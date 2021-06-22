СМИ: в Татарстане чиновника уволили за драку
В Актанышском районе Татарстана уволили руководителя исполкома Актанышского сельского поселения Риназа Шарипова после избиения местного жителя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что инцидент произошел 17 июня. Чиновник напал на 24-летнего молодого человека, идущего по улице. Пострадавшему пришлось обратиться за помощью к медикам.
Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.
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