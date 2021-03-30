«Я на коленях стояла — отдайте деньги!»: 6 из 1300 дольщиков дошли до финала процесса над лидерами ГК «ФОН»

Где досидит свои 2,5 месяца Анатолий Ливада и что пообещала потерпевшим после суда Диана Ахметзянова

Сегодня вступил в силу приговор по делу «обманутых» дольщиков группы компаний «ФОН». Согласно итоговому решению, умысла на хищение средств у застройщиков не было, но людей ввели в заблуждение относительно законности самих строек, что обернулось годами в ожидании новоселья. Как выяснило «Реальное время», уже через десять дней осужденного ВИП-строителя Татарстана Анатолия Ливаду могут сослать в колонию Нижнекамска, а в июне освободить по отбытии срока. Решением суда часть дольщиков в суде возмущались, хотя признавались — многого в этом деле так и не поняли.

Ливаду «сошлют» вслед за Аитовым, в Нижнекамск?



Заседание по знаковому делу Верховный суд РТ назначил на 8.30 утра. Начал в районе десяти. К этому времени трое потерпевших, явившихся по повесткам, успели покинуть здание суда.

Повестки, как выяснилось, суд рассылал всем 1300 с лишним дольщикам и юрлицам, которые вкладывались в три проблемные стройки ГК «ФОН» в Казани — жилые комплексы «Симфония», «Царицынский бугор» и МЧС. Ради них заседание назначили в одном из самых больших залов Верховного суда РТ, но дефицита мест в нем не наблюдалось — шесть потерпевших, один представитель потерпевшего, журналисты и осужденная Диана Ахметзянова.

Отец-основатель ГК «ФОН» участвовать в заседании не пожелал — после оглашения приговора 1 февраля текущего года его взяли под стражу и отправили в СИЗО. Причем на момент посадки до конца назначенного срока в 4 года и 10 месяцев колонии Анатолию Ливаде оставались 5,5 месяца. Прошедшие с того дня 2 месяца под стражей ему зачтут за 3 месяца (из расчета — день СИЗО за полтора дня колонии общего режима). Иначе говоря, после вступления приговора в силу Ливаде остается провести за решеткой каких-то 60 дней.

Отец-основатель ГК «ФОН» участвовать в заседании не пожелал — после оглашения приговора 1 февраля текущего года его взяли под стражу и отправили в СИЗО

Источники «Реального времени» полагают, шансы остаться в хозяйственном отряде при СИЗО Казани у осужденного-пенсионера с плохим зрением и другими проблемами со здоровьем невелики. Еще два месяца назад Ливаду как «первохода» ждала бы отправка в ИК-3 под Казанью, в Пестречинском районе, но ввиду оптимизации мест за решеткой весь контингент этой колонии на днях перевезли в нижнекамскую ИК-4. Там уже сидит один заслуженный строитель республики — экс-глава стройфирмы «Свей» Рашид Аитов. Туда же могут этапировать Ливаду, которому в апреле исполнится 67 лет.

«Мошенничества нет» — от райсуда, «нас ограбили» — от потерпевших

Весь негатив потерпевших сегодня в зале суда вылился на осужденную соратницу Ливады — бывшего директора и соучредителя «Фон-Ривьеры» и «Царицынского бугра» Диану Ахметзянову. На заседании она представилась в качестве сотрудницы ООО «ФОН». А согласно открытым источникам, с марта 2020-го Ахметзянова занимает должность гендиректора в компании «Рента 83» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Владельцем компании числится осужденной Тимерлан Ахметзянов, он же спортивный врач-реабилитолог.

Согласно приговору Ново-Савиновского райсуда Казани, Ахметзянова получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Однако осудили ее, как и Ливаду, вовсе не за то, в чем обвиняли. Председательствующий судья Марсель Ахметшин пришел к выводу, что три эпизода мошенничества с уводом у дольщиков 2,6 млрд рублей не доказаны, так же как кража или растрата средств. Впрочем, в действиях подсудимых судья усмотрел причинение имущественного вреда в особо крупном размере потерпевшим дольщикам без цели хищения, но путем введения людей в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности самого строительства (п. а, б ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Весь негатив потерпевших сегодня в зале суда вылился на осужденную соратницу Ливады — бывшего директора и соучредителя «Фон-Ривьеры» и «Царицынского бугра» Диану Ахметзянову

Поскольку потерпевшие на прения не ходили, приговор не изучали, многие из них так и не поняли, как мотивировал суд такое сенсационное решение. Сегодняшнее заседание продемонстрировало юридическую неграмотность этих участников процесса. Никто из 1300 потерпевших жалобу на приговор не подавал, говорят — «не знали». Двое из шести дольщиков в зале Верховного суда РТ заявили, что не согласны с апелляционным представлением прокурора Ново-Савиновского района Казани Сергея Брынзы (хотя он просил о более жесткой оценке действий осужденных и реальном сроке для Ахметзяновой), еще четверо оставили этот вопрос на усмотрение суда. При этом три дольщицы на заседании суда дали понять — имеют претензии к приговору и присутствующей в зале осужденной.

«Я бы жестоко хотела поступить с ней, — призналась суду 68-летняя Рауза Гумерова. — Она шикует, на иномарке приехала, у нее все дети обеспечены за наш счет». По словам женщины, еще в 2014-м она вложила в квартиру «ФОНа» 2 млн 243 тысячи рублей. «Годы шли — строительства не было. Лет 5 назад я попросила вернуть мне деньги. Умоляла Диану Наильевну, на коленях перед ней стояла — отдайте мои деньги! Она сказала — в течение 60 дней я их обратно получу. И это длилось два года», — рассказала потерпевшая.

Со слов Гумеровой, позже она узнала, что «ФОН» банкротят, и смогла получить от Ахметзяновой 520 тысяч рублей:

— В настоящее время она мне должна 1,73 млн рублей. Но ту квартиру, которую я сначала «забила» как долевое строительство, она оформила на себя. Денег мне не отдала. Вот я суд хотела попросить — пусть она мне мою квартиру либо деньгами отдает, либо ту квартиру, в которой [сама] живет... Я требую мои деньги кровные!

Никто из потерпевших жалобу на приговор не подавал, говорят — «не знали»

Шепот «Не надо» от соратниц по несчастью из зала Гумерова возмущенно пресекла и заявила: «Неужели мое государство не может меня защитить от таких нерадивых людей?!»

— Я прошу суд принять правильное решение, чтобы никогда эти люди не занимались никакой коммерческой и финансовой деятельностью, — выступила следом Альфия Ибрагимова.

По ее словам, вложившись в 2012 году в трехкомнатную квартиру, семья обрекла себя на пятилетнюю выплату кредитов. «Сколько я не ходила, пороги не обивала, в «ФОНе» со мной не разговаривали. Ни денег, ни квартиры не было!» — продолжила Ибрагимова, отмечая, что жилые метры особенно требуются для занятий ее больного внука.

Недовольство в адрес Ахметзяновой не скрывала и Татьяна Демехина, которая ждет новоселья уже 10 лет: «Прошу суд наказать этих людей строго. Почему до сих пор вот этот человек находится в зале суда с нами? Она же нас ограбила!.. Я до сих пор не могу понять, почему Ливада сидит, а она здесь, свободна, и продолжает заниматься... Это же несправедливо!»

Когда судья апелляционной инстанции уточнил — почему же Демехина не оспаривала приговор, та заявила: «Мы не подкованы. Я вообще не знаю ничего. Я человек простой и просто ждала свою квартиру».

Ахметзянова: «Я старалась сделать максимум»

Претензии гособвинения к приговору в части реального срока для Ахметзяновой вызвали недоумение у защиты. Ведь в прениях в Ново-Савиновском райсуде гособвинитель запрашивала для Ливады реальный, а для Ахметзяновой условный срок. А в апелляционном представлении прокурор Ново-Савиновского района Сергей Брынза требовал отмены приговора, настаивая на его незаконности. По его мнению, вывод суда, что в обвинительном заключении нет данных о способе хищения средств, противоречит показаниям свидетелей, что осужденные руководители «ФОНа» «создавали видимость строительства объектов», привлекали средства дольщиков и похищали их.

Представитель прокуратуры РТ Гулина Галимова доводы представления в Верховном суде поддержала, настаивая, что в действиях руководителей «ФОНа» был умысел на хищение средств

Брынза просил квалифицировать действия осужденных как мошенничество в особо крупном размере. Представитель прокуратуры РТ Гулина Галимова доводы представления в Верховном суде поддержала, настаивая, что в действиях руководителей «ФОНа» был умысел на хищение средств, они предвидели опасные последствия и осознавали, что причиняют моральный и имущественный вред гражданам и юрлицам.

Адвокат осужденной Всеволод Добрынин, напротив, настаивал на законности приговора. В частности, формулировок, что «стороной обвинения не установлен способ хищения и сумма похищенного», не представлено доказательств, что деньги после поступления на счет ООО «Персона+» по договорам купли-продажи векселей были похищены кем-либо. «Приобщенные к материалам дела платежные поручения и реестры предъявления векселей к оплате подтверждают, что этими средствами были оплачены конкретные помещения, приобретенные участниками строительства», — отметил адвокат.

Добрынин напомнил — неполноту экспертиз предварительного следствия в части учета реальных затрат застройщика суду подтвердили сами допрошенные эксперты. Реальные затраты на строительство домов, по данным инициированных защитой экспертных исследований, превысили сумму привлеченных денежных средств дольщиков, включая сумму, указанную в обвинении, на 1 млн 713 тысяч рублей, сообщил он. А еще прошелся по доводу прокурора Брынзы о «двойных» продажах квартир «ФОНа», ведь это обвинение с Ахметзяновой и Ливады было снято еще до направления дела в суд.

Адвокат осужденной Всеволод Добрынин, напротив, настаивал на законности приговора

Защитник Ливады Оксана Галаганова также просила суд отказать прокурорам. Она напомнила, что при расчете предполагаемого ущерба и похищенных средств следователи просто не брали в расчет предусмотренные федеральным законом №204 расходы застройщика — по обслуживанию кредитов, приобретению земли, подготовке проекта и территории, подведению инженерных коммуникаций, зарплате и налогам. А без этих затрат невозможна любая стройка. «Считаю, суд первой инстанции верно отверг выводы следствия о виновности в мошенничестве», — резюмировала адвокат Галаганова.

Также она напомнила Верховному суду РТ о многочисленных заболеваниях Анатолия Ливады, наряду с его многочисленными наградами, почетными званиями и поощрениями со стороны государства и высокопоставленных должностных лиц.

Присутствующая на заседании осужденная Диана Ахметзянова признала вину лишь в части привлечения денежных средств без разрешения на строительство.

— Потом все эти разрешения были получены, и я постаралась сделать максимум, чтобы достроить дома или передать их для достройки [корпорации] «Дом.ру», — сообщила она и дала понять, что после вступления приговора в силу не бросит дольщиков: — И если сейчас в банкротстве, после снятия ареста, остались какие-то недовыплаченные деньги, они будут тоже всем выплачены.

Решение Верховного суда РТ было кратким — приговор законный, в представлении прокурору отказать. После заседания суда Ахметзянова обменялась контактами с потерпевшей Гумеровой.