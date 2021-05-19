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Происшествия

В Казани эвакуировали 7-ю горбольницу

18:06, 19.05.2021 1
В Казани эвакуировали 7-ю горбольницу
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня вечером эвакуировали городскую больницу №7 из-за ложного вызова. Об этом сообщила мэрия столицы РТ в telegram-канале.

В исполкоме уточнили, что минздрав опроверг информацию об эвакуации детской больницы. Речь идет о взрослой.

Больницу покинули 86 больных, 20 ухаживающих и 13 сотрудников. В рабочем порядке была проведена проверка, которая показала, что вызов был ложным.

Ранее СМИ сообщили, что эвакуация прошла в Детской городской больнице №7 на улице Челюскина в Казани.

Сегодня казанскую гимназию №40 эвакуировали по причине агрессивного поведения одного из учеников. Вчера эвакуация прошла в школе №67. После нападения на казанскую гимназию №175 в спецслужбы часто стали поступать сообщения о возможных угрозах. «Заминированными» оказались десятки школ столицы Татарстана.

ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 май
    Вот это уже несмешно, есть хоть что-то святое у этих шутников? Стариков с системами на улицу?!
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