В Татарстане пока не будут вводить дополнительные ковидные ограничения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не будут вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, как это делается в других регионах России. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

— Мы и не снимали их. Мы не разрешали работу ночных заведений, у нас ограничения по массовым мероприятиям, не более 100 человек в помещении, у нас ограничения по наполняемости концертных залов. Кто это отменял, те субъекты, в принципе там мы на сегодня наблюдаем рост [заболеваемости]. У нас на сегодня ситуация сдерживаемая, контролируемая, — отметила она.

При этом Авдонина не исключила введение новых ограничений в будущем.

— Мы это не исключаем, если будем видеть, что ситуация не исправляется, не идет в сторону, не увеличивается количество привитых. Тогда да, возможно какие-то ограничительные мероприятия могут быть введены или могут быть ужесточены те, которые существуют, — говорит представитель РПН.