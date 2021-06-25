В Казани на мужчину, угрожавшего взорвать гранату, завели уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

На мужчину, запершегося в квартире и угрожавшего взорвать гранату на улице Рихарда Зорге, 77, завели уголовное дело — его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, утром 25 июня 2021 года к злоумышленнику прибыли судебные приставы, действовавшие в рамках исполнительного производства. Но мужчина закрылся со своей сожительницей в квартире и стал угрожать подорвать якобы имевшуюся у него гранату. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру и задержали его. Гранату не обнаружили.



Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Сегодня утром в Казани мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. Полиция провела штурм квартиры на третьем этаже и задержала злоумышленника. Подробнее о задержании — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко