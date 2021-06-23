Управляющим директором «Туполева» стал Вадим Королев

Новым управляющим директором ПАО «Туполев», выполняющего программу стратегической авиации России, назначен Вадим Королев, сообщили сегодня в департаменте корпоративных коммуникаций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Королев с 2015 года занимал должность заместителя гендиректора «Туполева». С 2016 года он был директором программы самолета Ту-160. В апреле 2021 года его назначили первым заместителем гендиректора по управлению программами.

Королев — выпускник Харьковского высшего военного авиационного инженерного Краснознаменного училища по специальности «Летательные аппараты и силовые установки». Он прошел обучение по программе Мастер делового администрирования в Государственном университете управления. Имеет государственные награды и степень кандидата экономических наук.

Королев с 2015 года занимал должность заместителя гендиректора «Туполева». Фото wikipedia.org

До прихода на «Туполев» Королев занимал различные должности в Вооруженных силах России.



На этом посту Королев сменил выходца из Татарстана Рониса Шарипова, которого назначили директором компании в апреле прошлого года. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь поблагодарил его за проделанную им работу, в частности за прогресс в программах глубокой модернизации самолетов стратегической авиации и обновления производства.



До Шарипова ПАО «Туполев» возглавлял вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации Александр Конюхов, который на сегодняшний день занимает должность советника генерального директора «Роскосмоса».



Татьяна Демина