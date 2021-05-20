Новости общества

19:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани школьник покончил с собой — директор обвинила в этом компьютерные игры

14:00, 20.05.2021 6
В Казани школьник покончил с собой — директор обвинила в этом компьютерные игры
Фото: скриншот

В Казани покончил с собой ученик гимназии №20 — директор учебного заведения Рахима Арсланова обвинила во всем компьютерные игры.

«Компьютерные игры все-таки надо ограничивать. Родителям обязательно нужно контролировать, где ребенок сидит, в каких соцсетях», — рассказала директор «Татарстану-24».

Вчера в Казани произошла еще одна смерть молодого человека. Студент упал с восьмого этажа общежития Казанского государственного энергетического университета. Об этом рассказали пользователи в соцсети. Юноша умер до приезда скорой помощи, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Компьютерные игры здесь ни при чем. Вот такие у нас представители школьного педагогического сообщества. Только не школа виновата - "стрелочники" кругом.
    Ответить
  • Анонимно 20 май
    Трагедия.
    Соболезнования родным, близким, друзьям.
    Ответить
  • Анонимно 20 май
    14.10 что за мода пошла во всем винить школу, директоров учителей. Тут надо с пристрастием родителей проверить. Школа не причем. Школа нам ничем не обязона. Родители сами в интернете зависли с детьми не общаются. Так что начните с себя
    Ответить
  • Анонимно 20 май
    Затянули детей в телефоны и компы - расписание в телефоне, оценки в телефоне, д/з в телефона.... в ватсап и госуслугах. Это же маразм!
    Ответить
  • Анонимно 20 май
    Все школьники играют в комьютерные игры,а самоубиваются еденицы.
    Может проблема в другом
    Ответить
  • Анонимно 21 май
    а вообще-то нагрузка большая на наших детей
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также