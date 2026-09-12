ЦСКА и «Рубин» объявили составы на очный поединок в Москве

У казанской команды новички не попали в заявку на матч

ЦСКА и «Рубин» объявили составы на очный поединок в Москве в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

В заявку казанской команды не попали последние новички клуба.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Урозов, Вуячич, Тесленко, Лобов, Арройо, Иву, Ходжа, Юкич, Сиве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У ЦСКА в числе запасных заявлен полузащитник Иван Олейников, который ранее должен был перейти в «Рубин», но «сбежал» с медосмотра.

Состав ЦСКА: Тороп — Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Мусаев.

В прямом эфире матч в Москве покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 20.45 по мск.

Зульфат Шафигуллин