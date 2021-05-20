В Казани школьник покончил с собой — директор обвинила в этом компьютерные игры
В Казани покончил с собой ученик гимназии №20 — директор учебного заведения Рахима Арсланова обвинила во всем компьютерные игры.
«Компьютерные игры все-таки надо ограничивать. Родителям обязательно нужно контролировать, где ребенок сидит, в каких соцсетях», — рассказала директор «Татарстану-24».
Вчера в Казани произошла еще одна смерть молодого человека. Студент упал с восьмого этажа общежития Казанского государственного энергетического университета. Об этом рассказали пользователи в соцсети. Юноша умер до приезда скорой помощи, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.
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Соболезнования родным, близким, друзьям.
Может проблема в другом