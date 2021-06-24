«Я это так не оставлю!»: мать избитого сельским чиновником журналиста требует возбудить дело

Фото: предоставлено Лейлой Харисовой

«Я это так не оставлю!»

Резонансный случай произошел в Актанышском районе — глава исполкома райцентра Риназ Шарипов избил 24-летнего журналиста Раиля Харисова. Об обстоятельствах нападения «Реальному времени» рассказала мать молодого человека Лейла Харисова, которая стала свидетелем инцидента.

Харисов работал редактором сайта, фотографом и водителем в местном издании «Актаныш-информ». У него произошел конфликт с нынешним руководителем Региной Салаховой, сестрой Риназа Шарипова, вокруг публикации рекламной новости. После этого, со слов самого Харисова, Салахова начала ему угрожать: «Твоя жизнь в моей руке, я тебя уволю по статье». После этого 15 июня Харисов уволился сам.

17 июня парень направился в администрацию Актанышского района, чтобы устроиться на работу в пресс-службу, а в это время его мать находилась в ближайшем магазине. Вскоре она услышала крики и увидела, как ее сына кто-то избивает около мирового суда.

17 июня парень направился в администрацию Актанышского района, чтобы устроиться на работу в пресс-службу

— Эта Регина Салахова пожаловалась своему брату, что Раиль хотел поднять на нее руку. Он [Шарипов] встретил Раиля у администрации, сказал ему «Давай поговорим» и начал его избивать, пинать, попал в лицо, — рассказывает Лейла Харисова. Шарипов на ее вопрос о том, зачем он избил Раиля, заявил: «Он сам знает», — и уехал.

Есть и видео инцидента, но его Харисова пока не хочет разглашать и опубликует, только если не будут приняты меры: «Я это так не оставлю!»

У Раиля диагностировали прелом лицевых костей. Сейчас молодой человек проходит лечение в Казани. Он по-прежнему жалуется на боль в голове, ухудшилось и зрение, говорит Лейла Харисова.

Фото предоставлено Лейлой Харисовой

— На поправку идет, не так уж, как в первое время [было]. Разговаривает теперь, — рассказывает мать Раиля.

Заявление в полицию Харисов написал на следующий день. После лечения будет определена степень тяжести побоев, и в зависимости от этого возбудят дело. На данный момент оно так и не возбуждено.

После инцидента Лейла Харисова ходила на прием к главе Актанышского района Энгелю Фаттахову. Там она видела Риназа Шарипова, который не стал с ней разговаривать.

— Мог бы сказать «Вы мама Раиля? Как у него самочувствие?» Не было такого, — негодует Харисова.

Поступок уже стоил ему членства в партии «Единая Россия» и увольнения с должности главы исполкома Актанышского сельского поселения. Фото aktanysh.tatarstan.ru

«Если он в отпуске, то имеет право поднимать руку на человека?»

Матери Раиля в администрации сообщили, что во время инцидента Шарипов находился в отпуске.

— Если он в отпуске, то имеет право поднимать руку на человека? — задалась вопросом Лейла Харисова.

С самим Шариповым «Реальному времени» связаться не удалось. Поступок уже стоил ему членства в партии «Единая Россия» и увольнения с должности главы исполкома Актанышского сельского поселения. По сообщению районной пресс-службы на момент инцидента, Шарипов не являлся даже депутатом районного совета.

Шарипов возглавил исполком поселения в прошлом году, а ранее был главой в другом сельском поселении Актанышского района — Уразаевском.

Дарья Пинегина