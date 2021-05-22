События недели: эвакуации в Казани, столкновение трамваев, возвращение похищенных бриллиантов

Главные события недели в Татарстане

Казанские школы и больницы на этой неделе продолжали тревожить сообщениями о якобы заложенных в них взрывных устройствах. К счастью, все они оказались ложными. Следком России продолжил следственные мероприятия в отношении напавшего 11 мая на казанскую 175-ую гимназию — в деле появились новые версии. А участники международного дискуссионного клуба «Валдай» два дня обсуждали в Казани последствия пандемии коронавируса для стран Евроазиатского союза. В Татарстане обозначили даты Сабантуя. А еще эта неделя принесла золотую победу ватерполистам «Синтеза».

Трамвайное ДТП с последствиями

В понедельник утром на Сибирском тракте в Казани столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали четыре человека — два водителя и два кондуктора. Причиной ДТП стало нарушений правил дорожного движения, сообщила столичная ГИБДД. По следам происшествия казанская прокуратура начала проверку.

Трое пострадавших получили ушибы, а водителю одного из трамваев практически оторвало ногу. Травматологи и хирурги несколько часов вели операцию, соединяя мышцы и сосуды, чтобы сохранить конечность. Врачам все же не удалось спасти ногу мужчине — она не прижилась, начался абсцесс, и ее пришлось ампутировать.

А в пятницу к вечеру стало известно, что Асфан Галявов, бессменный гендиректор МУП «Метроэлектротранс» с самого дня основания предприятия, покинул свой пост.

Новые лидеры рейтинга медиаэффективности чиновников РТ

В начале недели эксперты представили обновленный рейтинг медиаэффективности чиновников Татарстана. Его впервые возглавила глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. Прежний лидер — мэр Казани Ильсур Метшин — опустился на третье место. Вторым в списке медиаперсон стал прокурор республики Ильдус Нафиков.

Самое резкое падения продемонстрировал финансовый сектор — глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин потерял целых 68 позиций, спустившись до 96-го места, а глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин опустился на 61 ступеньку, до 87-го места.

Как считают авторы рейтинга, утрата лидерской позиции казанского градоначальника связана с проблемами в сфере ЖКХ в начале года, когда критике подвергалась уборка снега с улиц и состояние городского хозяйства.



Новая версия в деле казанского стрелка и увольнение за видео допроса

Следственный комитет России взялся за разработку версии вербовки 19-летнего жителя Казани, застрелившего учеников и преподавателей гимназии №175. Следователи пытаются установить, мог ли молодой человек стать жертвой «вербовки». По одной из версий, Галявиев мог не осознавать, что им манипулируют, «и быть уверенным, что состоит в интересном дружеском общении».

Староста группы в колледже ТИСБИ, где учился стрелок, предположил, что на него кто-то оказал сильное влияние: студент предлагал одному из одногруппников вступить в секту. Также СК РФ рассматривает возможность возбуждения новых уголовных дел по следам расстрела школьников в Казани — в отношении неустановленных должностных лиц.



МВД по Татарстану на днях официально подтвердило, что полицейский, опубликовавший в Сети в видео первого допроса напавшего на школу, уволен, а его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Виноваты компьютерные игры?

В Казани на днях покончил с собой ученик 11 класса гимназии №20. По версии директора учебного заведения Рахимы Арслановой, причиной такого шага вполне могло стать увлечение подростка компьютерными играми: «Родителям обязательно нужно контролировать, где ребенок сидит, в каких соцсетях», — рассказала директор.

19 мая в Казани произошла еще одна смерть молодого человека — с восьмого этажа общежития КГЭУ упал студент. О происшествии сообщили пользователи в соцсети.

Искусственный пузырь цен на казанские квартиры

Эксперты назвали раздутыми цены на недвижимость в Казани — в районе Парка молодоженов и возле Казанского кремля. Исследование провели с помощью искусственного интеллекта компании Realiste. Программа определила локации в нескольких городах России, где стоимость жилья завышена на 10—15% на фоне резкого снижения предложения от девелоперов.

Эксперты уверены, что справиться со спекуляцией цен на рынке недвижимости позволят специальные правила для застройщиков, по которым они не смогут скрывать имеющееся у них предложение жилья и создавать таким образом ложный дефицит.

Тревога, к счастью, ложная

На этой неделе в Казани снова эвакуировали школы. 18 мая из-за угрозы жизни и здоровью всех, кто находился вокруг, была эвакуирована школа №67 на ул. Дежнева. Поводом стало письмо от якобы «сообщника» Галявиева. Прибывшие на место сотрудники спецслужб, МЧС и кинологи после тщательного обследования здания и территории сообщили, что вызов оказался ложным.

19 мая срочно выводили людей из гимназии №40 — агрессивный ученик угрожал взорвать школу и вел себя неадекватно. Ему вызвали бригаду психиатров, а территорию школы проверили полицейские и кинологи.

Вечером этого же дня ложный вызов об опасности поступил в горбольницу №7 из-за ложного вызова. Из медучреждения вывели всех больных и медперсонал. По итогам проверки стало ясно, что и этот вызов тоже был ложным.

В Набережных Челнах 20 мая пришлось эвакуировать сотрудников и учеников школы №9. Туда прибыли представители правоохранительных органов и спецслужб, но тоже ничего не нашли. В тот же день из-за подозрительного предмета, обнаруженного в здании, в срочном порядке школу покинули ученики казанской школы №174. Позже выяснилось, что угрозу усмотрели в пакете, оставленном одним из учителей.

Евроазиатский мир после пандемии

Эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай» из 16 стран на этой неделе прибыли в Казань, чтобы обсудить, пожалуй, самую обсуждаемую в течение полутора лет во всем мире тему — пандемию коронавируса. Она стала настоящим вызовом для экономики и общества во всем мире. Лейтмотивом встречи стала тема «Россия и Центральная Азия после пандемии: как мы прошли стресс-тест?».

Своим опытом преодоления испытаний, которые принес с собой ковид, делились представители России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Вывод, который был озвучен каждым из спикеров, однозначный: мировая пандемия для одних стран принесла кардинальные перемены в укладе жизни, но общим стало укрепление отношений между Россией и государствами центрально-азиатского региона. По мнению одного из спикеров дискуссии, эта «пандемия носит очистительный и созидательный характер».

Достали из-под земли

Татарстанские полицейские на этой неделе, наконец, отыскали драгоценности, похищенные во время чемпионата мира по футболу в Казани в 2018 году. Чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму более 160 млн рублей похитил гражданин Колумбии Валеро Эдгар Алехандро.

Объявленного в международный розыск преступника задержали спустя год в Аргентине, а в этом году экстрадировали в Россию и в апреле доставили из Москвы в Казань. В ходе допроса он сообщил, что зарыл драгоценности в лесопосадке одного из районов Казани.

В минувшую пятницу глава республиканского МВД Артем Хохорин лично вернул найденные сокровища владельцу: «На моей памяти, а на посту министра внутренних дел Татарстана я уже 9 лет, краж с таким большим ущербом не было».



Украшение города за 20 миллионов

Накануне в Казани на озере Нижний Кабан заработал самый большой фонтан города: струи воды в нем бьют выше, чем на 30 метров вверх и в стороны. Вечером фонтан подсвечивается разноцветными огнями. Его содержание обойдется муниципальной казне более чем в 2 млн рублей.

В начале месяца фонтаны заработали в парках им. Горького и им. Тинчурина, «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чэчэклэр» и в Лядском саду. Всего в городе на балансе Комитета внешнего благоустройства 29 фонтанов, 24 из которых будут работать летом. В целом их содержание в этом году оценивается почти в два десятка миллионов рублей.

Празднику аграриев быть

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, где определены даты празднования одного из любимых праздников для всех жителей республики — Сабантуя. В сельских районах и городах республиканского значения его отпразднуют 12—13 июня. В Набережных Челнах праздник плуга пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.

На каникулы — в лагерь

Управление Роспотребнадзора по РТ сообщило, что этим летом на территории Татарстана собираются организовать работу почти 850 пришкольных и 106 загородных детских лагерей. Еще 6 мест для отдыха школьников откроют на базе санаториев. Кроме того, будут работать и 35 палаточных лагерей. В прошлом году они были закрыты из-за критической эпидемиологической обстановки.

Пока лагерям проходят процедуру обязательных санитарно-эпидемиологические заключений. Кстати, в Казани в этом году больше чем на 15% выросло количество предложений на этот вид детского отдыха.

День победы для казанского спортклуба «Синтез»

19 мая для спортсменов СК «Синтез» стал победным днем. Сначала ватерполисты на выезде во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло обыграли московское «Динамо» со четом 10:8. Таким образом, казанцы официально защитили свой чемпионский титул, второй раз став победителями турнира.

Чуть позднее пловец «Синтеза» Александр Красных стал победителем в составе эстафет 4 по 200 метров вольным стилем. Вечером в среду обладателей золотых медалей встречали в казанском аэропорту.

Им песня жить помогает

В пятницу в Казани начал работу фестиваль AWAZ. Это один из крупных событий лета в музыкальном мире России. В этом году на различных музыкальных точках города выступят более 100 исполнителей страны и зарубежья. Ожидается, что только из Москвы на фестиваль приедут порядка трех тысяч гостей.