В Казани предложили спрятаться от жары в метро
Казанцам предложили прятаться от жары в метро. Как сообщили в Метроэлектротранспорте, на платформах температура воздуха составляет от 11 до 13 градусов, а в вестибюлях не поднимается до 15 градусов.
На всех станциях метрополитена обеспечена система вентиляции. Циркуляция воздуха происходит и в поездах.
«На самых первых поездах, которые появились в Казани («Чех»), установлены воздухозаборники. В процессе движения воздух попадает в салон и таким образом происходит циркуляция воздуха. В поездах марки «Чех» дополнительно открываются форточки. На составах «Русич» и «Москва» установлены кондиционеры», — говорится в сообщении Метроэлектротранс.
В вагонах в казанском метро температура держится на уровне 15—20 градусов.
Температура воздуха в Казани сейчас составляет +32 градуса. По прогнозам синоптиков, это не предел, температура воздуха может подняться до +36 градусов.
На прошлой неделе в казанском метро начали менять светильники. Служба энергохозяйства заменит светильники на станциях метро «Яшьлек», «Северный вокзал». Полностью завершены работы на станциях «Авиастроительная», «Аметьево», «Козья Слобода», «Площадь Габдуллы Тукая».
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