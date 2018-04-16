Декларации депутатов Татарстана: хозяин «Кулона» вернул звание самого богатого политика

На миллиард богаче: Колесова осталась без Land Rover Range Rover, а семья Зиганшина обеднела на 220 млн рублей

В Татарстане представители власти начали публиковать декларации о доходах. Аналитическая служба «Реального времени», изучив декларации депутатов Госсовета РТ, узнала, что их совокупный семейный доход в 2017 году составил более 4 млрд рублей (точная цифра: 4 075 371 323,55), увеличившись с 2016 года на 1 млрд или в 1,3 раза. В прошлом году, напомним, он составлял 3 047 015 625,41 рубля, также увеличившись за год на 1 млрд, и превышал совокупный доход всех членов правительства РФ. Однако из-за неожиданно разбогатевшего вице-премьера Александра Хлопонина (почти на 3 млрд рублей), на этот раз «кошельки» депутатов Госсовета РТ уступают «кошелькам» министров РФ на все тот же 1 млрд рублей.

Глава банкротящейся компании «Кулонстрой» стал богатейшим депутатом Госсовета РТ

Если в прошлом году самым богатым депутатом был основатель холдинга ТТС, гендиректор ООО «УК ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев, то по итогам 2017 года лидерство перешло депутату Госсовета РТ Альберту Фахрутдинову, главе ювелирной компании ЗАО «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой», задекларировавшему личный доход в 604,6 млн рублей, вместе с супругой (14,3 млн рублей) они заработали 619 млн рублей (первое место по росту дохода среди депутатов Госсовета РТ).

В прошлом году совокупный доход семьи Фахрутдинова составлял 90,2 млн рублей, таким образом, за год его состояние выросло почти в семь раз. Фахрутдинов продолжает приобретать земли, сегодня его владения составляют 463,7 тыс. кв. м (у супруги — 56,2 тыс. кв. м), не считая 5 тыс.кв. м. земли в пользовании. Кроме этого, у депутата три дома (на 83,5 кв. м, 496,4 кв. м и 131,8 кв. м), и «иное недвижимое имущество» почти на 4 тыс. кв. м. В гараже тоже пополнение: к имеющимся Toyota Landcruiser, Mercedes-Benz GL 500 4Matic, моторной лодке Crestliner Kodiak 16, гидроциклу Yamaha, катеру SeaRay Sport и вертолету Bell Helicopter Textor Canada добавились Toyota Landcruiser 76 (2017 года выпуска) и три лодочных прицепа.

Любопытно, что Фахрутдинов уже был богатейшим депутатом Госсовета РТ — в 2014 году, заработав тогда 707,4 млн рублей. Но нынешнее неожиданное обогащение возможно связно с «выходом в кэш» после банкротства ключевой компании империи Фахрутдинова ЗАО «Кулонстрой», о которой газета «Реальное время» писала в сентябре прошлого года: выполнив контракт по строительству высотного офиса АО «Транснефть-Прикамье» на 2 млрд рублей, компания рухнула под требованиями кредиторов (которые для «Кулонстроя» не были настолько значительными) и начала банкротиться. На рынке поговаривали о том, что причиной мог стать скандал из-за подключения домов к газотранспортной системе, за которое «Кулонстрой» брал деньги, при этом сам «Кулонстрой» родился как «дочка» ООО «Газпром трансгаз Казань». Или же просто «музыкант стал не нужен»: фирму попросили уйти, собственнику она стала не интересна. В декабре прошлого года на продажу выставили завод ЖБИ, связанный с группой «Кулон» — почти за 1 млрд рублей. Если деньги попадут прямо в кошелек Фахрутдинова, в следующем году он также может стать самым богатым депутатом Госсовета РТ.

Фахрутдинов уже был богатейшим депутатом Госсовета РТ — в 2014 году, заработав тогда 707,4 млн рублей. Фото gossov.tatarstan.ru

Вложивший 20 млрд в строительство дорожного коридора «Европа — Западный Китай» Фоат Комаров разбогател в 10 раз

На втором месте по величине личного дохода — Фоат Комаров, разбогатевший с супругой за год на 420 млн рублей (в прошлом году задекларировал всего 45,6 млн рублей), или в 10 раз (третье место по росту дохода среди депутатов Госсовета РТ). Личный доход его составил 427,6 млн рублей. В собственности у него пять земельных участков на 15 тыс. кв. м, пять жилых домов на 1,3 тыс. кв. м и небольшая квартира на 75 кв. м. Кроме того, в пользовании семьи Комарова находится три участка на 65 тыс. кв. м. Машин нет.

Комаров — бывший депутат Госдумы РФ, экс-глава Альметьевска, известный и влиятельный татарстанский бизнесмен, начинавший свою деятельность на Юго-Востоке РТ. Центром его империи считается малая нефтяная компания «СМП-Нефтегаз», в последнее время его имя на слуху из-за деятельности в строительно-дорожной сфере: Комаров уже вложил 20 млрд рублей в строительство участка дорожного коридора «Европа — Западный Китай», а в прошлом году заявился на строительство речного порта в Алексеевском районе. Начал Комаров с того, что в 2004 году его компания «СМП-Нефтегаз» при софинансировании со стороны правительства РТ решила построить мостовой переход через Каму в районе села Алексеевского до Альметьевска. В декабре 2016 года «СМП-Нефтегаз» сообщил, что, начиная с 2007 года, в трассу Алексеевское — Альметьевск вложено было 19,6 млрд рублей. Кроме того, банк Фоата Комарова «АвтоКредитБанк» демонстрирует неплохие показатели (что особенно примечательно в свете кризиса в банковской сфере из-за краха ТФБ). Комаров также владелец хозяйства Токарликова, летом прошлого года он объявил о решении построить молочный комплекс на 1 070 голов. По итогам 2010 года Комаров занял 12-е место по размеру своего дохода в рейтинге доходов чиновников РФ по данным «Форбс», задекларировав 712,26 млн рублей.

Несмотря на успешный год для ТТС доход Вячеслава Зубарева снизился на 233 млн рублей

На третье место с первого по величине дохода опустился Вячеслав Зубарев, совокупный доход его и супруги в 2017 году составил 408,6 млн рублей из них лично на Зубарева приходится 407,3 млн рублей. За год его «кошелек» похудел на 36%, или на 233 млн рублей (впрочем, в 2015 году его доходы упали почти в 13 раз, с 467,6 млн рублей до 36,7 млн рублей). В собственности депутата Зубарева находится земельный участок на 9 723 кв. м, три квартиры (387,4 кв. м, 47,6 кв. м) и стояночное место. У супруги в гараже автомобиль BMW X3. В 2017 году Зубарев похоже продал третью свою квартиру площадью 167,5 кв. м.

За год «кошелек» Вячеслава Зубарева похудел на 36%. Фото Романа Хасаева

Официально машин в гараже у Зубарева нет, но в настоящее время его компания «Транстехсервис» (по данным «Форбс», оборот в 2017 году составил 62 млрд рублей) состоит из 86 автосалонов в РТ, Башкирии, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Оренбургской области. Компания пережила несколько кризисов, и даже в тяжелый для рынка 2015 год умудрилась нарастить продажи почти на треть. В прошлом году ТТС вошел в тройку крупнейших продавцов автомобилей в РФ. По по продаже авто с пробегом компания заняла второе место: в 2017 году ТТС реализовал 30 741 автомобиль с пробегом, что на 41% больше, чем в 2016 году. В 2016 году «дочки» компании Зубарева с миллиардными оборотами на фоне успеха начали слияние.

«Урожайный год» для компаний «Татнефть» и КЖК позволил их директорам попасть в топ-5 богатейших депутатов

На четвертом месте по величине личного дохода глава «Татнефти» Наиль Маганов, чьи заработки в 2017 году выросли на 72,7%, и составили 140 млн рублей (супруга заработала из них всего 828,5 тыс. рублей). У Магановых шесть земельных участков на 30 тыс. кв. м, дом на 160 кв. м, гараж на 22,8 кв. м и иное недвижимое имущество на 300,8 кв. м, в т.ч. незавершенное строительство (90% готовности). Кроме того, у Маганова в пользовании дом на 343 кв. м и участок на 587 кв. м. Машин у него нет. Доход Маганова вполне объясним: чистая прибыль ПАО «Татнефть» по МСФО за 2017 год составила 123,9 млрд рублей, это на 17% больше, чем по итогам 2016 года. Маганов также владеет частью акций «карманного банка» «Танефти» — банка «Зенит». У его заместителя по разработке и добычи нефти и газа депутата Рустама Халимова доход в 2017 году был немногим меньше — 126,2 млн рублей.

Пятерку богатейших депутатов Госсовета РТ замыкает Дмитрий Самаренкин, совладец ГК «Нэфис» (контролирует депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский) и председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» — за 2017 год он задекларировал 133 млн рублей. За год он разбогател в пять раз (в 2016 году его доход составил 25,3 млн рублей. В собственности у него квартира на 252 кв. м, у его супруги участок на 3,7 тыс. кв. м, дом на 588 кв. м. Машины официально нет. Как и «Татнефть», «Нэфис» закончила 2017 год довольно успешно: производство выросло на 23%, достигнув рекордного показателя в 1 млн тонн (сам «Казанский жировой комбинат» увеличил показатель на те же 23%). Валовая выручка ГК «Нэфис» составила 46,5 млрд рублей. И это несмотря на то, что летом прошлого года группа «Нэфис» сообщила о срыве сроков ввода в эксплуатацию казанского завода по производству синтетических моющих средств, основным инвестором которого был «Татфондбанк», общей стоимостью 4,88 млрд руб. Сдачу завода отложили на сентябрь 2018 года.

Дмитрий Самаренкин за год разбогател в пять раз. Фото Максима Платонова



На фоне исков Минстроя РФ к ПСО «Казань» семья Равиля Зиганшина обеднела на 220 млн рублей

Из прошлогодних лидеров отметим депутата Равиля Зиганшина, главу ПСО, который в 2016 году заработал в два раза больше, чем в 2015 году, задекларировав 163,5 млн рублей (еще 40,7 млн рублей задекларировала его супруга). Рост доходов депутата напрямую был связан с бизнес-успехами: в 2015 году ПСО увеличило чистую прибыль в 114 раз до почти 400 млн рублей. В 2016 году компания Зиганшина строила два футбольных стадиона (в Мордовии и Самаре) общей стоимостью 36 млрд рублей, а ранее подписала контракт с Иннополисом на строительство «Технопарка» за 2 млрд рублей. В 2017 году депутат обеднел с супругой на 220 млн рублей (второе место по снижению доходов), его доход составил всего 34,4 млн рублей (в прошлом году он задекларировал 163,5 млн рублей). Возможно, все дело в скандальном банкротстве субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018 году, компании «Стальмонтаж-Электросталь», подставившей компанию Равиля Зиганшина на 2 млрд рублей. В начале 2018 года стало известно, что Минспорт РФ подал в суд на ПСО «Казань», требуя взыскать с него 1,2 млрд рублей. Данные о финансовом состоянии ПСО за 2017 год пока неизвестны, в 2016 году оборот компании вырос на 68%, или 5,4 млрд рублей, и составил 13,2 млрд рублей. Валовая прибыль составила 143 млн рублей, что на 48 млн больше показателей 2015 года.

Доходы основательницы испытывающей ныне трудности сети «Бахетле» продолжают падать

У владелицы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой доходы продолжают снижаться. В прошлом году она замыкала тройку самых богатых депутатов Госсовета РТ, но при этом ее доходы сократились с 2015 года со 153,3 млн до 110 млн рублей. Что, возможно, отчасти было связано с падением прибыли «Бахетле» в 2015 году в два раза — до 50,5 млн рублей, в 2016 году прибыль упала до 42 млн рублей. В итоге доход Латыповой в 2017 году упал на 77,7 млн рублей, составив всего 32 млн рублей (третье место среди депутатов Госсовета по снижению дохода). «Бахетле» переживает не лучшие времена: в 2016 году «Бахетле» закрылся в Нижнем Новгороде, в 2017 году банкротом была признана новосибирская компания «Новые торговые сети» («НТС»), развивающая по франшизе три супермаркета домашней еды — один в Барнауле и два в Новосибирске. В сентябре на месте барнаульского «Бахетле» открылся другой магазин. Проблемы испытывали и московские «Бахетле»: у основного оператора московских супермаркетов домашней еды ООО «Бахетле-Алтуфьево» наблюдалось снижение как выручки, так и чистой прибыли. В 2015 году выручка составила 2 млрд 866 млн рублей, в 2016-м — 2 млрд 737 млн, прибыль за год снизилась с 27,5 млн до 25 млн рублей. В результате Латыпова выставила на продажу сеть «Бахетле» (впоследствии уточнив, что продаются только московские активы) — за 10 млрд рублей. Если в 2016 году у депутата было пять земельных участков на 13,5 тыс. кв. м, пять жилых домов, гараж, квартира, то в 2017 году осталось только два участка на 2,4 тыс. кв. м., один дом и одна квартира. Остальное пришлось продать.

Доход экс-главы ТФБ упал на 50 млн, составив всего 9 млн рублей

Экс-глава ТФБ Роберт Мусин на фоне краха банка ожидаемо тоже обеднел. Его доход в 2017 году упал на 50 млн рублей, составив всего 9 млн рублей (еще 4,6 млн рублей заработала его супруга). За год Мусин избавился от части земельных участков (было 2,6 млн кв. м — стало 2,17 млн кв. м. Супруга его переписала дом в 1,4 тыс. кв. м на дочь. Напомним, что на большую часть имущества семьи Мусиных наложен арест.

Доходы депутатов Госсовета РТ за 2017 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. 1 1 ФАХРУТДИНОВ Альберт Шамилович 604.614.193,00 14.297.651,00 61.439.428,00 3 2 КОМАРОВ Фоат Фагимович 427.632.396,94 38.074.478,14 36.297.598,38 4 3 ЗУБАРЕВ Вячеслав Викторович 407.269.685,96 1.340.941,35 641.281.251,81 6 4 МАГАНОВ Наиль Ульфатович 138.550.489,06 828.510,12 80.208.183,01 5 5 САМАРЕНКИН Дмитрий Анатольевич 132.967.209,30 7.995.439,62 25.067.166,49 7 6 ХАЛИМОВ Рустам Хамисович 126.212.459,31 731.103,82 89.765.129,24 2 7 КОЛЕСОВА Анастасия Николаевна 94.862.811,70 519.411.678,11 55.356.381,37 8 8 МУХАМАДЕЕВ Рустам Набиуллович 91.477.476,28 151.147,72 80.762.359,46 10 9 СМЫКОВ Виктор Васильевич 69.646.319,19 440.099,97 59.390.783,01

Анастасия Колесова после шестикратного падения доходов в 2016 году — вновь начала богатеть

Ну и наконец, значительные изменения доходов произошли у Анастасии Колесовой, предправления «Татсоцбанка» (дочь Николая Колесова). В прошлом году ее состояние уменьшилось в 6 раз: с 336 млн рублей до 55,3 млн рублей. Упали доходы и ее супруга: с почти 80 млн рублей до 36,6 млн. Таким образом, кошелек семьи Колесовых похудел в 4,5 раза: с 415,4 млн рублей до 92 млн рублей. Падение доходов Колесовой никак не связано было с показателями «Татсоцбанка» — несмотря на турбулентность в банковской системе Татарстана по итогам 2016 года «Татсоцбанк» получил прибыль в 841,4 млн рублей, увеличив показатель на 75%.

В 2017 году, напротив, личный доход Колесовой вырос в 1,7 раза, составив 94,8 млн рублей, а доход супруга вырос в 14 раз, составив 519,4 млн рублей. В рейтинге по совокупному доходу Колесова заняла бы второе место (с суммой в 614,3 млн рублей). По итогам 11 месяцев 2017 года «Татсоцбанк» получил вторую по величине прибыль среди банков Татарстана (уступив только «Аверсу» с его 2,1 млрд рублей) в размере 841,3 млн рублей. В прошлом году Колесова избавилась от части земельных участков (было четыре, осталось два — было 13,4 тыс. кв. м — стало 2,7 тыс. кв. м. Продав в 2016 году два автомобиля Bentley Continental GT (стоимость подобного новенького «Бентли» колеблется от 13 до 16 млн рублей) и Land Rover Range Rover Колесова в 2017 году так ничего и купила, оставшись «безлошадной».

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