Все в опасности: жара в Татарстане задержится
Минусы жары
В Казань и районы Татарстана пришло настоящее жаркое лето — температура днем в среднем составляет около 30 градусов выше нуля. Как рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, такая жаркая погода продержится минимум 10 дней, однако в этом есть минусы.
О том, что жаркая погода задержится в Казани как минимум до конца недели, говорит и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что из-за мощного антициклона над Верхне-Русской равниной воздух будет интенсивно прогреваться до четверга включительно.
Самым жарким днем на неделе в Центральной России станет 23 июня — температура воздуха может повыситься до +36 градусов.
Повтора сценария 2010 года не ожидается
В каких-то районах осадки все же могут выпасть, но по всей республике — точно нет, говорит Переведенцев.
— Беда в том, что у нас в мае выпала лишь половина нормы от осадков, это порядка 20 мм. И сейчас в июне месяце тоже, по данным нашей метеостанции, [выпало] порядка 20 мм вместо 60. Осадки выпадают локально, где-то ливень проходит, а где-то сухо. Поэтому возникла такая ситуация нехорошая. Во-первых, пожароопасность высокая, во-вторых, это плохо для растений, для сельского хозяйства, потому что сейчас самый разгар вегетационного периода, растения набирают свой вес, развиваются, а очень сухо, — отметил эксперт.
Профессор не мог не вспомнить про ситуацию в Крыму, где из-за ливней из берегов вышли местные реки и затопили все улицы так, что там водой смывало машины. Для передвижение местные жители используют лодки.
— Циклон не в тех краях, а к нам он не пробивается, потому у нас гребни высокого давления, и как-то все это тормозится. В центральной части России, в Москве — там много осадков, там проходит фронтальная система, там циклоны, а вот к нам они не могут пробиться, — посетовал Переведенцев.
Повтора сценария 2010 года, когда была сильная засуха, все же не ожидается, говорит профессор. По данным Минсельхоза, тогда из-за отсутствия осадков Татарстан потерял продукции на 29,4 млрд рублей. Но и ситуации, как в Керчи и Ялте, тоже не будет — такой исход Переведенцев назвал маловероятным.
Как жаркая погода может повлиять на человека
Жаркая погода может влиять на память, концентрацию внимания человека. Это связано с физиологическими особенностями и функционированием мозга, так как он нуждается в постоянном кислородном обогащении, говорит старший лаборант кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования, клинический психолог КФУ, нейропсихолог Алина Ахметшина.
— Из-за жары наблюдается гипоксия, происходит потеря влаги, обезвоживание организма. Все это приводит к тому, что мозг не насыщается кислородом, нарушается его кровообращение, вследствие этого страдают память и внимание. В целом жара влияет на каждого индивидуально в зависимости от физиологических особенностей человека, — утверждает Алина Ахметшина.
На интеллект жара не влияет, но в очень редких случаях может наблюдаться его ослабление.
— С увеличением температуры воздуха повышается раздражительность, количество панических атак, обострение бессонницы, тревожность. Это может обострять и другие психологические расстройства человека, — рассказала Ахметшина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым