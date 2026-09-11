Андрей Разин откровенно рассказал, почему не играет Егор Яковлев

Наставник «Металлурга» честно и открыто ответил на волнующий вопрос

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» ответил на вопрос, почему на старте сезона еще ни одного матча не провел капитан команды Егор Яковлев.

— Какие игровые качества не позволяют Егору Яковлеву попадать в состав?

— Вот у «Ак Барса» в игре с «Сибирью» в первой паре обороны играл защитник 2008 года рождения? Ушли Фальковский, Карпухин, Миллер был дисквалифицирован. Появилось место для молодого парня. Одни люди уходят — другие приходят. У нас играли Гребенкин, Юров, Канцеров, Набоков — они заходили на те же места. Если бы остались иностранцы, то эти молодые ребята не заиграли бы. Они становились сильнее, в чемпионский сезон у нас в первой пятерке выходили Денис Зернов, Карпов и Акользин. В плей-офф мы со скрипом обыграли «Амур» в первом раунде, и стали выходить Силантьев и Канцеров — это плюс для магнитогорского хоккея?

Я не буду обсуждать хоккейные качества Егора Яковлева. Егор — олимпийский чемпион, он ведет благотворительные проекты — молодец. Но я вам назову две цифры из предыдущего сезона. Меня обвиняют в том, что я не дал Ткачеву сыграть в последнем матче регулярного чемпионата и он из-за этого не выбил бонус в 100 миллионов. А кому он проиграл? Лиможу, Энасу и Окулову. Лимож играл в связке с Энасом, Окулов играет в большинстве слева на полборта там же, где Вова Ткачев. Окулов отдавал Шарипзянову, сколько забил последний от синей линии? Рекорд сезона был, минимум пять голов. Сколько Яковлев забил с этой позиции? Два. Ткачев проиграл одно очко Окулову.

Еще у нас был Валерий Орехов. Есть бонус за показатель полезности, он идет от лиги. Орехов играл в паре с Яковлевым, регулярный чемпионат он закончил четвертым по этому показателю и не выбил бонус. Имел показатель полезности «+30», а какой был у его партнера по паре обороны? Ноль! Такова статистика.

— То есть Яковлева ждет обмен?

— Нет ответа на этот вопрос.



Евгений Романов