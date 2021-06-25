В Казани мужчина закрылся в квартире и угрожает взорвать гранату
На улице Рихарда Зорге, 77 в Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату.
Изначально об этом сообщили в соцсетях. С мужчиной в квартире находится его сожительница. Сообщается, что квартиру планируют штурмовать.
Также утверждается, что к нему пришли судебные приставы и потребовали прибрать квартиру в связи с антисанитарией и горами мусора в ней.
На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
11.23 На месте находятся несколько сотрудников в касках. Проходит штурм квартиры на втором этаже.
Помимо полиции, на месте находится бригада скорой помощи. Проведена эвакуация жильцов.
11.32 «Совсем фляга потекла что ли» ,— сказал один из жителей. До мужчины пытаются дозвониться. Слышатся крики.
В Набережных Челнах в начале июня эвакуировали здание вокзала из-за угроз мужчины о взрыве бомбы. В полицию позвонила женщина и сообщила, что один из посетителей вокзала — мужчина — закрылся в туалете и сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве и о своих намерениях взорвать его.
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