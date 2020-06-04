Ронис Шарипов назначен главой ПАО «Туполев»

Новым гендиректором компании «Туполев», выполняющей программу стратегической авиации России, назначен 54-летний выходец из Казани Ронис Шарипов. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

Сегодня совет директоров компании досрочно расторг контракт с Александром Конюховым, назначив на этот пост профессионального «радиоэлектронщика» — главу НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко.

«В соответствии с решениями совета директоров ПАО «ОАК» и совета директоров ПАО «Туполев» генеральным директором ПАО «Туполев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») с 5 июня 2020 года назначен Ронис Шарипов. Прежний руководитель ПАО «Туполев» Александр Конюхов покидает компанию», — говорится в сообщении.

Шарипов родился в Татарстане. В разные года был замглавы администрации Пестречинского района РТ, гендиректором, советником гендиректора и председателем совета директоров ОАО «Казанский оптико-механический завод», министром имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства правительства Амурской области, гендиректором ОАО «Радиоприбор», гендиректором АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», депутатом Государственного совета Татарстана четвертого созыва.