Дома моложе 25 лет составили в среднем 22% застройки городов-миллионников

За четверть века средняя этажность выросла почти в 2,5 раза — с 6 до 13 этажей

Фото: Артем Дергунов

От 12 до 56% (в среднем 22%) жилого фонда российских городов-миллионников составляют дома, построенные за последние 25 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Циан».

За четверть века средняя этажность выросла почти в 2,5 раза — с 6 до 13 этажей. Квартиры в новых домах стали просторнее в среднем на 6 кв. метров, а их цена превышает стоимость жилья в старом фонде на 35%. Минимальный разрыв цен зафиксирован в Москве (8%), максимальный — в Челябинске (47%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В абсолютных цифрах «квадрат» в домах последних 25 лет стоит в среднем дороже: например, в Екатеринбурге разница достигает 44% (182 тыс. против 126 тыс. рублей), в Казани — 33% (243 тыс. против 184 тыс.). Исключением по площади стали Санкт-Петербург и Краснодар, где новые квартиры оказались теснее старых.

Исследование охватывает 15 крупнейших агломераций России и базируется на данных о реальных сделках купли-продажи за период с 2024 года по июль 2026-го.

Напомним, по состоянию на 4 сентября в Татарстане выполнение годовой программы по строительству жилья достигло 90%. Застройщики ввели в эксплуатацию 2 млн 843 тыс. кв. метров из запланированных 3 млн 175 тыс. кв. метров.

Зульфат Шафигуллин