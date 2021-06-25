Жара в Казани «накапливает» в воздухе отравляющие вещества

Фото: Максим Платонов

Превышение вредных веществ в воздухе

Уже несколько ней подряд в Казани Гидрометцентр Татарстана в разных частях города выявляет превышение предельно допустимых концентраций таких веществ, как формальдегид, аммиак, фенол, диоксид азота.

Согласно последним данным синоптиков, превышение ПДК вредных веществ выявлены сразу на пяти станциях наблюдений в Кировском, Московском, в Вахитовском районах, а также на улице Дубравной. Так, при ПДК 0,05 формальдегида на Горьковском шоссе его концентрация в воздухе составила 0,126, на Декабристов — 0,144, а на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской целых 0,274. А 23 июня на Степана Халтурина выявляли вдобавок превышение диоксида азота с концентрацией 0,242 при максимальных 0,2.

В Вахитовском районе на территории санатория «Казанский» зафиксировано превышение аммиака — 0,24 при ПДК 0,2. А на улице Дубравной ночью концентрация фенола в воздухе составила 0,011 при ПДК 0,01.

В МЧС Татарстана со ссылкой на главного инженера завода отрапортовали, что выделение такого дыма — это выброс оксида азота

Причем тут «лисий хвост»?

Примечательно, что всего два дня назад над Пороховым заводом заметили облако оранжево-бурого цвета — более известное как «лисий хвост».

В МЧС Татарстана со ссылкой на главного инженера завода отрапортовали, что выделение такого дыма — это выброс оксида азота, последствия разложения нитроцеллюлозы, применяемой при производстве пороха — опасности для жизни и здоровья выброс не представляет, являясь частью технологического процесса.



Во всем виновата жара

В Министерстве экологии Татарстана объясняют это несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты. Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, на 10.40 средняя скорость ветра в Казани составила 2 м/с. В Казани на сутки спрогнозирован НМУ (неблагоприятные метеоусловия, — прим. ред.) 3 степени — это самая высокая степень.

В Минэкологии РТ объясняют это большим количеством транспорта, близостью постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также жарой и отсутствием ветра. Фото sntat.ru

— В периоды НМУ концентрации примесей могут резко возрастать и оказывать значительное негативное влияние на качество атмосферного воздуха. НМУ сопровождается ослаблением и отсутствием ветра (штиль), образованием задерживающих слоев температурной инверсии и туманом, — сообщили «Реальному времени» в Минэкологии РТ.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня до конца дня на территории республики жара поднимется до +37˚.

Ольга Плешкова