Минниханов заявил, что аномально жаркая погода отрицательно влияет на экономику

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) обратил внимание, что установившаяся в республике аномальная жара отрицательно влияет на экономику. В первую очередь страдает сфера сельского хозяйства.

Минниханов отметил, что пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация острая. Мы все помним тот год и пока мы не знаем как сложится дальше, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Гидрометцентр РТ опубликовал штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде. По данным синоптиков, в республике наблюдается среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Татарстане сохранится по 27 июня. На этой неделе максимальная температура воздуха может достигнуть 36 градусов выше нуля.

Начальник управления по гидрометеорологии РТ Сергей Захаров на заседании КЧС в связи с этим предложил ввести в республике режим чрезвычайной ситуации. Окончательное решение по этому вопросу власти примут 30 июня, заверил Минниханов.

Татьяна Демина