В Казани днем дороги поливают водой, чтобы защитить от жары

С 10 июня казанские дороги для защиты от жары днем, с 11.00 до 15.00, при температуре воздуха выше +25 градусов поливают водой. Для этого ежедневно задействуют до 90 поливомоечных машин.

Первоочередно поливают дороги с наибольшим движением общественного и автомобильного транспорта, сообщается на сайте мэрии Казани. Одновременно с этим в ночное время, с 23.00 до 6.00, продолжается их влажная уборка. Она проводится в городе вне зависимости от погоды.



Поливать дороги водой в дневное время власти Казани планируют до окончания жаркой погоды. От высоких температур в городе поливкой защищают также деревья, кустарники и клумбы.

Напомним, по данным синоптиков, в Татарстане наблюдается среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы. Гидрометцентр РТ накануне объявил в связи с этим штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода в Татарстане сохранится по 27 июня. На этой неделе максимальная температура воздуха может достигнуть 36 градусов выше нуля.

Татьяна Демина