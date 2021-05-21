Полиция вернула драгоценности, похищенные во время ЧМ по футболу в Казани

Фото: МВД РТ

Полицейские Татарстана вернули 2613 ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов, похищенных во время чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

— На моей памяти, а на посту министра внутренних дел Татарстана я уже 9 лет, краж с таким большим ущербом не было. Это сравнимо только с крупными экономическими махинациями или финансовыми пирамидами. Трудности были и после экстрадиции: обвиняемый элементарно не смог вспомнить, где конкретно он закопал похищенные ценности. И нашим сотрудникам пришлось буквально перепахать большой объем лесопосадки. Тем не менее все украденные ювелирные изделия и драгоценные камни найдены, — заявил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин, который и вручил драгоценности.

Драгоценности на 160 млн рублей были похищены в 2018 году — они принадлежали одной из российских ювелирных компаний. Предполагаемым похитителем оказался гражданин Колумбии Валеро Эдгар Алехандро. Его объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Аргентине в 2019 году. В марте 2021 года он экстрадирован в Россию и в апреле доставлен из Москвы в Татарстан.

Валеро сообщил, что закопал драгоценности в лесополосе одного из районов Казани. Вчера МВД заявило, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли четыре мешка бриллиантов и украшений.