФ, представляющих регионы Приволжского федерального округа. Всего таковых 86 человек, и за год они заработали 1,7 млрд рублей — то есть чуть более 20 млн рублей на брата, или по 1,7 млн в месяц. Для сравнения: средняя номинальная начисленная зарплата работников в Татарстане составила в 2017 году 41,8 тыс. рублей в месяц, Башкортостане — 37,6 тыс., Самарской области — 36,5 тыс., Удмуртии — 36,3 тыс. Мы выяснили, откуда берется незарплатный доход десяти богатейших депутатов Госдумы РФ от Поволжья и чем они вообще знамениты, заодно обнаружив, что автор фразы «Сирия нам нужнее, чем зарплаты врачей» получает в семь раз больше среднего российского врача, а его супруга — в 56 раз больше.

Бывший «юкосовец» заработал более 700 млн рублей

Свои позиции по величине личного дохода по итогам 2017 года удержали только четыре депутата: Леонид Симановский (первое место по доходам за 2016 год среди народных избранников от ПФО, партия «Единая Россия»), Айрат Хайруллин (третье место по доходам 2016 года, «Единая Россия»), Владимир Блоцкий (второе место, КПРФ) и Ирек Богуславский (четвертое место, «Единая Россия»).

В рейтинге же по совокупному доходу (как известно, некоторые депутаты оформляют большую часть собственности и доходов на супруг и супругов) большинство народных избранников, входивших в десятку богатейших по итогам 2016 года, входят в топ-10 и по итогам 2017-го.

Самый богатый депутат Госдумы РФ от Поволжья (он представляет сразу три региона: Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области) — Леонид Симановский. Зампредседателя комитета Госдумы по бюджетам и налогам задекларировал личный доход в 734,4 млн рублей, а вместе с супругой он заработал в 2017 году 820 млн рублей. Таким образом, доход Симановского вырос за год в два раза: по итогам 2016 года его личный доход составлял 377,16 млн рублей, совокупный (с супругой) — 408 млн рублей. В собственности у народного избранника два земельных участка на 2,4 тыс. кв. м, жилой дом на 480 кв. м, гостевой дом на 363 кв. м. На супругу записаны еще три квартиры (на 31 кв. м, 143,2 кв. м и 280 кв. м). В гараже у депутата стоят: Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz S560 4Matic и судно Buster L, у его жены — Mercedes-Benz ML 350 и катер Aquador 32C.

Симановский — бывший сотрудник НК «ЮКОС» (до ее «раскулачивания»), где он дослужился до должности вице-президента. Был также членом совета директоров «Юганскнефтебанка» и председателем «Самаранефтегаза». В 2000 году основал ЗАО «Группа Химпроминдустрия», став председателем его совета директоров, в 2002—2003 гг. входил в совет директоров газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона, в 2003 году стал председателем ее совета директоров. В Госдуму впервые был избран в 2003 году (год, когда Михаил Ходорковский был арестован: во время расследования «дела ЮКОСа» Симановский, занимавший руководящие посты в компании, имел депутатскую неприкосновенность) от «Единой России».

Симановский — бывший сотрудник НК «ЮКОС», где он дослужился до должности вице-президента. Фото er-duma.ru



Депутат с 2007 года входит в рейтинг богатейших людей РФ журнала «Форбс» и довольно регулярно возглавляет список богатейших депутатов Госдумы. В 2016 году он владел 1,6% акций «Новатэка», сегодня владеет им частично напрямую, частично через ООО «Левит», которое, в свою очередь, принадлежит на 78,3% Михельсону, на 21,7% Симановскому. В 2015 году ряд СМИ предполагал, что депутат может вернуться в бизнес, возглавив совет директоров «Новатэка». Считается главным лоббистом интересов этой компании, с 2014 года включенной в санкционный список США.

«Макаронная коррупция», бегство партнера в Израиль и теща-бизнесмен

Второе место по величине совокупного дохода (но лишь 32-е по личному доходу) занимает Вадим Белоусов, депутат от «Справедливой России», член комитета ГД по аграрным вопросам, представляющий Удмуртию, Кировскую область и Тамбовскую область. В прошлом году Белоусов заработал вместе с супругой 273,12 млн рублей, что более чем в пять раз больше задекларированного по итогам 2016 года (52 млн). Основной доход в семью Белоусовых приносит супруга: за 2017 год она задекларировала 266,7 млн рублей, за 2016-й — 47,2 млн. На супругу записаны 10 земельных участков общей площадью 17,5 тыс. кв. м, три жилых дома на 1 тыс. кв. м, две квартиры. В гараже депутата две машины — ГАЗ 13 и «Мерседес Гелендваген», у супруги три БМВ: Х6, 325 I и 750 LI.

Деньги Белоусова, известного прежде челябинского бизнесмена, — от макаронного бизнеса, которым он занимался с 1991 года, возглавляя известную компанию «Макфа» с долей на российском рынке более 23% — в компании у Белоусова до последнего времени был пакет в 9,3%. Основатель «Макфы» Михаил Юревич впоследствии стал губернатором Челябинской области, Белоусова по этой причине всегда считали близким к Юревичу человеком. Напомним, что в марте 2017 года в отношении уже экс-губернатора было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток на 26 млн рублей, сам Юревич сбежал в Израиль, и в мае 2017 года его объявили в международный розыск, а суд выдал санкцию на его заочный арест.

За год до этого Белоусов отказался от членства в партии «Единая Россия», от которой он избирался в Госдуму в Челябинской области, решив переизбираться от «Справедливой России» в Кировской области (меньше конкуренция). В итоге в марте 2017 года и он попал «под раздачу»: в рамках уголовного дела был задержан помощник Белоусова Андрей Чуркин (директор московского филиала «Макфы»). Сам Белоусов пока находится вне «зоны влияния» следователей (см. «депутатская неприкосновенность»). Бизнес тещи Белоусова, Маргариты Бутаковой, — тоже макаронный: она считается учредителем в ряде фирм, которые ранее были собственностью «Макфы», на нее также оформлено 20% доля в одной из крупнейших фирм — застройщиков Челябинска — ООО «Гринфлайт».

По роду своей деятельности депутат известен публичным лоббированием господдержки аграриев, в частности необходимости программы поддержания цен и финансирования кредитования. В сентябре 2017 года он заявил: «Про пчел. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность».

Деньги Белоусова, известного прежде челябинского бизнесмена, — от макаронного бизнеса, которым он занимался с 1991 года. Фото kirov-portal.ru



Коммунист-олигарх: дом в Англии, переезд в Киров ради выборов и неожиданное «рыбное» богатство после санкций

Тройку богатейших депутатов Госдумы РФ от ПФО закрывает Владимир Блоцкий (КПРФ), член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представляющий Нижегородскую область. В 2017 году он заработал 200 млн рублей, его доход за год упал на 23% (с 260 млн). Совокупный доход 2017 года составил 203 млн рублей. В собственности у Блоцкого 9 земельных участков на 9,4 тыс. кв. м, при этом один из них на 1 тыс. кв. м — в Великобритании. Участок и жилой дом в этой стране депутат приобрел в 2013 году, сумма сделки составила более ста миллионов рублей. «Это имущество сторонник компартии приобрел от доходов, полученных после сдачи в аренду недвижимости, дивидендов от акций, а также зарплаты, полученной в «Мурманском траловом флоте», — писала в 2016 году «Наша версия в Нижнем Новгороде».

У Блоцкого также четыре жилых дома на 1 тыс. кв. м (включая один в Англии), три квартиры на 267,7 кв. м. На супругу записаны еще один участок на 2,13 тыс. кв. м, жилой дом на 435 кв. м, три квартиры на 284,6 кв. м. В гараже у депутата стоят два «Порше»: Cayenne Diesel и Panamera 4S. У супруги BMW X6 xDrive 30D и Ford F 450.

Блоцкий — «темная лошадка». Впервые избираясь в Госдуму от КПРФ от Нижегородской области (ни к партии, ни к региону он до последнего времени не имел никакого отношения) в 2016 году, он задекларировал 770 млн рублей. После появления публикаций в духе «от коммунистов идет олигарх» Блоцкий попытался было откреститься от своего прошлого. Кандидат в депутаты заявлял в СМИ, что он всего лишь юрист, был приглашенным специалистом, «оказывал юридические и консультационные услуги Мурманскому траловому флоту, после чего стал управляющим директором группы компаний» и перестал работать там еще в 2012 году, возглавив Ассоциацию отечественных рыбопромышленников. Однако структуры, в которых он работал, считались подконтрольными «рыбному королю России» Виталию Орлову, который прославился тоже не так давно — в конце января 2017 году агентство «Блумберг» сообщило о появлении в России нового долларового миллиардера, которым и стал владелец рыбодобывающей компании «Норебо холдинг» мурманчанин Виталий Орлов, «ранее не попадавший ни в один из известных рейтингов крупнейших бизнесменов». Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние Орлова перевалило через отметку $1 млрд. Бизнес его поднялся сразу «после того, как Россия запретила импорт рыбы».

Неизвестно, какая доля в «Мурманском флоте» принадлежит депутату, но официально на него записаны доли в компаниях «Интерфарт» (25% — торговля рыбой), «Рыбфлотхолод» (10% — торговля замороженными продуктами) и в юридической компании ООО «Подмосковье» (20%).

В собственности у Блоцкого 9 земельных участков на 9,4 тыс. кв. м, при этом один из них на 1 тыс. кв. м – в Великобритании. Фото kompas-rf.ru



Айрат Хайруллин как «экс-владелец» «Эдельвейса»

На четвертом месте — татарстанский депутат от «Единой России», известный лоббист молочного животноводства Айрат Хайруллин, задекларировавший в 2017 году 168,4 млн рублей. Его доход снизился на 40%, при том что в прошлом году доход депутата вырос на 24%. В собственности у депутата дом площадью 475,6 кв. м, квартира площадью 162 кв. м и две квартиры в совместной собственности — на 52,8 кв. м и 62,5 кв. м. В гараже стоят «Мерседесы» S600L и S500 4 Matic.

Ранее Айрат Хайруллин считался владельцем АО «Эдельвейс Корпорейшн» и ОАО «Агрохолдинг Красный Восток», однако в прошлом году пресс-служба депутата распространила в СМИ заявление, в котором говорилось, что депутат давно уже не совладелец этих компаний. Согласно списку аффилированных лиц «Эдельвейс Групп», заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам действительно не значится среди ее владельцев.

Пятерку богатейших депутатов Госдумы РФ от ПФО замыкает еще один депутат от Татарстана — Альфия Когогина, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и главный «камазовский» лоббист. Лично она задекларировала за 2017 год 30,2 млн рублей, ее супруг, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, — 107,7 млн рублей. За год личный доход Альфии Гумаровны вырос почти в три раза, совокупный — в 2,5 раза. У Когогиной три земельных участка на 4,7 тыс. кв. м, квартира на 148,5 кв. м, апартаменты на 470 кв. м и даже доли в «контрольно-пропускном пункте» на 374,6 кв. м. Сергей Когогин владеет тремя квартирами на 1 тыс. кв. м. Депутат ездит на Mercedes-Benz CLS 5004 Matic, глава КАМАЗа — на BMW M6, Land Rover Defender и гидроцикле Yamaha VX700. С 2002-го по 2011 год Когогина работала в ОАО «КАМАЗ» директором по лизингу и развитию продаж, затем возглавляла ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ». В 2011 году впервые была избрана в Госдуму, в начале 2017 года поменяла челнинскую прописку на московскую.

Айрат Хайруллин ранее считался владельцем АО «Эдельвейс Корпорейшн» и ОАО «Агрохолдинг Красный Восток». Фото Максима Платонова

В начале 2018 года Когогина, отвечающая как за автопром, так и за моногорода РФ, заявила, что в России должны стремиться к уровню локализации в автопроме не менее 80%, уровню экспорта — не менее 20%, а господдержка позволила спасти автомобильную отрасль, где появились игроки с экспортным потенциалом. По ее мнению, в 2017 году российская экономика вышла из рецессии. К своим заслугам депутат относит то, что на реализацию программы развития АПК Татарстан будет получать 1,7 млрд рублей ежегодно, Татарстану выделены и субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК с 2018-го по 2020 год на сумму более 10 млрд рублей, и то, что на благоустройство городов и районов РТ из федерального бюджета получено более миллиарда рублей.

Ирек Богуславский заработал в 2017 году меньше, чем Дмитрий Самаренкин

Помимо Хайруллина и Когогиной, в топ-10 богатейших депутатов ГД от регионов ПФО входят еще два татарстанских депутата: Ирек Богуславский и Юрий Синельщиков (представляющий также Ульяновскую область). Доход Богуславского, депутата от «Единой России» с 2007 года и коллеги Когогиной по комитету ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, составил в прошлом году 47,5 млн рублей, и в нашем рейтинге он занял лишь восьмое место. Интересно, что Дмитрий Самаренкин, совладелец ГК «Нэфис» (которую и контролирует Богуславский) и председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат», задекларировал за 2017 год в разы больше — 133 млн рублей. В собственности у Богуславского две квартиры на 83,4 кв. м и 172,3 кв. м, на ребенка записан участок в 6,7 тыс. кв. м, дом на 573 кв. м. Машин официально нет. Любопытно, что ребенок Богуславского за год задекларировал доход в 25 млн рублей!

В начале прошлого года Ирек Богуславский был в числе депутатов ГД, поддержавших проект по соцподдержке «детей войны», — проект считался «татарстанским», его поддержали, впрочем, всего 108 из 450 депутатов, и он был отклонен. В мае Богуславский стал известен как автор законопроекта, перекрывающего экспорт зерна в Турцию на фоне охлаждения отношений между двумя странами.

В мае Богуславский стал известен как автор законопроекта, перекрывающего экспорт зерна в Турцию. Фото Максима Платонова

Как коммунист-адвокат пытался проверить доходы Дмитрия Медведева

Юрий Синельщиков, депутат от КПРФ с 2011 года, бывший первый зампрокурора Москвы, первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству, задекларировал за 2017 год лично всего 5,7 млн рублей, а вот его супруга — 37 млн рублей: совокупный доход составил, таким образом, 42,6 млн рублей (10-е место в нашем рейтинге). На самого депутата записана лишь ½ доля квартиры в 110,6 кв. м, на его супругу же — участок в 3 тыс. кв. м, дом на 292,4 кв. м, квартира на 100 кв. м и несколько помещений на 473 кв. м. В гараже стоит Volkswagen Touareg.

В 2006 году Синельщиков основал коллегию адвокатов «Синельщиков и партнеры». Основные доходы супруги приносит ее работа нотариусом, в 2012 году она вошла в московский избирком, но в 2016 году ей пришлось оттуда выйти из-за «конфликта интересов», поскольку Людмила Синельщикова была как раз супругой Юрия Синельщикова. С поста зампрокурора Москвы последний был освобожден в 2003 году скандально — после проверки деятельности московской прокуратуры «за систематическое ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».

В 2017 году депутат Синельщиков призвал усилить ответственность за коррупцию, использовав такую меру наказания, как конфискация имущества. Известен депутат и как разработчик и инициатор введения в Уголовный кодекс РФ статьи 280.1 — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». После скандального расследования оппозиционера Алексея Навального, обвинившего премьера РФ Дмитрия Медведева в сокрытии огромных доходов, Синельщиков стал известен как автор письма на имя спикера ГД Вячеслава Володина, в котором утверждал, что «Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ проверить эти обвинения, да еще в отместку инициировала проверку самих коммунистов.

В 2017 году депутат Синельщиков призвал усилить ответственность за коррупцию, использовав такую меру наказания, как конфискация имущества. Фото duma.gov.ru

Клан «ЮКОСа»/«Новатэка»

Седьмой по величине совокупный доход оказался у Виктора Казакова, тоже единоросса, члена комитета ГД по аграрным вопросам (к которым он, исходя из его бизнес-опыта, отношения не имеет), — он и его супруга задекларировали за 2017 год 63,9 млн рублей (личный доход депутата — 8 млн рублей), за год их доходы упали на 40%. У депутата, представляющего в ГД Самарскую область, в собственности квартира на 165 кв. м, на супругу записаны два участка на 2,4 тыс. кв. м, дом на 500 кв. м. В гараже у депутата стоит Land Rover «Дискавери» 4, у его супруги — Mercedes-Benz GL-500 4 Matic.

Казаков, как и Симановский, — «человек (из) «ЮКОСа». Поработав нефтяником в советское время, в 1994 году он становится гендиректором «Самаранефтегаза», в 1995-м — первым вице-президентом «ЮКОСа» (который и «сожрал» «Самаранефтегаз»). В 2000 году бизнесмен пошел во власть, став вице-губернатором Самарской области. В 2003 году был избран депутатом Госдумы — злые языки утверждали, что таким образом Казаков обезопасил себя от действий следователей и прокуроров. Другие считают, что «вице-губернатору не следовало задерживаться в регионе после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского», — то есть «такой вице-губернатор нам не нужен». Впрочем, Казаков довольно быстро влился в единороссовские ряды и после этого Госдуму фактически не покидал. В 2008 году был даже назначен руководителем избирательного штаба кандидата на пост президента России Дмитрия Медведева по Самарской области (помог и опыт: в 2000 году он возглавлял предвыборный штаб самарского губернатора Константина Титова.

Позднее Казакова стали считать членом «новокуйбышевского клана», в который входили также владелец «Новатэка» Леонид Михельсон и депутат-миллиардер Леонид Симановский («Новатэк» был основан в Новокуйбышевске Самарской области). В любом случае, несмотря на то, что каких-либо бизнес-интересов в Самарской области у Казакова уже нет, его можно считать одним из главных лоббистов интересов этого региона.

Несмотря на то, что каких-либо бизнес-интересов в Самарской области у Казакова уже нет, его можно считать одним из главных лоббистов интересов этого региона. Фото volga.news

Автор фразы «Сирия нам нужнее, чем зарплаты врачей» получает в семь раз больше среднего врача

Наконец, в топ-10, занимая девятое место, входит еще один депутат-единоросс — Игорь Сухарев, член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, представляющий Оренбургскую область. Совокупный доход Сухарева и его жены в 2017 году вырос в 1,6 раза, составив 42,7 млн рублей (на супругу приходится 38 млн). В собственности у депутата два земельных участка на 2,3 тыс. кв. м, два дома на 691 кв. м. У его жены — четыре участка на 3,15 тыс. кв. м (включая два с общей долевой собственностью), еще одна квартира на 151 кв. м, нежилое помещение на 190,1 кв. м и здание площадью 1,36 тыс. кв. м. Машин у депутата нет.

Сухарев — еще одна «темная лошадка», недолгое время (с 1997-го по 2005 год) он был фермером, гендиректором сначала ООО «Бузулук-Опт», а затем, в середине «нулевых», создал сельскохозяйственный кооператив «60 лет Победы» в Бузулукском районе Оренбургской области. Уже в 2002 году он был избран депутатом в Законодательное собрание области, в 2006 году вновь вошел в состав регионального парламента, где его выбрали председателем комитета по вопросам деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, внешних связей и общественных объединений. В 2011 году становится зампредседателя оренбургского парламента. В 2016 году победил на праймериз «Единой России», в ноябре того же года был назначен руководителем межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по Оренбургской, Самарской и Ульяновской областям. У его супруги, Елены Сухаревой, ИП в Оренбурге. Согласно данным портала правительства Оренбургской области, ей принадлежит гостиничный комплекс «Дружба» (построенный в 2003 году) — по-видимому, то самое здание площадью в 1,36 тыс. кв. м, задекларированное за 2017 год.

За год своего депутатства Сухарев прославился скандальным заявлением — комментируя участие России в сирийской войне, он заявил в июле 2017 года в эфире «Эха Москвы в Оренбурге»: «Сирия нам, наверное, нужнее, чем заработные платы [врачей]. … Я бы выбрал Сирию, да простят меня врачи».

Между тем средняя заработная плата российских врачей по итогам 2017 года составила 56,4 тыс. рублей — правда, летом того же года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова была уверена, что к концу его средняя зарплата врачей составит 66 тыс. рублей. Для сравнения: если считать только личный доход депутата Госдумы РФ Игоря Сухарева, его ежемесячная зарплата в 2017 году составляла 386,5 тыс. рублей, а среднемесячный доход его супруги в 2017 году составлял более 3 млн рублей. Таким образом, депутат зарабатывает в месяц почти в семь раз больше среднего российского врача, а его супруга — в 56 раз больше.

Доходы депутатов Госдумы от ПФО за 2017 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО Фракция Комитет Регион 1 1 Симановский Леонид Яковлевич ЕДИНАЯ РОССИЯ Заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область 2 32 Белоусов Вадим Владимирович СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Член Комитета ГД по аграрным вопросам Удмуртская Республика, Кировская область, Тамбовская область 3 2 Блоцкий Владимир Николаевич КПРФ Член Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Нижегородская область 4 3 Хайруллин Айрат Назипович ЕДИНАЯ РОССИЯ Заместитель председателя Комитета ГД по аграрным вопросам Республика Татарстан (Татарстан) 8 4 Богуславский Ирек Борисович ЕДИНАЯ РОССИЯ Член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Республика Татарстан (Татарстан) 6 79 Азимов Рахим Азизбоевич ЕДИНАЯ РОССИЯ Член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Кировская область 7 22 Казаков Виктор Алексеевич ЕДИНАЯ РОССИЯ Член Комитета ГД по аграрным вопросам Самарская область 5 5 Когогина Альфия Гумаровна ЕДИНАЯ РОССИЯ Заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Республика Татарстан (Татарстан) 9 74 Сухарев Игорь Николаевич ЕДИНАЯ РОССИЯ Член Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Оренбургская область

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