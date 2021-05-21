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В Татарстане откроют около тысячи детских лагерей — среди них есть и палаточные

12:13, 21.05.2021 1
В Татарстане откроют около тысячи детских лагерей — среди них есть и палаточные
Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что планируется открыть 856 пришкольных и 106 загородных детских лагерей.

Еще шесть лагерей откроют на базе санаториев. Заработают и 35 палаточных лагерей, работа которых в прошлом году была запрещена из-за эпидситуации. Количество летних лагерей труда и отдыха составит 225.

Сейчас лагерям выдают санитарно-эпидемиологические заключения на функционирование, которые являются обязательными.

В начале мая аналитики сообщили, что в Казани восстанавливается предложение на детский отдых в лагерях. Количество таких предложений различных форматов выросло за год на 17%.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 май
    35 палаточных лагерей. Это где ж они будут? Детей в палатки? А мыши? комары? Холодный воздух? Горячая еда из ведра? И самим мыть посуду и руки? Наверное это будут лагеря для взрослых стариков? :)
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