Все в опасности: жара в Татарстане задержится

Минусы жары

В Казань и районы Татарстана пришло настоящее жаркое лето — температура днем в среднем составляет около 30 градусов выше нуля. Как рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, такая жаркая погода продержится минимум 10 дней, однако в этом есть минусы.

— Такая стабильная обстановка чем нехороша — очень высокие температуры. У нас сейчас среднесуточная температура должна быть порядка 18 градусов, а у нас аномалия, наверное, градусов пять-шесть будет, потому что дневные температуры за 30 заходят, а ночные — под 20. И вот ближайшая декада, по крайней мере 10 дней, почти до конца месяца, у нас температурный фон будет повышен. Это первое. Вторая особенность, она же отрицательная — нет осадков. Раз мы находимся в антициклоне, то есть в области высокого давления, вот у нас будет солнце, мало облаков и практически нет никаких осадков.

О том, что жаркая погода задержится в Казани как минимум до конца недели, говорит и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Наступившее лето балует жителей вашего региона преимущественно сухой и теплой погодой. Преобладает в атмосфере антициклональная деятельность, и на текущий момент средняя температура воздуха на два градуса выше, чем она должна быть.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что из-за мощного антициклона над Верхне-Русской равниной воздух будет интенсивно прогреваться до четверга включительно.

— Облаков нет, солнце насыщено энергией. Точно такая же погода в пустынях, — объяснил метеоролог.

Самым жарким днем на неделе в Центральной России станет 23 июня — температура воздуха может повыситься до +36 градусов.

Повтора сценария 2010 года не ожидается

В каких-то районах осадки все же могут выпасть, но по всей республике — точно нет, говорит Переведенцев.

— Беда в том, что у нас в мае выпала лишь половина нормы от осадков, это порядка 20 мм. И сейчас в июне месяце тоже, по данным нашей метеостанции, [выпало] порядка 20 мм вместо 60. Осадки выпадают локально, где-то ливень проходит, а где-то сухо. Поэтому возникла такая ситуация нехорошая. Во-первых, пожароопасность высокая, во-вторых, это плохо для растений, для сельского хозяйства, потому что сейчас самый разгар вегетационного периода, растения набирают свой вес, развиваются, а очень сухо, — отметил эксперт.

Профессор не мог не вспомнить про ситуацию в Крыму. Фото rk.gov.ru

Профессор не мог не вспомнить про ситуацию в Крыму, где из-за ливней из берегов вышли местные реки и затопили все улицы так, что там водой смывало машины. Для передвижение местные жители используют лодки.

— Циклон не в тех краях, а к нам он не пробивается, потому у нас гребни высокого давления, и как-то все это тормозится. В центральной части России, в Москве — там много осадков, там проходит фронтальная система, там циклоны, а вот к нам они не могут пробиться, — посетовал Переведенцев.

Повтора сценария 2010 года, когда была сильная засуха, все же не ожидается, говорит профессор. По данным Минсельхоза, тогда из-за отсутствия осадков Татарстан потерял продукции на 29,4 млрд рублей. Но и ситуации, как в Керчи и Ялте, тоже не будет — такой исход Переведенцев назвал маловероятным.

Жаркая погода может влиять на память, концентрацию внимания человека. Фото: Максим Платонов

Как жаркая погода может повлиять на человека



Жаркая погода может влиять на память, концентрацию внимания человека. Это связано с физиологическими особенностями и функционированием мозга, так как он нуждается в постоянном кислородном обогащении, говорит старший лаборант кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования, клинический психолог КФУ, нейропсихолог Алина Ахметшина.

— Из-за жары наблюдается гипоксия, происходит потеря влаги, обезвоживание организма. Все это приводит к тому, что мозг не насыщается кислородом, нарушается его кровообращение, вследствие этого страдают память и внимание. В целом жара влияет на каждого индивидуально в зависимости от физиологических особенностей человека, — утверждает Алина Ахметшина.

На интеллект жара не влияет, но в очень редких случаях может наблюдаться его ослабление.

— С увеличением температуры воздуха повышается раздражительность, количество панических атак, обострение бессонницы, тревожность. Это может обострять и другие психологические расстройства человека, — рассказала Ахметшина.

Дарья Пинегина