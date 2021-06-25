В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В Казани задержали мужчину, запершегося в квартире дома на улице Рихарда Зорге, 77, и угрожавшего взорвать гранату.

Штурм квартиры на третьем этаже начался около получаса назад. Сообщалось, что к мужчине пришли судебные приставы и потребовали прибрать квартиру в связи с антисанитарией и горами мусора в ней.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В пресс-службе судебных приставов РТ «Реальному времени» сообщили, что по иску управляющей компании Приволжский районный суд обязал должника, проживающего по улице Зорге, 77, устранить захламление в квартире и привести в соответствие с санитарными правилами и нормами — вывезти мусор, произвести обработку квартиры.



Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Мужчина не исполнил требования исполнительного документа, в связи с чем судебные приставы выехали по адресу проживания. Должник активно препятствует исполнению судебного решения.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Безопасность должностных лиц при исполнении служебных обязанностей обеспечивают сотрудники отделения специального назначения УФССП России по РТ. На место вызваны сотрудники Росгвардии, МВД, скорой помощи, газовой службы. Квартиру обыскивают.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов. Помимо полиции, на место приехала бригада скорой помощи. Жильцов эвакуировали. Они пытались дозвониться до мужчины. Пока жильцов не пускают домой.



Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Дом эксплуатирует управляющая компания ООО «Бриор+К». Информацию о том, что мужчину через суд обязали вывезти мусор и провести дезинфекцию помещения, «Реальному времени» в УК пока не прокомментировали, сославшись на отсутствие руководства — они выехали на место происшествия.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Жильцы дома рассказали, что мужчина давно складировал мусор в квартире, в которой проживал, на него поступали жалобы от соседей. Соседка мужчины с четвертого этажа пояснила, что квартира оформлена на мать и мужчина в ней не прописан. В квартире он бывал редко.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

По неофициальным сообщениям судебных приставов, дверь ломали сотрудники Росгвардии. Гранату сейчас ищут: в квартире горы мусора, и пока сложно сказать, сколько времени займут поиски.

12.26 Кинологи и саперы провели осмотр помещения. Взрывных веществ в квартире обнаружено не было, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД Татарстана. Мужчину для дальнейших разбирательств доставили в отдел полиции.

В квартире находились три должника.

Айрат Абдюшев живет много лет в квартире один и загружает ее мусором. В нее он привести никого не может, поскольку мусором она забита почти под потолок. Жильцы подозревают, что это психическое заболевание. С этой проблемой они обращались к сестре мужчины Диляре и к его матери Резеде.

«Получали в ответ, что он здесь жил и жить будет, что все проблемы, связанные с ним, — это наши проблемы, а не их проблемы. Мы просили, чтобы они положили его на лечение, но этого не состоялось», — рассказала председатель совета дома.

Она подчеркнула, что жители обращались с просьбами о помощи практически ежедневно. Как председатель совета дома она могла помочь только составить заявление в УК «Бриор+К». Ук отреагировала моментально и обратилась в Приволжский суд. Суд состоялся в октябре 2020 года. Истцы на заседание не явились. Суд решил квартиру очистить и провести дезинфекцию. Ничего из этого сделано не было, поэтому дело перешло к судебным приставам. Его сформировали 30 декабря 2020 года. После рождественских каникул наступал пятидневный срок для добровольного исполнения искового производства.

В эти дни приезжала сестра с племянником — они пытались очистить квартиру. Затем, по словам председателя, кто-то из собутыльников рассказал ему об очищении квартиры. 16 января Абдюшев явился в квартиру с целью ее «обороны». Он пришел не один, а с «группой поддержки» — собутыльниками и сожительницей, вызвал полицию и выгнал собственников квартиры.

По камерам наблюдения можно проследить, как каждую ночь он затаскивал с помоек кучи мусора. В камеры показывал неприличные жесты.

«Реальное время» публикует видео задержания.