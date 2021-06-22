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СМИ: в Татарстане чиновника уволили за драку

15:58, 22.06.2021
СМИ: в Татарстане чиновника уволили за драку
Фото: realnoevremya.ru

В Актанышском районе Татарстана уволили руководителя исполкома Актанышского сельского поселения Риназа Шарипова после избиения местного жителя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что инцидент произошел 17 июня. Чиновник напал на 24-летнего молодого человека, идущего по улице. Пострадавшему пришлось обратиться за помощью к медикам.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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