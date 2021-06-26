События недели: жара в Татарстане, задержание казанского «взрывателя», тревога по поводу коронавируса

Главные события недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Жара, установившаяся в республике, продолжает бить рекорды — дневная норма температуры на этой неделе была превышена на 9 градусов Цельсия. От палящего солнца страдают не только люди, но и экономика региона — в первую очередь агропромышленный сектор. Власти республики уже начали задумываться о введении режима ЧС. Тем временем в Казани вступили в силу новые правила использования электросамокатов. Шуму в Казани в пятницу днем наделал житель 77 дома по ул. Зорге, который угрожал взорвать гранату в своей квартире. К счастью, все ограничилось лишь словами, а дебошира задержали. Об этих и других событиях, которыми была наполнена уходящая неделя в Татарстане, — в обзоре «Реального времени».

Во власти аномальной жары

Антициклон, взявший в свою власть территорию Татарстана, продолжает мучить жителей республики. Не было ни дня, когда за окном было зафиксировано меньше 30 градусов по Цельсию. В пятницу жара достигла пика — днем в Казани было +37˚. По мнению завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, такая погода в республике сохранится и на следующей неделе.

По наблюдениям метеорологов, среднесуточная температура на этой неделе превышала норму на 9 и больше градусов. В связи с этим республиканский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение, а его глава Сергей Захаров и вовсе предложил ввести режим чрезвычайной ситуации.

Руководство казанского метрополитена не дремлет и пытается обратить ситуацию в свою пользу: оно предложило населению и гостям города охлаждаться в метро. На его платформах температура воздуха составляет от 11 до 13 градусов, а в вестибюлях не поднимается выше 15 градусов. Меры предприняли и городские власти — на улицы Казани вышли 90 поливальных машин, которые ежедневно работают на магистральных дорогах с 11.00 до 15.00. В четверг ГИБДД Казани решила ограничить движение большегрузного транспорта по улицам столицы при температуре выше 32 градусов: в такое время фурам разрешено передвигаться по городу только по ночам и ранним утром, с 22.00 до 10.00.



Фото: realnoevremya.ru

Экстремальная жара не только оказывает влияние на природу и человека, но и негативно сказывается на экономике. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям, прошедшем на этой неделе, президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в первую очередь страдает сфера сельского хозяйства, и напомнил про 2010 год.

Ко всему прочему, из-за жары Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК формальдегида, аммиака, фенола и диоксида азота на пяти станциях наблюдений в Казани: в Кировском, Московском, Вахитовском районах и на улице Дубравной.

Для любителей электросамокатов в Казани установили правила

Городские власти Казани приняли новые требования по управлению электросамокатами, сообщил в понедельник мэр столицы Ильсур Метшин. На 9 участках города вообще запретили катание на них, еще в 60 зонах ограничили скорость до 10—15 км/ч. Ликвидировали 16 самокатных парковок, где они не соответствовали правилам дорожного движения и правилам благоустройства. А еще теперь на электросамокате нельзя ездить подросткам до 16 лет и подвыпившим взрослым.

Операторы шеринга, действующие в Казани, тоже усилили контроль за пользователями: в июне за неправильную парковку они оштрафовали порядка 490 человек, в то время как в мае — всего 200. Более чем двум десяткам злостных нарушителей заблокировали аккаунты.

Фото: Ринат Назметдинов

Первыми в республике правила для сервисов аренды электросамокатов приняли власти Набережных Челнов, которые начали действовать еще 2 недели назад. По данным МВД России, с января по май в Татарстане зафиксированы 7 аварий с электросамокатами, в Москве — 24 ДТП, в Санкт-Петербурге — 22, в Краснодарском крае — 12 и Свердловской области — 6. За пять месяцев в самокатных авариях по всей России пострадали 119 человек и двое погибли.

В Татарстане становится все больше ДТП с детьми

Республиканская ГИБДД на этой неделе озвучила статистику ДТП с участием детей, которая с начала года неуклонно растет. За 5 месяцев с начала года в республике произошло 168 ДТП, в них пострадали 172 ребенка, 8 погибли. Как сообщил замначальника управления УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов, ДТП с детьми в этом году случилось на 45 случаев больше, чем за тот же период минувшего года, вдвое выросло количество погибших детей, ранены на 35 ребят больше.

Растет и количество несчастных случаев при катании на велосипедах, самокатах и скейтах. Это сотрудники ГИБДД и врачи связывают с беспечностью родителей, которые, надеясь на авось, не обеспечивают свое чадо должным уровнем безопасности и экипировки. Так, в травматологический центр ДРКБ ежедневно с травмами разной тяжести, которые получены при катании на самокатах, поступают по 3—6 детей в возрасте от 3 до 14 лет. 10—12% из них требуется операция.

Летом ГИБДД МВД по РТ переходит на усиленный вариант несения службы, а в целях профилактики аварийности будут усилены посты на автодорогах региона.

Фото: «Реальное время»

В связи с отбытием срока

23 июня стало известно, что из-под стражи освободили основателя группы компаний «ФОН» Анатолия Ливаду. Его отпустили в связи с полным отбытием срока по приговору.

Большую часть срока он отсидел в СИЗО и под домашним арестом, пока велось предварительное и судебное следствие. Когда приговор суда вступил в силу, Ливаде оставалось отсидеть всего 2,5 месяца из присужденных ему 4 лет и 10 месяцев.

Как известно, руководителей «ФОНа» Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову обвиняли в хищении 2,6 млрд рублей при строительстве казанских ЖК «Симфония», «Царицынский бугор» и «Солнечный город». Однако 1 февраля 2021 года суд пришел к выводу, что по факту мошенничества не было. Добиться отмены этого решения в Верховном суде РТ не удалось.

У «Туполева» новый рулевой

Новым управляющим директором ПАО «Туполев» на днях был назначен Вадим Королев.

С 2015 года он работал заместителем гендиректора авиастроительной компании, а с 2016 года возглавлял программу по производству самолета ТУ-160. В апреле этого года его назначили первым замом гендиректора по управлению программами. На этом посту Королев сменил Рониса Шарипова, которого назначили директором компании в апреле прошлого года.



Фото aktanysh.tatarstan.ru

На главу исполкома Актаныша завели уголовное дело

Руководителя исполкома Актанышского сельского поселения Риназа Шарипова на днях уволили. Ранее его исключили из партии «Единая Россия». Поводом стало то, что он избил 24-летнего местного журналиста Раиля Харисова, который работал редактором сайта, фотографом и водителем в издании «Актаныш-информ».

После инцидента врачи диагностировали Харисову прелом лицевых костей — лечат его пока в Казани.

Заявление в полицию на Шарипова журналист написал на следующий день. После лечения будет определена степень тяжести побоев. Следком РТ уже возбудил уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью — подозреваемым по делу идет уже бывший чиновник.

Турция и Татарстан продолжают сотрудничество

Делегация РТ во главе с президентом Рустамом Миннихановым на этой неделе с рабочим визитом побывала в Турции. В течение двухдневного визита было подписано несколько деловых соглашений о реализации совместных проектов в области промышленности и IT-технологий.

В Стамбуле состоялась встреча с руководством Союза машиностроителей Турции, по итогам которой были подписаны соглашения в области развития совместных проектов в автопроме. Также делегация побывала в Анкаре, где посетила завод Karba Otomotiv, а между его руководством и ПАО «КАМАЗ» был подписан меморандум о взаимопонимании.

Еще один меморандум — о сотрудничестве в нефтехимической отрасли — подписали компания «Татнефть» и Министерство промышленности и технологий Турции.

Фото: Илья Репин

Ковид пошел в наступление?

В стационарах Казани в начале недели начали разворачивать дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус. Прививку сделали уже больше 137 тысяч казанцев, а всего в республике привитых уже почти 480 тысяч человек. 348 тысяч из них уже получили второй компонент вакцины.



Главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев на днях рассказал, что тяжелое течение коронавируса стали диагностировать и среди детей и подростков.



Тем временем в Набережных Челнах под ковидный госпиталь перепрофилировали горбольницу №5. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости в других регионах страны, сообщил Минздрав РТ.

Под занавес рабочей недели замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина пообещала, что пока в Татарстане не будут вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса вслед за другими регионами России: «У нас на сегодня ситуация сдерживаемая, контролируемая», — сообщила она. Но не стала исключать того, что в перспективе ограничения все же введут. Все будет зависеть от ситуации.

И снова «Полукамушки» в огне

На этой неделе в историческом квартале Зеленодольска вновь произошел пожар — горел печально известный квартал «Полукамушки». Прокуратура города потребовала возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».



Пожары на территории комплекса двухэтажных исторических зданий, построенных в конце XIX — начале XX века, периодически вспыхивают с весны 2019 года. В этом году «Полукамушки» уже горели в апреле и мае. Власти Зеленодольска пообещали найти виновных, но пока к ответственности никого не привлекли.

Фото: Дарья Пинегина

Квартиру «взрывателя» взяли штурмом

В пятницу в Казани задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату и заперся в квартире в доме 77 на улице Рихарда Зорге. На уговоры выйти из нее он не реагировал, и бойцам Росгвардии пришлось взять квартиру штурмом, выбив дверь. Ранее к мужчине приходили судебные приставы с требованием очистить квартиру от гор мусора и устранить антисанитарию.

После того как в квартиру попали сотрудники МВД, они пытались отыскать в ней гранату, но сделать это быстро было очень сложно из-за неимоверного количества мусора и хлама. Жильцов дома на время проведения операции эвакуировали.

Как выяснилось, задержанного зовут Айрат Абдюшев, он жил в квартире один и постоянно таскал в нее мусор с помоек, который накопился под потолок. Его родственникам — матери и сестре — неоднократно жаловались жители дома, соседи, прося определить мужчину на лечение. Но все было безрезультатно.

Ближе к обеду стало известно, что на Абдюшева завели уголовное дело — его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

«Татфлоту» снова шьют банкротство

Федеральная налоговая служба по РТ вновь подала иск в республиканский Арбитражный суд о признании банкротом компании «Татфлот». Не прошло и месяца с момента снятия с компании процедуры наблюдения: она, по решению Арбитражного суда Татарстана, длилась больше года.

В новом иске УФНС по Татарстану требует взыскать с «Татфлота» 315,35 млн рублей. Всего в отношении компании открыты исполнительные производства на общую сумму в 319 млн рублей, из которых 251,25 — по налогам и сборам. Последние акты налоговой, по которым идут эти производства, относятся еще к 2019 году.



Фото: Василий Иванов

Куклы — о трагической истории голодающего Поволжья

Казанский театр кукол «Экият» представил зрителям премьеру спектакля «Адәмнәр» («Люди») о голоде в Поволжье, в сценарий которого была положена одноименная повесть Галимджана Ибрагимова.

Действие пьесы разворачивается в деревенской избе, а актеров в постановке всего двое: Дилюс Хузиахметов играет престарелого отца семейства Гарая, у которого есть жена, сын и дочь; Альбина Шагалиева озвучивает и оживляет сразу две куклы. Появляется на сцене и еще один персонаж — Голод — хитрый, коварный, который мучает и испытывает Гарая, лишая героев человечности и жизни.