В стационарах Казани разворачивают дополнительные койки

В стационарах Казани разворачивают дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В Казани от коронавируса вакцинировали 137,4 тысяч жителей. Из общего числа привитых, 57 тысяч человек — люди старше 60-ти лет.

Фото: realnoevremya.ru

В мобильных пунктах вакцинации трех торговых центров Казани привились 11 тысяч человек. Еще 5 тысяч человек получили прививку у станций метро.

Жаворонов подчеркнул важность вакцинации: чем больше будет привито людей, тем медленнее будет распространяться вирус.

В Минздраве РФ заявили, что готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител снизился после прививки до недостаточного.



Ольга Плешкова