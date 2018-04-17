Дело рук самих утопающих: как спасителя строек «ФОНа» подвели под угрозу банкротства

Плюс в Казани могут появиться 1,5 тысячи новых обманутых дольщиков, если Беляков проиграет спор по бывшей земле Ливады

Фото: Василя Ширшова

Тревожные заявления прозвучали в суде по оспариванию расчетов за землю в ЖК «Симфония». Исход дела может ввергнуть в бедственное положение как весь комплекс долгостроев на Павлюхина, так и другие стройки СК «Бриз» в городе, угрожая застройщику банкротством. Напомним, конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» ставит под сомнение ряд сделок должника с компаниями «Профиль Финанс», «Фаворит-Капитал» и «Бриз». В ответ залоговые кредиторы грозят вернуть ипотеку на участки и потребовать около полумиллиарда рублей. В случае поражения компании Белякова придется заплатить неподъемные 773 млн рублей. Примечательно, что утопление спасителя стройки «ФОНа» оказалось делом рук самих утопающих: то ли по незнанию, то ли по другой причине инициатором всех катаклизмов стала одна из дольщиц. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Вред кредиторам не нанесен, даже наоборот»

В деле по оспариванию сделок «Фон-Ривьеры» поменялся судья. Вместо Максима Боровкова, который ушел на повышение, заседание провел Айдар Галиуллин. В суд явились все стороны, за исключением «Фаворит-Капитала». Послушать доводы сторон пришел Иван Новиков, один из членов рабочей группы по организации фонда дольщиков.

Представитель конкурсного управляющего должника вновь напомнила историю сделок, где фигурируют московская микрокредитная компания «Профиль Финанс», фирма Дианы Ахметзяновой «Фаворит-Капитал» и новый застройщик долгостроев на Павлюхина СК «Бриз».

По одному из споров с суммой 109 млн рублей ответчиком выступает «Профиль Финанс», по другому, на 40 млн рублей, — «Фаворит-Капитал». Все это платежи за снятие обременения с участков под пятым, шестым и седьмым домами комплекса. Изначально земля была в залоге у Сбербанка, затем переходила по цепочке: от банка к его подконтрольной фирме «СБК Стекло», затем к московской микрокредитной компании «Профиль Финанс», от нее к «Фаворит-Капиталу», после чего участки выкупил «Бриз», расплачиваясь за долги «ФОНа» по обязательствам в рамках купли-продажи земли под «Симфонией». Теперь арбитражник «Фон-Ривьеры» настаивает, что это были сделки с предпочтением или мнимые сделки.

— Ответчиками следует признать лиц, несущих солидарную ответственность за причинение вреда кредиторам должника, выраженного в уменьшении конкурсной массы на 109 млн 500 тысяч рублей. В связи с этим просим признать данные сделки недействительными, — сообщила представитель конкурсного управляющего Гульгена Замалеева.

— «Профиль Финанс» являлся кредитором. И в счет того, что были заключены договоры поручительства и договоры переуступки, были сняты залоги. И в результате этой сделки должник приобрел права требований к «Бризу» на сумму 850 млн рублей по договору купли-продажи, потому что должник обязан был передать участки без обременений. Таким образом, вред кредиторам не нанесен, а даже наоборот, — парировала представитель «Профиль Финанса» Анастасия Пак.

«В результате этой сделки должник приобрел права требований к «Бризу» на сумму 850 млн рублей по договору купли-продажи, потому что должник обязан был передать участки без обременений. Таким образом, вред кредиторам не нанесен, а даже наоборот», — парировала Анастасия Пак



Пиррова победа дольщиц «Симфонии»

Кроме того, залоговый кредитор вновь напомнил о негативных последствиях для дольщиков «Симфонии», если суд удовлетворит требования арбитражника «Фон-Ривьеры». В частности, «Профиль Финанс» вернет залоги на землю под пятым, шестым и седьмым домами в комплексе: «Соответственно, это гораздо хуже скажется на всех дольщиках, самом должнике и его кредиторах, нежели неудовлетворение его требований».

— Вы согласны, что негативных последствий будет больше? — уточнил судья у конкурсного управляющего.

— Сделки носят признаки оспоримости, в связи с чем было подано заявление, — коротко пояснила та.

— То есть это воля кредиторов? Или воля одного кредитора Федосеевой?

— Воля одного кредитора Федосеевой и еще одной, которая подавала жалобу, уважаемый суд, — ответила Замалеева. — Мы пытались объяснить кредитору последствия, но она нас не слышит.

Здесь слово взял юрист «Бриза» и обрисовал точнее всю ту нерадужную картину, которая ждет дольщиков в случае поражения ответчиков.

— Автоматически вернутся залоги на объекты незавершенного строительства — это дома, которые еще не сданы в эксплуатацию. Более того, будет невозможно привлечение денег по договорам долевого участия без согласия залогодержателя. Соответственно, парализуется работа по финансированию строительства данных домов и передаче квартир дольщикам, — уточнил юрист застройщика Ильдар Ситдиков.

Юрист «Бриза» обрисовал всю ту нерадужную картину, которая ждет дольщиков в случае поражения ответчиков



УЖП: «Мы получим новых обманутых дольщиков»

Заместитель начальника Управления жилищной политики (УЖП) Казани, в свою очередь, добавил, что в этой ситуации «Бриз», не имея возможности привлечь деньги дольщиков, даже кредит на стройку не сможет взять: «Соответственно, мы получим новых обманутых дольщиков», — предостерег Айрат Ахметханов.

Судья уточнил, нельзя ли донести эту информацию до самих дольщиков, проведя собрание кредиторов: «У суда сейчас очень непростая ситуация. Процесс будет очень затяжной, и дело будет обжаловаться долгое время. В данном случае дольщики в не очень хорошем положении окажутся», — сообщил Айдар Галиуллин.

Представитель УЖП пояснил, что среди дольщиков не все являются покупателями единственного жилья, есть инвесторы.

— Большинство участников строительства понимают, какие могут быть последствия, что это приведет к еще одному банкротству крупной компании — уже непосредственно «Бриза». К сожалению, возврат залога повлечет невозможность завершения строительства объектов. Если «Бриз» не сможет проводить платежи, подрядчики обратятся в суд с требованием его банкротства. И мы получим уже не один проблемный объект, их будет несколько. Мы говорим о том, что число обманутых дольщиков увеличится на 1,5 тысячи человек, — добавил Ахметханов.

«Профиль Финанс» заключил, что уже достаточно доводов отказать в удовлетворении требований арбитражника «Фон-Ривьеры». Судья поручил должнику подготовить бухгалтерский баланс фирмы за 2015 год, обеспечить обязательную явку представителя «Фаворит Капитала», сторонам подготовить пояснения по делу. Рассмотрение споров отложили на 23 мая.

«Если «Бриз» не сможет проводить платежи, подрядчики обратятся в суд с требованием его банкротства. И мы получим уже не один проблемный объект, их будет несколько. Мы говорим о том, что число обманутых дольщиков увеличится на 1,5 тысячи человек», — добавил Ахметханов



У «Бриза» могут встать стройки не только на Павлюхина

Следом рассмотрели еще одно дело по оспариванию сделки уже непосредственно между «Бризом» и «Фон-Ривьерой» о переводе долга №01062016/ПД от 1 июня 2016 года и соглашении о прекращении взаимных обязательств путем зачета встречных однородных требований от 30 августа того же года на сумму 773 091 005 рублей.

Представитель «Бриза» вновь напомнил о «крайне негативных последствиях для дольщиков»: «В отношении 419 квартир — это более тысячи человек — будет признано, что не состоялась оплата по договорам долевого участия».

— Конкурсный управляющий, вам последствия известны? Там ведь дольщики пострадают, — вновь обратился судья к арбитражнику «Фон-Ривьеры» и получил утвердительный ответ.

— Более того, хотел бы обратить внимание, что суммы в 773 млн на расчетных счетах у СК «Бриз» нет. Соответственно, при наступлении последствий это будет основанием для того, чтобы признать «Бриз» банкротом со всеми вытекающими последствиями, — предупредил юрист «Бриза».

— То есть дольщикам будет только хуже? Лучше не будет?

— Да, уважаемый суд.

— Более того, если «Бриз» будут банкротить, возникнет большой строительный коллапс. И это не только стройки на Павлюхина, компания крупная, у нее и другие объекты встанут, — добавил Ситдиков.

Представитель Дианы Ахметзяновой, финдиректора «ФОНа», также поддержал ответчика: «Помимо самого требования на 773 млн, мы еще не должны забывать о требованиях убытков, и эта сумма, которая придет в реестр, она будет намного превышать 773 млн в данном случае, что также негативно скажется на положении самого должника и участников строительства».

«Компания, которая хотела помочь, еще и обанкротится»

Этот спор судья также отложил на 23 мая. Те немногие дольщики, которые присутствовали на процессе, до сих пор пребывают в шоке от услышанного.

— Там столько кинутых людей, и второй раз уже кидают! Нервов не хватает, там уже при смерти люди есть. Мы из седьмого дома — самого большого, к строительству которого только что приступили. Даже половина еще не построена. Если сейчас землю передадут в залог, уже «Бриз» банкротом сделают. Компания, которая хотела помочь, еще и обанкротится, — посетовал дольщик «Симфонии» Ринат Зинатуллин.

Примечательно, что «топить» «Бриз» начали руками самих участников строительства, вернее, одной из них. Арбитражник «Фон-Ривьеры» был вынужден подать невыгодные для себя и всего комплекса на Павлюхина заявления по оспариванию сделок после жалобы на его бездействие со стороны дольщицы «Симфонии» Ольги Владимировны Федосеевой.

«Не готов пока комментировать, пусть суд разбирается», — сообщил «Реальному времени» Андрей Беляков, гендиректор «Бриза». Фото Гуландам Зариповой



— Ее пытались убедить через арбитражного управляющего, она больше ни с кем не идет на контакт. Мы не знаем ее мотивов. Я так понимаю, она решила, что конкурсный управляющий не исполняет своих обязанностей и не опротестовывает сделки, которые могли бы помочь дольщикам. Но она просто, видимо, не понимает, хотя ей сто раз объясняли, что ее заявление сослужило плохую службу, — сообщила активистка комплекса Ирина Суворова.



Но, к сожалению, даже если Федосеева заберет свое заявление, обратной силы оно уже не имеет. Конкурсник по закону обязан оспорить сделки. Таким образом, стройка на Павлюхина вновь оказалась под угрозой срыва. И даже в тех домах, где уже получили жилье, есть риски его потерять. «Не готов пока комментировать, пусть суд разбирается», — сообщил «Реальному времени» Андрей Беляков, гендиректор «Бриза».



Несколько обнадежил Иван Новиков, один из участников рабочей группы по организации фонда дольщиков. Внимательно проследив за происходящим на обоих процессах, Иван Новиков коротко поделился своим мнением о происходящем:

— Окончательное решение примет суд, при этом он будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Независимо от принятого решения, работа по завершению строительства проблемных объектов будет продолжаться. С правовой точки зрения мы считаем, что отсутствуют основания для признания сделок с ООО «Профиль Финанс» и ООО «СК «Бриз недействительными. Фактически инициаторами возбуждения данных процессов выступили отдельные участники строительства, которые подали жалобу на бездействие конкурсного управляющего, выразившееся, по их мнению, в неоспаривании данных сделок. К сожалению, это тот самый случай, когда излишняя инициативность дольщиков создает дополнительные проблемы лицам, участвующим в завершении строительства.

Я хотел бы отметить, что сегодняшние процессы ярко демонстрируют, что за завершением строительства каждого проблемного объекта стоит огромный пласт юридических проблем, которые также необходимо разрешать. Поэтому мы просим участников строительства отнестись к этому с пониманием, — посоветовал Новиков.

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