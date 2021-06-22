В Татарстане предложили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары

В Татарстане из-за аномальной жары предложили ввести режим чрезвычайной ситуации. С такой инициативой выступил начальник управления по гидрометеорологии РТ Сергей Захаров на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством президента Республики Рустама Минниханова.

Минниханов заявил, что ввести режим чрезвычайной ситуации в Татарстане можно уже в ближайшие дни. Окончательное решение власти примут 30 июня. До этого дня должна быть понятна история с ЧС, отметил президент республики.

Сегодня Гидрометцентр РТ опубликовал штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде. По данным синоптиков, в республике наблюдается среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы.

Фото: Анна Сейтумерова

По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода в Татарстане сохранится по 27 июня. На этой неделе максимальная температура воздуха может достигнуть 36 градусов выше нуля.

Как рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, высокие температуры в республике продержатся минимум 10 дней. Самым жарким днем на этой неделе в Центральной России станет 23 июня — ожидается до +36 градусов.

Татьяна Демина