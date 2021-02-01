Приговор по делу ГК «ФОН»: Ливада — не мошенник, следователи просчитались

Казанский суд посадил ВИП-застройщика Татарстана, до конца срока ему осталось 5,5 месяца

Фото: Ирина Плотникова

4 года, 4 месяца и 15 дней отбыл Анатолий Ливада к финалу уголовного процесса по делу ГК «ФОН». Сегодня суд отказался признавать его и Диану Ахметзянову аферистами, посчитав обвинение в хищении 2,6 млрд рублей недоказанным. Впрочем, вина подсудимых была установлена в причинении ущерба дольщикам — путем их обмана и злоупотребления доверием. Ведь деньги люди отдавали, не зная, что строительство их домов начинается без разрешения. О парадоксальных выводах суда и о том, почему Ливада может выйти на волю раньше оставшегося пятимесячного срока, — в материале «Реального времени».

Будут ли Ахметзянова и Ливада оспаривать приговор?



На финальное заседание в суд пришли сын и дочь подсудимого лидера группы «ФОН» Анатолия Ливады. В его же поддержку по факту выступили две дольщицы. Других покупателей квартир в «фоновских» долгостроях в зале не было. Подсудимую Диану Ахметзянову, экс-директора и учредителя «ФОН-Ривьеры», поддерживал лишь ее адвокат.

Оглашение приговора под 900 листов началось еще неделю назад. Сегодня утром председательствующий судья Марсель Ахметшин перешел к оглашению показаний свидетелей, экспертов и подсудимых, а также оценке доказательств. И уже через два с небольшим часа обнародовал сенсационный результат пятилетнего расследования — три эпизода мошенничества с уводом у дольщиков 2,6 млрд рублей не доказаны! Как не доказано и иное хищение, будь то кража или растрата по жилым комплексам «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС».

Впрочем, оправдывать подсудимых суд не стал, посчитал виновными в причинении имущественного вреда в особо крупном размере потерпевшим дольщикам без цели хищения, но путем введения людей в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности самого строительства (п. а, б ч. 2 ст. 165 УК РФ). Тогда как в процессе установлено — работы по всем ныне проблемным объектам начинались до выдачи официального разрешения на стройку.

На финальное заседание в суд пришли сын и дочь подсудимого лидера группы «ФОН» Анатолия Ливады

О такой же квалификации в свое время просила защита ныне осужденного ВИП-застройщика Рашида Аитова из фирмы «Свей», обманувшего более ста дольщиков. Однако его признали мошенником и отправили за решетку почти на 10 лет.

Ливаду сегодня тоже назвали недостойным исправления без изоляции от общества, но дали 4 года и 10 месяцев колонии общего режима. Это чуть меньше максимальной планки в 5 лет по данной статье. Большую часть приговора застройщик прослушал с закрытыми глазами, будто медитируя, но на словах — «взять под стражу в зале суда» — было видно, что ожидал более мягкого наказания.

Ахметзяновой же дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

Ахметзяновой же дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года

«Нам квартиры нужны, а не посадки», — выразила некое несогласие с приговором дольщица Ирина Князева, ранее — доверенное лицо осужденного Ливады.

Комментировать приговор сторона гособвинения не стала. Защита Анатолия Ливады пока воздержалась от комментариев. А вот Диана Ахметзянова и ее адвокат Всеволод Добрынин сообщили «Реальному времени» — обжаловать приговор не планируют.

Вряд ли будет подавать жалобу и приговоренный к колонии «император «ФОНа». Ведь если применить норму о зачете срока, выйдет, что на сегодняшний день Ливада отбыл наказание в 4 года 4 месяца 15 дней — то есть всего на полтора месяца меньше, чем запрашивал в прениях прокурор, и на 5,5 месяца меньше срока по приговору. Причем каждый день в СИЗО, до вступления итогового решения в силу, сокращает этот срок еще на полтора дня.

Напомним, уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц «ФОНа» возбудили больше пяти лет назад — в ноябре 2015-го. При этом задержали главу компании Анатолия Ливаду лишь через полтора года — в марте 2017-го. По ходатайству следователей МВД Татарстана он был водворен в СИЗО, где находился чуть больше года. В апреле 2018-го Верховный суд Татарстана смягчил эту меру, и последующие 2 года и 9 месяцев обвиняемый застройщик провел под домашним арестом.

«Нам квартиры нужны, а не посадки», — выразила некое несогласие с приговором дольщица Ирина Князева, ранее — доверенное лицо осужденного Ливады

При этом норма о пересчете сроков с учетом времени в СИЗО и под домашним арестом вступила в силу в июле 2018-го. В этой ситуации закон требует применять лишь те положения, которые улучшают, а не ухудшают положение фигуранта. Иначе говоря, каждый день в СИЗО ему должны зачесть за полтора дня колонии общего режима (по новым правилам), а день домашнего ареста — не за полдня, как сейчас, а за день колонии.

Заметим, что Ахметзянову по делу не задерживали, с 2018-го она находилась под подпиской о невыезде.

Почему суд не поверил экспертизам от МВД

В приговор вошли показания инспекторов Госстройнадзора. Они свидетельствовали — получали извещения о начале строительных работ на объектах «ФОНа», но на месте заставали не начало работ, а приостановленную стройку. Потому выдавали предписания — провести техобследование несущих конструкций, возведенных без разрешения на строительство.

Представители Управления жилищной политики в суде поясняли, что именно их выездные проверки выявили двойные продажи в ЖК «Симфония» (позже претензии к Ливаде — Ахметзяновой в этой части были сняты) с участием так называемых инвесторов-перекупщиков «ФОНа». Один из таковых накупил квартир аж на 311 млн рублей, поясняли специалисты. Показания инвесторов тоже отражены в приговоре. Так, директор и учредитель компании «Альянс плюс» Алмаз Сулейманов, он же владелец торгово-развлекательного комплекса «XL» и ТК «Савиново», делился личным приобретением 25 квартир на 33 млн рублей в ЖК «Симфония» и еще 83 квартир, купленных его фирмой с целью последующей продажи. Часть из них, как выяснилось, была продана повторно, но ко дню допроса по данному конфликту в суде уже было заключено мировое соглашение. Его детали Сулейманов в суде сообщать отказался.

Ливаду сегодня тоже назвали недостойным исправления без изоляции от общества, но дали 4 года и 10 месяцев колонии общего режима

Согласно приговору, еще сотню квартир в «ФОНе» покупал с «оптовой» скидкой в 5—10% процентов и продавал со своей наценкой риелтор Сергей Симичихин. Причем с перекупщиками, как и с рядовыми гражданами, заключали не прямые договоры долевого участия, а предварительные, поэтому они продолжали реализацию уже по договорам переуступки.

Распространенной, как подтвердили бывшие подчиненные Ливады и Ахметзяновой, была схема выкупа векселя, которая позволяла обходить норму закона о запрете на привлечение средств дольщиков без разрешения на строительство.

К показаниям самих подсудимых о том, что никаких преступлений они не совершали, суд отнесся критически. Указал — оснований для их оговора не имелось. Впрочем, суд тщательно перепроверил доводы защиты в части неполноты и недостоверности строительных экспертиз по вопросам следователя ГСУ МВД Татарстана.

Эксперты на заседаниях суда подтвердили — отвечали лишь на поставленные следователем вопросы, поэтому считали лишь затраты на проведение строительно-монтажных работ в самих новостройках на определенный период. Вопреки федеральному закону №214 о долевом строительстве, который позволяет включать в себестоимость объекта и стоимость участка (либо его аренды), расходы на проектирование, строительство коммунальных сетей и присоединение к ним, равно как зарплату строителей, налоги и проценты по целевым кредитам просто не учитывали. Так, например, 1 млрд из 2,18 млрд рублей дольщиков ЖК «Симфония» ушел на приобретение земли под будущим комплексом, еще 663 млн — на погашение кредита.

По домам №1 и 5 в ЖК «МЧС» эксперты вообще не смогли дать оценку о стоимости проведенных работ, поскольку следствие интересовал объем на определенную дату, а не на день экспертизы. Фото Максима Платонова

«Если в представленных следствием документах не было сведений о производстве каких-либо работ, эти работы не учитывались, хотя они были выполнены и без них дальнейшие этапы строительства идти не могли», — подтвердил суду привлекавшийся к экспертизе доцент КГАСУ. Его коллеги признались, что по домам №1 и 5 в ЖК «МЧС» вообще не смогли дать оценку о стоимости проведенных работ, поскольку следствие интересовал объем на определенную дату, а не на день экспертизы.

Что до специалистов, проводивших по заданию защиты полный обсчет работ в соответствии с ФЗ-214, то они обнаружили расхождения в экспертизах МВД и в части работ внутри недостроев: «Имелась большая разница по количеству лестниц, не были учтены стены фундамента, расхождение строительно-монтажных работ по пятому дому составило более 100 млн рублей».

«Не раскрыт способ хищения денежных средств дольщиков...»

В деле — 765 томов и свыше 1300 потерпевших граждан из 13 регионов России, в том числе два сотрудника Следкома по РТ, коммерсанты и родные государственных и муниципальных служащих.

В Ново-Савиновском райсуде Казани материалы рассматривались с мая 2019 года. В октябре 2020-го председательствующий по делу судья Марсель Ахметшин удалился в совещательную комнату. Работа над приговором заняла у него почти 3 месяца. Вывод стал шоком лишь для тех, кто не следил за ходом судебного процесса. Защитники ожидали такого решения.

«Суд считает недоказанным факт хищения подсудимыми денежных средств, — сообщил судья Марсель Ахметшин, пояснив далее: — Не раскрыт способ хищения денежных средств дольщиков...»

Председательствующий отметил, что «фабула обвинения содержит лишь сведения о способе привлечения денег дольщиков», а «якобы похищенные подсудимыми суммы» образовались в результате арифметического вычитания из суммы А (объем вложений дольщиков) суммы В (затраты на стройку по результатам экспертиз МВД). С учетом очевидной неполноценности экспертиз брать на веру эту арифметику судья не стал.

В результате приговор вынесли по более мягкой статье — причинение имущественного вреда в особо крупном размере без цели хищения, но путем обмана либо злоупотребления доверием дольщиков

Каким образом поступившие в кассу либо на счета средства уходили и обналичивались, если такое имело место, в том числе «путем мошенничества, либо кражи, присвоения или растраты», также в обвинении не указано. Не вскрылись такие факты и на суде, что не позволило квалифицировать действия подсудимых как хищения. Напротив, суд установил: «Ни одно из установленных обстоятельств не указывает, что подсудимые похищали средства компании. Не указывают на это и допрошенные свидетели и потерпевшие».

В то же время Ново-Савиновский райсуд Казани установил — вопреки выводам следствия, никто из потерпевших дольщиков не был лишен права на жилое помещение. Одни уже получили свои квартиры, другие зарегистрировали право, включились в реестр пострадавших и ждут достройки домов. В результате приговор Ливаде и Ахметзяновой вынесли по более мягкой статье, нежели мошенничество. В их действиях суд увидел состав другого преступления — причинение имущественного вреда в особо крупном размере без цели хищения, но путем обмана либо злоупотребления доверием дольщиков. Таковым суд считает заключение предварительных договоров купли-продажи, использование вексельной схемы и само строительство в отсутствие разрешений на работы.

Защита Анатолия Ливады пока воздержалась от комментариев. А вот Диана Ахметзянова и ее адвокат Всеволод Добрынин сообщили «Реальному времени» — обжаловать приговор не планируют

После переквалификации судья исключил из состава обвинения все обстоятельства и потерпевших в доме №2 ЖК «Симфония» и домах №1 и 5 в ЖК «МЧС», которые были «достроены и переданы дольщикам силами подсудимых и руководимых ими застройщиков». Также суд исключил из числа потерпевших тех, кто выкупал в недостроях не квартиры, а лишь парковочные места в 100 тысяч рублей, со ссылкой «сумма причиненного им ущерба не образует состава преступления по статье 165 УК РФ».

Еще ряд граждан, получивших на следствии статус обманутых, суд счел ненадлежащими потерпевшими. В их числе некий Басыров, который в свое время выкупил квартиру по договору уступки с гражданином Исламовым, оплатившим жилье в доме №4, но позже расторгнувший этот договор и заключивший новый, оплата за который уже не вносилась. Однако следствие этот момент проглядело.

Также из приговора были исключены ссылки на совершение преступлений вместе с некими «неустановленными» лицами, в существование которых суд не поверил. А еще, согласно приговору, оставлены без рассмотрения все гражданские иски потерпевших и отменены аресты на имущество подсудимых и их компаний на 190 млн рублей.

Напомним, лично у заслуженного строителя Татарстана Анатолия Ливады в свое время арестовали 100% доли в уставном капитале ООО «ФОН» (ликвидировано в феврале 2020 года) и не арестовали ни одной квартиры. Только два нежилых помещения да две моторные лодки «Казанка» и GRIZZLY, а еще транспортер. Кроме того, арест наложен на два земельных участка ООО «ФОН» в Казани и Верхнеуслонском районе, жилой дом в 548 «квадратов», несколько нежилых помещений и трактор «Беларус» с прицепом.

У директора и учредителя компаний «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор» Дианы Ахметзяновой арестовали участки земли в садовом товариществе «Смородинка» Высокогорского района Татарстана (площадью от 6 до 1 420 «квадратов»), участок с домом в 872 кв. м в Зеленодольском районе. А еще в Казани — два участка, две квартиры, четыре нежилых помещения и 10 мест для автостоянки и парковки. И ни одной арестованной машины.