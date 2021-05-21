Бессменный Асфан Галявов покидает «Метроэлектротранс»

Погорел на трамваях

Асфан Галявов, бессменный гендиректор МУП «Метроэлектротранс» с самого дня основания предприятия, сегодня покидает кресло руководителя. Об этом сегодня объявила пресс-служба мэрии Казани.

По сообщению мэрии, Галявов уходит по собственному желанию. Имя нового руководителя пока не названо. Сам Асфан Галявов сегодня днем был недоступен для журналистов.

Уход Галявова происходил на фоне многочисленных скандалов, связанных с электротранспортом Казани, а конкретно с трамваями. ЧП на этом виде транспорта участились в 2020 году — настолько, что в заголовках новостей о сошедшем с рельсов или загоревшемся трамвае используются слова «очередной» или «еще один». В публичном поле проблему начали замечать на федеральном уровне: так, урбанист Илья Варламов назвал горящие трамваи главным символом города («Скоро на казанских трамваях будут кататься только каскадеры очередной части бондианы или серии «Миссия невыполнима», — писал он), а еще до этого для горящих трамваев придумали логотип.

ЧП на этом виде транспорта участились в 2020 году — настолько, что в заголовках новостей о сошедшем с рельсов или загоревшемся трамвае используются слова «очередной» или «еще один». Фото: соцсети

Проблему признали и на региональном уровне: под конец года часто горели не только трамваи, но и казанские «краснобусы». Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства в конце года заявлял: трамваи часто горят, потому что у них отсутствует техосмотр. Позже Галявова отчитывал мэр Казани Ильсур Метшин. «Стыд и срам, позор! Два депутата Госсовета целых, Асфан Галямович, лидер электротранспорта России, три трамвая сгорело! Отчего? Оттого, что плохо работают службы технического контроля!» — негодовал мэр под конец 2020 года.

За работу общественного транспорта чуть позже пришлось извиняться министру транспорта Татарстана Фариту Ханифову (к тому моменту к совокупности проблем добавился неприятный инцидент с высадкой несовершеннолетнего на автобусном маршруте Казань — Елабуга, мальчика не довезли до города).

«Я приношу, пользуясь случаем, извинения за те негативные случаи, которые участились. Замалчивать нельзя, надо реагировать, делать выводы. [...] Случаи есть — то горим, то не тормозим, то высаживаем. Но хочу заверить, служба работает», — говорил министр. Статистика ГИБДД подтверждала его слова — аварийность на общественном транспорте в целом снижалась, но число резонансных случаев — росло.

«Стыд и срам, позор! Два депутата Госсовета целых, Асфан Галямович, лидер электротранспорта России, три трамвая сгорело! Отчего? Оттого, что плохо работают службы технического контроля», — негодовал мэр под конец 2020 года. Фото: kzn.ru

Что принес Галявову 2021 год

В 2021 году ситуация с автобусами, кажется, выправилась, а вот трамваи гореть и сходить с рельсов не перестали — иногда даже перед фасадом республиканского Миндортранса. Выяснилось, что трамваи-погорельцы возвращаются на линию — иногда со следами от пожара. В апреле загорелся еще один трамвай — после этого начала проверку прокуратура.

Но наиболее тяжелые последствия имело столкновение двух трамваев в районе Компрессорного завода — это случилось ранним утром 17 мая. По предварительным данным, водитель одного из трамваев маршрута №5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди в попутном направлении другим трамваем.

Пассажиров в салонах трамвая тогда не было, но пострадали оба водителя и кондукторы. Один из них в результате лишился ноги. В итоге Следком по Татарстану завел уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). О подозреваемых по этому делу не сообщалось.

Наиболее тяжелые последствия имело столкновение двух трамваев в районе Компрессорного завода ранним утром 17 мая. Фото: t.me

Еще до этого события начали звучать призывы к отставке Асфана Галявова — в публичном поле об этом заявил депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов от имени всей фракции коммунистов в гордуме. Позже это же предложил уже депутат Госсовета РТ от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Сам Галявов в публичном поле не комментировал претензии к «Метроэлектротрансу».

Транспортник со стажем

Галявов занимает руководящие должности в сфере транспорта уже больше двадцати лет. Он начинал как водитель и техник в совхозе, после был заместителем главного инженера, главным инженером и директором в казанском ПАТП№2, а с 2001 года возглавил ККУП (затем МУП) «Казгорэлектротранс» — эта организация впоследствии слилась с «Метроэлектротрансом».

Само МУП «Метроэлектротранс» создавалось в 2004 году — тогда еще как МУП «Казанский метрополитен» — предыдущим мэром Казани Камилем Исхаковым как раз в преддверии появления в столице Татарстана метро. Сейчас на балансе предприятия числятся 109 единиц трамваев, обслуживающих шесть маршрутов, и 185 троллейбусов, которые следуют по 11 маршрутам города, а также 15 поездов, обслуживающих одну линию метро. В 2020 году (и это с учетом пандемии, обвалившей показатель на 27%) пассажиропоток электротранспорта составил 51 млн человек: 21,5 млн пассажиров перевезли в метрополитене, 17,5 млн — троллейбусами и 12 млн — трамваями.

МУП «Метроэлектротранс» создавалось в 2004 году — тогда еще как МУП «Казанский метрополитен» — предыдущим мэром Казани Камилем Исхаковым как раз в преддверии появления в столице Татарстана метро. Фото: 2gis.ru

Галявов также трижды избирался в Государственный совет Татарстана — с 2004 по 2019 год. Согласно последней декларации, за год он заработал 7,7 млн рублей. Асфан Галявов имеет звание заслуженного работника транспорта Татарстана.

Александр Артемьев