Гидрометцентр заявил об аномально-жаркой погоде в Татарстане

Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде. По данным синоптиков, в республике наблюдается среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы.

На сайте Гидрометцентра говорится, что аномально-жаркая погода сохранится по 27 июня. На этой неделе максимальная температура воздуха может достигнуть 36 градусов выше нуля.

Как рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, высокие температуры в республике продержатся минимум 10 дней. Самым жарким днем на этой неделе в Центральной России станет 23 июня — ожидается до +36 градусов.