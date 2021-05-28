Власти Зеленодольского района пообещали найти виновников очередного пожара в «Полукамушках»

Фото: очевидец

Власти Зеленодольского района пообещали найти виновников очередного пожара в «Полукамушках». Об этом сообщил «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ исполкома муниципалитета Расим Хазиев.

Он рассказал, что виновники будут найдены — по периметру здания установлены видеокамеры, все записи будут изучены. Также отмечается — здания законсервированы, доступ к ним закрыт, забиты окна и двери.



фото: очевидец

Сегодня в Зеленодольске в районе «Полукамушки» произошло возгорание по адресу: улица Красный переулок, дом 7. В 17.39 пожарные ликвидировали открытое горение. Причина случившегося устанавливается. Площадь пожара составила 136 кв. метров.



Алексей Нечаев