В Татарстане откроют около тысячи детских лагерей — среди них есть и палаточные

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что планируется открыть 856 пришкольных и 106 загородных детских лагерей.



Еще шесть лагерей откроют на базе санаториев. Заработают и 35 палаточных лагерей, работа которых в прошлом году была запрещена из-за эпидситуации. Количество летних лагерей труда и отдыха составит 225.

Сейчас лагерям выдают санитарно-эпидемиологические заключения на функционирование, которые являются обязательными.

В начале мая аналитики сообщили, что в Казани восстанавливается предложение на детский отдых в лагерях. Количество таких предложений различных форматов выросло за год на 17%.