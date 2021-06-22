В Зеленодольске произошел очередной пожар в историческом квартале «Полукамушки»

Фото: прокуратура Татарстана

В Зеленодольске произошел очередной пожар в историческом квартале «Полукамушки». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура Татарстана

Горит дом по адресу Красный переулок, 12. Прокуратура требует возбудить уголовное дело.

«Прокуратура Зеленодольска потребовала возбудить уголовное дело по статьям 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»)», — сообщил Галиев.

Постановление надзорного ведомства сегодня направлено в следственные органы.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района, если это поджог, то виновника найдут и накажут. «Правоохранительные органы изучат видеоматериалы», — заявили там.

Фото: прокуратура Татарстана

Пожары в историческом квартале Зеленодольска «Полукамушки» возобновились после многомесячного перерыва. С весны 2019 года в Зеленодольске почти ежемесячно вспыхивали пожары в комплексе двухэтажных исторических зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. Последний произошел 13 июля 2020 года. На несколько месяцев наступило «затишье», однако в 2021 году исторические постройки снова начали гореть одна за другой: в апреле, мае и теперь в июне. Прокуратура требует возбудить уголовные дела после пожаров в комплексе, администрация города Зеленодольска обещает найти виновных, однако о привлеченных к ответственности ничего не сообщается.



Ольга Плешкова