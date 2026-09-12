Треть россиян готовы откладывать на ипотеку по 30 тыс. рублей в месяц

Около половины респондентов (48%) планируют делать это из текущей зарплаты, а 47% используют инвестиционно-накопительные инструменты

Фото: Артем Дергунов

Треть опрошенных россиян (33%) готовы откладывать на первый взнос по ипотеке по 30 тыс. рублей в месяц. Опрос проводился «СберСтрахованием» и сервисом «Работа.ру» среди экономически активного населения.

Около половины респондентов (48%) планируют делать это из текущей зарплаты, а 47% используют инвестиционно-накопительные инструменты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От 30 до 50 тыс. рублей в месяц намерены откладывать 13% участников опроса, от 50 до 100 тыс. — 11%, более 100 тыс. — 4%. Для ускорения накоплений 36% граждан собираются использовать вклады и накопительные счета, 16% — материнский капитал, 11% — инвестиционные продукты.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность россиян по ипотеке выросла на 1,7%, а в Центробанке РФ также зафиксировали рост доли проблемных кредитов.

Зульфат Шафигуллин