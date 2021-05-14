СМИ: Галявиев звал одногруппников в секту

Фото: Максим Платонов

СМИ поговорили со старостой группы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175.

По мнению Роберта Сибгатуллина, старосты группы в колледже ТИСБИ, где учился Ильназ, на молодого человека кто-то оказал сильное влияние.

«Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: «Есть секта, давай к нам». Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — также вспомнил староста.

Ранее Следком восстановил ход событий в 175-й гимназии Казани, где ее выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу. К нападению на школу юноша мог готовиться еще с апреля.

Подробнее о трагедии в гимназии №175 — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев