В Казани эвакуировали 7-ю горбольницу

В Казани сегодня вечером эвакуировали городскую больницу №7 из-за ложного вызова. Об этом сообщила мэрия столицы РТ в telegram-канале.

В исполкоме уточнили, что минздрав опроверг информацию об эвакуации детской больницы. Речь идет о взрослой.



Больницу покинули 86 больных, 20 ухаживающих и 13 сотрудников. В рабочем порядке была проведена проверка, которая показала, что вызов был ложным.

Ранее СМИ сообщили, что эвакуация прошла в Детской городской больнице №7 на улице Челюскина в Казани.

Сегодня казанскую гимназию №40 эвакуировали по причине агрессивного поведения одного из учеников. Вчера эвакуация прошла в школе №67. После нападения на казанскую гимназию №175 в спецслужбы часто стали поступать сообщения о возможных угрозах. «Заминированными» оказались десятки школ столицы Татарстана.