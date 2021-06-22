В Зеленодольске произошел очередной пожар в историческом квартале «Полукамушки»
В Зеленодольске произошел очередной пожар в историческом квартале «Полукамушки». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Горит дом по адресу Красный переулок, 12. Прокуратура требует возбудить уголовное дело.
«Прокуратура Зеленодольска потребовала возбудить уголовное дело по статьям 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»)», — сообщил Галиев.
Постановление надзорного ведомства сегодня направлено в следственные органы.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района, если это поджог, то виновника найдут и накажут. «Правоохранительные органы изучат видеоматериалы», — заявили там.
Пожары в историческом квартале Зеленодольска «Полукамушки» возобновились после многомесячного перерыва. С весны 2019 года в Зеленодольске почти ежемесячно вспыхивали пожары в комплексе двухэтажных исторических зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. Последний произошел 13 июля 2020 года. На несколько месяцев наступило «затишье», однако в 2021 году исторические постройки снова начали гореть одна за другой: в апреле, мае и теперь в июне. Прокуратура требует возбудить уголовные дела после пожаров в комплексе, администрация города Зеленодольска обещает найти виновных, однако о привлеченных к ответственности ничего не сообщается.
Справка
«Полукамушки» — комплекс исторических двухэтажных зданий постройки IX — начала XX века в Зеленодольске. Первый этаж дома является кирпичным, а второй — деревянным, благодаря чему его начали звать наполовину каменным, а затем «полукамушком».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым