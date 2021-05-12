Соседи казанского стрелка: «Всю ночь он чем-то стучал, ходил по квартире»

Трагедия в гимназии N175: рассказы очевидцев, соседей и школьников

Фото: Максим Платонов

На весь мир прогремела трагедия со стрельбой в Казани, разразившаяся накануне утром в школе №175. Самый страшный кошмар родителей воплотился наяву — большинство жертв преступника — дети. Примеры колумбайна в России уже были и немало, но по массовости жертв этот случай сопоставим с крымским ЧП. Что подвигло казанского студента Ильназа Гиляева повторить безумный поступок керченского стрелка, кто его жертвы и что предшествовало трагедии — в материале «Реального времени».

«Сразу после выстрелов нас заперли»

Даже спустя несколько часов после стрельбы у школы многолюдно. Кроме силовиков на месте много гражданских, казанцы приходят оставить цветы и свечи у импровизированного мемориала в память о жертвах трагедии. Среди них и пережившие нападение очевидцы и их родители.



Ученик гимназии №175 Миша Х. рассказал «Реальному времени», что был на уроке в тот момент, когда началась стрельба:



— Нас учительница Зульфира Зуфаровна сразу после выстрелов заперла в классе, стала звонить куда-то. Правильно среагировала, огромное ей спасибо! А Венера Султановна Айзатова, учитель младших классов, вышла посмотреть, что случилось, и ее убили... А дети из ее класса вылезли через окна.



— Мне позвонила знакомая, — рассказала «Реальному времени родительница Рузиля Альмиева. — Говорит: «В школе что-то произошло, беги, забирай сына». Я помчалась... Все случилось во время урока, и их учительница, к счастью, при первых выстрелах сразу заперла их в классе. Хорошо, что сориентировалась — она ведь даже не учитель, а библиотекарь, она подменяла заболевшую учительницу. Класс сына на втором этаже, и если бы они в коридоре на перемене бегали — страшно подумать, что могло быть... Сын у меня во втором классе, раненая учительница Диляра Ахмадулловна Галиуллина преподавала у него татарский язык. Она очень доброжелательная, дети никогда о ней не отзывались плохо, только хорошее говорили! За что он ее?.. Сын в шоке, отец гулять его увел, потому что дома телевизор, все время про школу передают, он, было, успокоился дома, а потом новости услышал и снова страшно разволновался...

Даже спустя несколько часов после стрельбы у школы многолюдно. Кроме силовиков на месте много гражданских. Фото: Максим Платонов

Пожилая охрана и выключенные металлоискатели

— У нас дети здесь учатся, — рассказали «Реальному времени» супруги, которые пришли с цветами к закрепленной на придорожном заборе картонке с наспех выведенным шариковой ручкой словом «Скорбим. Гимназия 175». За руки они держали двух перепуганных мальчиков, представиться и разговаривать о случившемся отказались. — Родителям пройти в гимназию всегда было трудно, вахтеры на входе не пускали просто так — только в сопровождении учителя. А школа у нас очень хорошая.



— Как было с охраной?



— Какая охрана?.. Пройти мог кто угодно! Охранники постоянно менялись, и это были всегда бабушки-дедушки какие-то, пожилые, которые никого серьезно настроенного не остановили бы! — охарактеризовала ситуацию выпускница гимназии, а ныне студентка Камила. — Нам обещали сделать карточки-пропуска, но так и не сделали.



— Ужасная у нас в школе всегда была охрана! — подтвердил другой выпускник по имени Марсель, — А еще на зарплату охранникам постоянно просили родителей скинуться! Когда мы учились, в школу было легко пройти, сейчас немного построже стало. Сейчас вахтер нажимает на кнопку, и дверь открывается, если кого-то пропускают.



— Так вахтер открыл, получается, дверь стрелку?— уточнил корреспондент.



— Как мне рассказали друзья, которые тут учатся, вахтер успел перед ним закрыть дверь, а он разбил ружьем стекло и прошел, — уточнила Камила.

Интересные вещи ребята рассказали и о технических средствах безопасности в 175-й гимназии. По их словам, на входе там стоят рамки-металлодетекторы, но они почти никогда не работают — проноси, что хочешь:

— Включали их только во время ОГЭ и ЕГЭ, — заявила Камила.

«Неброский» и неконфликтный



Как выяснилось, Камила отлично помнит Ильназа Галявиева:

— Он был скромным, тихим мальчиком, учился хорошо, никто на него не жаловался. Он был на год старше нас. Мы выпускники 2018 года, он — из параллели выпуска 2017-го.



— А говорят, был конфликт с кем-то из учителей, поэтому и пришел в школу с оружием — хотел отомстить?



— Нет, ни с кем он не конфликтовал. Но в 10-й класс его не перевели.



— Из-за какого предмета?



— Не знаю...

Ильназ Галявиев

В соцсетях никто из этих ребят на Ильназа Галявиева подписан не был.



— Неброский он был, — дал характеристику стрелку еще один выпускник Марсель.

Мать второклассника Рузиля Альмиева сообщила, что знакома с соседкой Ильназа Галявиева, та рассказала, что в последнее время парень жил в квартире один:

— Родители, говорит она, купили квартиру и съехали, а он остался. Всю ночь сегодня, он чем-то стучал, ходил по квартире, но кто мог догадаться, что он к такому готовился!

Вспомнить бы, как зовут психолога



Выпускники гимназии рассказали «Реальному времени» про школьного психолога, имени которого они, увы, так и не смогли вспомнить. Только внешность: светловолосая молодая женщина. Правда, Камила заметила, что обращалась к ней иногда, как и другие старшеклассники, и психолог «давала реально дельные советы». Ребята рассказали, что психолог не реже, чем раз в месяц в старших классах проводила опросы, тестирование, выясняла отношение к наркотикам, суициду и прочим сложным вещам, но в их случае это продолжения не имело.

— Мы на вопросы отвечали нормально. А у кого-то, наверное, родителей в школу приглашали, — предположила Камила.

«Учителя не могли с ним конфликтовать!»

— А учительниц погибших вы знали?



— Да, конечно. Эльвира Николаевна у меня в 10-11 классах преподавала английский.



— Могла она его, как пишут в соцсетях, «гнобить», создать невыносимые условия?



— Нет! Что вы! Она была очень хорошим человеком и педагогом, ее все любили! Да и пришла она к нам недавно, еще вопрос, могла ли в его классе преподавать...



— А Диляра Ахмадулловна?



— Она не могла с ним конфликтовать! Да и вообще у нас учителя в принципе неконфликтные! У нас очень хорошие учителя!



— Нас никто никогда в школе в резкой форме не воспитывал! — заверил Марсель, и его поддержали еще двое выпускников.

Мы на панике собрались и попытались убежать»



«Реальному времени» удалось связаться с ученицей 9-го класса 175 школы, которая на условиях анонимности рассказала, как в числе других пережила нападение. По словам девушки, она и ее одноклассники едва сами не угодили под расстрел, когда бросились бежать: «чуть к нему в лапы не попали».

— Все произошло где-то в середине второго урока. Сначала мы услышали, как директор крикнула в микрофон (по радио), чтобы всех детей заперли (у нас учителя не было в классе), а потом произошел взрыв. Мы на панике собрались и попытались убежать, но беременная учительница из соседнего класса, увидев нас, завела к себе, и там мы провели много времени. Там мы слышали выстрелы и забаррикадировались. После того, как все стихло, нас вывел ОМОН. По пути на лестнице мы видели кровь разбитые окна. И, пока мы находились в классе, в окно мы видели, как выносят раненых.

Кому пришел мстить стрелок в родную школу, девушка не знает. Есть информация, что одна из педагогов убедила его оставить учебу после 9-го класса и уйти в колледж, но ученица это не подтверждает: «Этого мы не знаем». Покойная Эльвира Игнатьева в ее классе не преподавала, поэтому о ней школьница знает немногое: «Молодая, вела английский». Среди погибших детей собеседница издания знала лишь одного: «И то лишь потому, что он сын учительницы по математике».

Есть информация, что учителя Ильназа ранее отзывались о нем плохо. Педагогов якобы не устраивала ни успеваемость ученика, ни его поведение. Но выпускники школы этого не подтвердили.

«Она мне не мать, у меня нет родителей, я вас всех ненавижу»

За несколько дней до нападения Галявиев завел телеграм-канал «Бог», где объявил себя богом. Накануне утром он снял себя в маске с такой же надписью и сделал пост, предупредив, что идет в школу убивать, планируя застрелиться в конце.

— Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть, — заявил он, — Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь.

Но расстреляв учеников и педагогов, стрелок сдался живым — вышел к полиции с поднятыми руками. Блог Ильназа уже удален.

В окружении Галявиева при этом не замечали больших странностей в поведении парня, хотя некоторые вспомнили, как он не раз хвастался, что родился в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, чем давал повод задуматься о своей психической стабильности. При задержании стрелок заявил силовикам, что был без пособников, будучи «богом», действовал один.

«Я явился Богом», — первое, что слышно с видеозаписи допроса с Ильназом Галявиевым. В этот момент он лежит на кушетке полураздетым, ребра выпирают, сбоку следы крови, руки связаны. Голос за кадром спрашивает: тебе кто-то сказал об этом?

— Мне никто не говорил об этом, — с истеричным надрывом отвечает он. — Просто осознал я это не сразу. Месяца два назад у меня начали пробуждаться монстры. Я начал всех ненавидеть, — почти кричит он. — Я всегда всех ненавидел, но сейчас еще больше начал ненавидеть — истошно закричал он.

Ильназ продолжил говорить почти матом в состоянии аффекта. «Не смей мне выписывать психологические экстрасенсорные *, я не эти **, которым вы выписываете свое субъективное мнение», — так он отказывался от психиатрического лечения.

Затем он отрекается от родителей. «Она мне не мать, у меня нет родителей, я вас всех ** ненавижу», — негодует он. — Может отчим? — спрашивают за кадром. «Я от всех их отказался. Все это прекрасно знают. Я не называю их ни мама, ни папа. Всех ненавижу», заканчивается видеозапись.

Ильназ Галявиев

«Менялся не в лучшую сторону, даже по глазам было видно — какие-то остекленевшие!»

Соседи стрелка на ул. Туганлык,10 отзываются о нем по-разному. Были и те, кого поведение парня в последнее время настораживало.

— Мальчик, как мальчик, но иногда был в мрачном настроении — на лице было написано, — поделились наблюдением супруги Сидоровы.

Еще одна местная жительница Марина Александровна рассказала, что ее дочь училась в параллельном классе с Ильназом:

— Обычный пацан, никаких отклонений. Единственное — был очень дерзким, грубым, хамоватым, общаться было неприятно. На группировошника похож.

Пожилая женщина Роза сообщила, что парень начал меняться недавно:

— Он ударился в религию, видела его в лесопосадке у дома с людьми, которые его намного старше. Сидели, читали религиозные книги. В последнее время менялся не в лучшую сторону, даже по глазам было видно — какие-то остекленевшие! Книги какие-то сектантские — про Бога, про сверхчеловека, про лучший мир.

Однако остальные соседи сообщили, что особого религиозного влияния за Галявиевыми не наблюдали: в семье соблюдали традиции, держали уразу, как многие мусульмане. Кроме Ильназа у родителей есть еще один сын — старший — Инсаф. В целом о домочадцах большинство собеседников издания отзывались положительно: «Жили тихо, были вежливыми». Но есть данные, что мальчик жил с матерью и отчимом, а родной отец в 2002 и 2004 годах привлекался к административной ответственности за «распитие спиртных напитков в общественном месте».

Сообщается, что отец Галявиева назвал сына «самым обычным мальчиком», который не высказывал негативных мыслей. В последнее время, по его словам, парень часто был предоставлен сам себе — оставался в квартире один, так как отец делал ремонт в другой квартире, а Ильназ оставался в старой.

Двое молодых людей из того же дома, что и стрелок, рассказали, что не замечали Ильназа:

«Мы его даже не знали. Посмотрели фото, видео, но не узнали, хотя живем в одном подъезде, как выяснилось».

Дом Галявиева, ул.Туганлык, 10

Учительница английского спасала ученика?

Покинув 175-ю школу, Ильназ пошел учиться на айтишника в колледж ТИСБИ, который считается одним из самых доступных учебных заведений в городе. Но парень и здесь долго не проучился, был отчислен в начале года из-за академической задолженности, когда перестал посещать занятия. Его должны были призвать в армию.

Большинство погибших оказались учениками 8 «А» класса, поэтому вероятность того, что он мстил якобы глумившимся над ним одноклассникам, отпадает. Все они — случайные жертвы стрелка.

Когда Галявиев ворвался в школу с дробовиком в класс, он хладнокровно расстрелял десятки людей.

Его жертвами стали двое взрослых и семеро детей:

Эльвира И., 26 лет

Венера А., 55 лет

Амир Ш., 14 лет

Амир В., 15 лет

Алиса Г., 15 лет

Зульфия Г., 15 лет

Дамир Г., 14 лет

Амир З., 14 лет

Ильзия Н., 14 лет

Учительнице английского Эльвире Игнатьевой было всего 26 лет. Как сообщает источник в правоохранительных органах, женщина пыталась спасти ребенка, заслонив собою от стрелка.

«По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка».



Игнатьева пришла работать в школу четыре года назад, как раз тогда, когда из заведения ушел Ильназ Галявиев. В 2018 году погибшая заняла второе место на конкурсе «Учитель года».

Вторая погибшая — Венера Айзатова 55 лет, она работала учительницей начальных классов. Ее стаж — 34 года, в 175-й школе она трудилась около 5 лет.

Венера Айзатова

Пострадавшие спасались бегством

Пострадали при стрельбе в школе 21 человек, примерно половина из которых получила пулевые ранения, остальные — травмы и ушибы. Известно, что некоторые дети выпрыгивали из окон, когда случилось ЧП.

Первым принял на себя удар Мулланур Мустафин — вахтер гимназии. В него выстрелил на входе Ильназ Галявиев, когда 62-летний мужчина попытался остановить стрелка.

Пострадавший ранее сам преподавал математику, его называют супругом бывшей классной руководительницы стрелка Альфии Мустафиной. Вахтер услышал звонок, вышел в коридор проверить и тут же попал под обстрел. Он получил ранения в голову, живот, кости таза. Сообщается, что сейчас сотрудник школы в реанимации в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

По некоторым данным, казанский стрелок кроме гладкоствольного турецкого ружья «HATSAN ESCORT PS» использовал при нападении два осколочных СВУ: одно из них Галявиев якобы швырнул в сторону вахтера, второе применил, проходя по этажам.

Мулланур Мустафин

Список пострадавших в казанской школе №175:

1. Арслан Ш., 2011 г.р., 2. Ислам С., 2006 г.р., 3. Артем Ибрагимов, 2020 г.р., 4. Милана И., 2012 г.р., 5. Тимур З., 2006 г.р., 6. Рената А., 7. Лейла К., 8. Расул И., 2010 г.р., 9. Камиль И., 2006 г.р., 10. Айрат Б., 11. Камиль С., 2006 г.р., 12. София О., 2007 г.р., 13. Амалия Ш., 2012 г.р., 14. Дарья З., 2007 г.р., 15. Амин Хайруллин, 2011 г.р., 16. Карим Х., 2006 г.р., 17. Мулланур Мустафин, 1958 г.р., 18. Диляра Галиуллина, 1970 г.р., 19. Алина С., 2002 г.р.

«Их просто выбросили — занимайтесь сами, а как?»

Ближе к обеду занятия в колледже ТИСБИ на Горького 29/19, где незадолго до отчисления обучался 19-летний Ильназ Галявиев, были отменены. Учащиеся были отпущены по домам, а само здание было закрыто. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал завхоз учебного комплекса, который по понятным причинам не захотел представляться. По его словам, в связи с трауром по погибшим детям занятия отменены и на завтра. Когда колледж возобновит учебу — ему пока неизвестно.

Кроме того, отменены занятия в межшкольном учебном комбинате Вахитовского района Казани, который также работает в здании по улице Горького 29/19. Эти два учебных заведения совмещены: на первом этаже располагается учебно-производственных комбинат для школьников общеобразовательных школ района, а на втором — занимаются учащиеся колледжа ТИСБИ. В другом крыле здания располагается недорогое кафе и копи-центр, которыми пользуются учащиеся колледжа ТИСБИ и студенты ближайших вузов.

Ближе к обеду занятия в колледже ТИСБИ, где незадолго до отчисления обучался 19-летний Ильназ Галявиев, были отменены

Застать в кафе удалось трех девушек-студенток КНИТУ-КАИ, которые часто приходят сюда перекусить и теоретически раньше могли «пересечься» с «казанским стрелком». Правда, у молодых людей сейчас не принято знакомиться с «чужаками» из других учебных заведений.

— Мы приходим вместе с ребятами из нашей группы и не любим знакомиться с незнакомцами, — рассказали они.

К чудовищному поступку Ильназа Галявиева, по их мнению, могла привести чрезмерная свобода обучения в колледже.

— В школе дисциплина строже, чем в колледже — рассказала одна из студенток, которая поступила в КНИТУ- КАИ после окончания колледжа при вузе. — Обучаясь в колледже, легче поступить в вуз, поэтому после 9 класса многие переходят, избавляясь от ЕГЭ. Удивительно то, что в школе всегда строго спрашивают за пропущенные занятия, а в колледже нет. Не пришел — ну значит не пришел, — рассказала она. — Возможно, он накопил большое количество «хвостов», с которыми не смог справиться и «поехало».

При этом девушки осудили совершенное им убийство, заявив, что этому нет оправдания.

Рядом с кафе расположился копи-центр (также располагается внутри здания на Горького 29/19). Здесь учащиеся колледжа ТИСБИ и студенты казанских вузов распечатывают курсовые и дипломные работы. Сейчас идет подготовка к защите дипломных работ, поэтому в копи-центре не протолкнуться, идет много молодежи. Кровавая бойня, которую учинил отчисленный студент ТИСБИ, потрясла их. Сотрудники копи-центра внимательно следят за новостями.

Один из работников заметил, что казанский «стрелок» Ильназ Галявиев, как и остальные студенты, практически не посещал колледж ТИСБИ, так как с апреля прошлого года все учащиеся были переведены на удаленный режим обучения, а он «завис» в интернете.

— Сами знаете, чего можно начитаться в интернете, если нет дела и ты ничего не умеешь. Тут у здорового человека «крыша съедет», — говорит он. Он убежден, что изоляция отрицательно сказывается не только обучении студентов, но и на их психическом здоровье, — Их просто выбросили — занимайтесь сами, а как?

В центр часто обращаются учащиеся колледжа ТИСБИ, а также студенты окрестных вузов КНИТУ-КАИ и КГМУ им. Курашова, поэтому здесь невольно могут сравнить качество подготовки. «Есть дипломные работы по 200 страниц, а есть работы всего на 35 страниц. Причем, из года в год темы дипломных работ повторяются, иногда кажется, что они просто скачивают работы с интернета», — отмечает пожилой работник копи-центра. По его словам, к ним часто приходили ребята с колледжа ТИСБИ, которые порой могли забыть флешку. Для таких ребят специально вывесили объявление: а ты не забыл взять флешку? «Но они все равно не читают», — рассказал он.

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