В Казани вышел из колонии заслуженный строитель РТ Анатолий Ливада

Фото: "Реальное время"

Как стало известно «Реальному времени», в Казани освобожден из-под стражи 67-летний основатель группы компаний «ФОН» Анатолий Ливада. Его отпустили на волю в связи с полным отбытием срока по приговору.



Большую часть своего срока заслуженный строитель Татарстана отсидел в СИЗО и под домашним арестом еще в ходе предварительного и судебного следствия. На момент вступления приговора в силу ему оставалось отбыть 2,5 месяца из 4 лет и 10 месяцев.

По данным «Реального времени», остаток наказания Ливада отбывал в одном из СИЗО Казани, однако позже, в связи с ухудшением здоровья его перевели в больницу для осужденных при казанской колонии №2, откуда и освободили 18 июня. Эту информацию подтверждают несколько источников в правоохранительных органах.

Фото: Максим Платонов

Напомним, руководителей «ФОНа» Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову обвиняли в мошенническом хищении 2,6 млрд рублей при строительстве казанских ЖК «Симфония», «Царицынский бугор» и «Солнечный город». Однако 1 февраля 2021 года суд пришел к выводу — мошенничества не было. Действия подсудимых переквалифицировали на причинение имущественного вреда дольщикам без цели хищения их средств, но путем введения их в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности строек. Согласно приговору, работы на «фоновских» объектах начинались до выдачи официальных разрешений на строительство.

В Верховном суде Татарстана добиться отмены приговора прокурорам не удалось.

Свою позицию по этому делу Ливада высказывал в ходе своего допроса и судебных прений. В частности, объяснял — почему не считает себя виноватым.