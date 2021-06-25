В Набережных Челнах горбольницу №5 перепрофилировали под коронавирусный госпиталь

В Набережных Челнах горбольницу №5 перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

В ведомстве прокомментировали, что такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости в других регионах страны.

«Основываясь на опыте борьбы с пандемией в 2020 году, Минздрав Татарстана принял решение о перепрофилировании городской больницы №5 города Набережные Челны во временный инфекционный госпиталь», — гласит сообщение пресс-службы.

С 25 июня в больнице развернуты 350 коек для оказания медицинской помощи пациентам с тяжелым течением ОРВИ, в том числе с новой коронавирусной инфекцией и осложненной внебольничной пневмонией. Госпиталь будет выполнять функции провизора для создания резерва коечного фонда.



Лечение по медицинским профилям будет осуществляться в других больницах города.



Ольга Плешкова