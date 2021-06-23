Незнание ПДД и беспечность родителей обернулись ростом числа аварий с детьми в Татарстане

Во время летних каникул в Татарстане растет количество несчастных случаев среди детей, свидетельствуют сотрудники ГИБДД и врачи клинических больниц

Восемь детей и подростков стали жертвами дорожных происшествий в Татарстане за 5 месяцев текущего года — в два раза больше, чем за тот же период 2020-го. Статистика ДТП с участием юных жителей республики неуклонно растет, отметили сегодня эксперты ГИБДД. Причем увеличивается количество несчастных случаев не только из-за автомобильных аварий, но и при езде на велосипедах, самокатах и скейтах. Основную причину сотрудники ГИБДД связывают с беспечностью родителей, которые, надеясь на авось, не обеспечивают свое чадо должным уровнем безопасности и экипировки. По данным татарстанского Управления ГИБДД, в большинстве автомобильных аварий страдают и гибнут дети, которые в этот момент находились не в детском автокресле или не были пристегнуты ремнем безопасности. Не сокращается и количество обращений к травматологам после падения ребенка с самоката или велосипеда.

Статистика ДТП с детьми пошла в рост

С января по май этого года на дорогах Татарстана произошло свыше 1 270 ДТП — меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 30 случаев. В них погибли 86 человек и более 1,5 тысячи получили травмы различной степени тяжести. Если общее количество дорожных происшествий хоть ненамного, но сократилось, то количество аварий, где получают травмы и гибнут дети, напротив, увеличилось, с сожалением констатировал замначальника управления УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

— Несмотря на общее снижение, особую тревогу вызывает состояние детского дорожно-транспортного травматизма: за 5 месяцев с участием детей до 16 лет в республике произошло 168 ДТП, в которых 8 детей погибли и 172 ребенка получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост всех основных показателей аварийности.

Так, общее количество ДТП с детьми выросло на 45 случаев, вдвое выросло количество гибели детей, ранение получили на 35 детей больше прошлогоднего показателя, отметил Бикмухаметов. Чаще всего дети гибнут в таких авариях, когда несоблюдается очередность проезда перекрестка, водители нарушают правила расположения машин на проезжей части и и при нарушении дистанции между авто.

Сегодня, напомнил Бикмухаметов, существует аж пять видов детских удерживающих устройств — на любой размер кошелька. Фото tatar-inform.ru

При этом в большинстве ДТП страдают дети-пассажиры. Они, как заметил замглавы республиканской ГИБДД, «оказываются заложниками ситуации». Халатность родителей, которые не усаживают детей в специальное автокресло или не следят за тем, чтобы ребенок, если он старше 12 лет, был пристегнут ремнем безопасности, нередко оборачивается трагедией.

Сегодня, напомнил Бикмухаметов, существует аж пять видов детских удерживающих устройств — на любой размер кошелька. Да и цена безопасности и жизни ребенка не идет ни в какое сравнение со стоимостью автокресла, заметил он. А также напомнил, что перевозить ребенка на переднем сиденье автомобиля можно только в автокресле. И хотя согласно поправкам в ПДД на заденем сиденье ребенок может находиться без специального сиденья, но быть пристегнутым ремнем безопасности, республиканская автоинспекция все же настойчиво рекомендует пользоваться автокреслом или другим типом устройства, обеспечивающим сохранность жизни.

По данным ВОЗ, детское автокресло позволяет снизить смертность детей на 54%, а риск получения травмы на 76%, а тяжелых ранений уже на 92%. При этом за пять месяцев сотрудники ДПС зафиксировали свыше 4 тысяч случаев перевозки детей без спецустройств.

Чтобы сократить печальную статистику, ГИБДД Татарстана направила в Кабинет министров и республиканский парламент ряд законодательных инициатив, которые, по мнению экспертов, позволят дисциплинировать водителей. В списке мер — обязательная перевозка в детских автокреслах на заднем сиденье ребенка до 9 лет (сейчас — до 7 лет), установка обязательного опознавательного знака о присутствии в транспортном средстве ребенка, также предлагается ограничить до 60 км/час скорость автомобиля, если в нем сидит несовершеннолетний пассажир.

По данным ВОЗ детское автокресло позволяет снизить смертность детей на 54%, а риск получения травмы на 76%, а тяжелых ранений уже на 92%. Фото flickr.com/photos/moscow-live

ГИБДД переходит в режим усиления

Самой уязвимой частью участников дорожного движения считаются дети-пешеходы. И в такого рода дорожных происшествиях статистика демонстрирует рост: за 5 месяцев зарегистрировано 79 ДТП с участием детей-пешеходов, в которых пострадали 80 детей — на 11 больше прошлогоднего показателя с января по май. Тут, к счастью, — без жертв. По неосторожности юных пешеходов произошло 30 ДТП. Причем чаще всего правила при переходе дороги, отметил Дамир Бикмухаметов, нарушают учащиеся начальных классов. Поэтому он призвал и учебные заведения, и родителей школьников усилить с ними разъяснительную работу и контролировать, где и что делает ребенок, особенно во время каникул. Именно в этот период почти на треть возрастает количество ДТП, участники которых дети.

Юные велосипедисты — тоже отъявленные нарушители ПДД. Как отмечают инспекторы ДПС, к несчастным случаям среди тех, кто передвигается на двухколесном железном коне, зачастую приводит банальное незнание простых правил. Не умаляется здесь и вина родителей, которые не обеспечивают дитя средствами безопасной экипировки и световозвращающими элементами. Они в 6,5 раза снижают риск наезда водителей на велосипедистов.

— В связи с ростом количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей ГАИ МВД по РТ переходит на усиленный вариант несения службы, и в целях профилактики аварийности будут усилены посты на автодорогах РТ. Особый акцент будет сделан на пресечение нарушений, влекущих ДТП с тяжкими последствиями: вождение в состоянии опьянения, не имеющих прав, выезжающих на встречную полосу и нарушающих правила перевозки детей, — заявил замначальника республиканской Госавтоинспекции Дамир Бикмухаметов.

Главной причиной травм становится езда на велосипедах, самокатах и скейтах без защитных элементов, подтвердил слова представителя ГИБДД Дзюменко. Фото: Дмитрий Резнов

Катание без защиты и присмотра родителей приводит на больничную койку

Лето считается довольно травмоопасным периодом для детей не только в статистике ГИБДД, но и врачебной. Шалости, активные игры на улице, гонки на велосипедах или самокатах нередко оборачиваются травмами. По данным заведующего Центра травматологии ДРКБ Ленара Дзюменко, летний сезон — особенно горячая пора для специалистов клиники. Ежедневно с травмами разной тяжести, которые получены при катании на самокатах, к ним привозят по 3—6 детей в возрасте от 3-х до 14 лет, из них 10-12% требуется оперативное вмешательство.

Главной причиной травм становится езда на велосипедах, самокатах и скейтах без защитных элементов, подтвердил слова представителя ГИБДД Дзюменко. При падении или наезде на жесткое препятствие, добавил он, обычно дети получают переломы или сильные ушибы рук и ног, ушибы головы и сотрясения: «Школьники сейчас наиболее активны, беспризорно, без родителей катаются, поэтому чаще всего и происходят такие виды травм».

Врач-нейрохирург и завотделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов решил предупредить родителей, что серьезные травмы головы, которые получают дети по невнимательности или беспечности своих родителей, нередко приводят к посттравматическим явлениям и к серьезным последствиям в более зрелом возрасте или инвалидности, а это на всю жизнь.

— Родители, когда покупают велосипеды, на них денег вроде бы хватает, а вот на средство защиты почему-то нет. И не то чтобы не хватило, а родители считают, что просто необязательно.

За май — июнь в отделение нейрохирургии ДРКБ с различными травмами детей уже обратились более 200 раз, рассказал Иванов. Фото tatar-inform.ru

За май — июнь в отделение нейрохирургии детской клинической больницы с различными травмами детей уже обратились более 200 раз — это дети, которые получили травмы при катании на велосипедах или самокатах, и 10% из них пришлось госпитализировать с тяжелой и среднетяжелой травмой, рассказал Иванов.

О росте травм в летний период говорят и врачи-офтальмологи. Здесь причинами становятся игры детей с острыми и колющими предметами. Палки, стекла, рыболовные удочки, разжигание огня, баловство с химическими средствами — все это приводит ребенка к врачу-офтальмологу. Чаще всего их пациентами становятся мальчики в возрасте от 3 до 15 лет, рассказала врач-офтальмолог приемного отделения РКОБ им. Е. Авдомюка Айгуль Бариева.

По ее словам, около 30% глазных травм дети получают при ударе в область глаз мяча, воланчика или другого предмета, еще столько же при падении, 17% обращений связано с разжиганием костра, играми с химвеществами, из-за которых возникает ожог сетчатки. В результате этих шалостей у 12% детей наблюдается стойкая потеря зрения, когда они могут различать лишь световые изменения. Пистолеты с пульками, луки и рогатки тоже становятся причинами ранения глаз. Осторожными должны быть и сами родители, которые не должны допускать детей к костру. Обратила она внимание и на то, что категорически запрещено бросать в огонь шифер или стеклянные бутылки, а также баллончики, находящиеся под давлением, иначе их взрыв неминуемо может травмировать глаза и даже привести к слепоте.