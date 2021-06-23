В Казани предложили спрятаться от жары в метро

Казанцам предложили прятаться от жары в метро. Как сообщили в Метроэлектротранспорте, на платформах температура воздуха составляет от 11 до 13 градусов, а в вестибюлях не поднимается до 15 градусов.

На всех станциях метрополитена обеспечена система вентиляции. Циркуляция воздуха происходит и в поездах.

«На самых первых поездах, которые появились в Казани («Чех»), установлены воздухозаборники. В процессе движения воздух попадает в салон и таким образом происходит циркуляция воздуха. В поездах марки «Чех» дополнительно открываются форточки. На составах «Русич» и «Москва» установлены кондиционеры», — говорится в сообщении Метроэлектротранс.

В вагонах в казанском метро температура держится на уровне 15—20 градусов.

Температура воздуха в Казани сейчас составляет +32 градуса. По прогнозам синоптиков, это не предел, температура воздуха может подняться до +36 градусов.

На прошлой неделе в казанском метро начали менять светильники. Служба энергохозяйства заменит светильники на станциях метро «Яшьлек», «Северный вокзал». Полностью завершены работы на станциях «Авиастроительная», «Аметьево», «Козья Слобода», «Площадь Габдуллы Тукая».

Ольга Плешкова