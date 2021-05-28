Новости общества

17:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Зеленодольского района пообещали найти виновников очередного пожара в «Полукамушках»

18:18, 28.05.2021
Власти Зеленодольского района пообещали найти виновников очередного пожара в «Полукамушках»
Фото: очевидец

Власти Зеленодольского района пообещали найти виновников очередного пожара в «Полукамушках». Об этом сообщил «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ исполкома муниципалитета Расим Хазиев.

Он рассказал, что виновники будут найдены — по периметру здания установлены видеокамеры, все записи будут изучены. Также отмечается — здания законсервированы, доступ к ним закрыт, забиты окна и двери.

фото: очевидец

Сегодня в Зеленодольске в районе «Полукамушки» произошло возгорание по адресу: улица Красный переулок, дом 7. В 17.39 пожарные ликвидировали открытое горение. Причина случившегося устанавливается. Площадь пожара составила 136 кв. метров.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем