Соседи казанского стрелка: «Всю ночь он чем-то стучал, ходил по квартире»
Трагедия в гимназии N175: рассказы очевидцев, соседей и школьников
На весь мир прогремела трагедия со стрельбой в Казани, разразившаяся накануне утром в школе №175. Самый страшный кошмар родителей воплотился наяву — большинство жертв преступника — дети. Примеры колумбайна в России уже были и немало, но по массовости жертв этот случай сопоставим с крымским ЧП. Что подвигло казанского студента Ильназа Гиляева повторить безумный поступок керченского стрелка, кто его жертвы и что предшествовало трагедии — в материале «Реального времени».
«Сразу после выстрелов нас заперли»
Даже спустя несколько часов после стрельбы у школы многолюдно. Кроме силовиков на месте много гражданских, казанцы приходят оставить цветы и свечи у импровизированного мемориала в память о жертвах трагедии. Среди них и пережившие нападение очевидцы и их родители.
Ученик гимназии №175 Миша Х. рассказал «Реальному времени», что был на уроке в тот момент, когда началась стрельба:
— Нас учительница Зульфира Зуфаровна сразу после выстрелов заперла в классе, стала звонить куда-то. Правильно среагировала, огромное ей спасибо! А Венера Султановна Айзатова, учитель младших классов, вышла посмотреть, что случилось, и ее убили... А дети из ее класса вылезли через окна.
— Мне позвонила знакомая, — рассказала «Реальному времени родительница Рузиля Альмиева. — Говорит: «В школе что-то произошло, беги, забирай сына». Я помчалась... Все случилось во время урока, и их учительница, к счастью, при первых выстрелах сразу заперла их в классе. Хорошо, что сориентировалась — она ведь даже не учитель, а библиотекарь, она подменяла заболевшую учительницу. Класс сына на втором этаже, и если бы они в коридоре на перемене бегали — страшно подумать, что могло быть... Сын у меня во втором классе, раненая учительница Диляра Ахмадулловна Галиуллина преподавала у него татарский язык. Она очень доброжелательная, дети никогда о ней не отзывались плохо, только хорошее говорили! За что он ее?.. Сын в шоке, отец гулять его увел, потому что дома телевизор, все время про школу передают, он, было, успокоился дома, а потом новости услышал и снова страшно разволновался...
Пожилая охрана и выключенные металлоискатели
— У нас дети здесь учатся, — рассказали «Реальному времени» супруги, которые пришли с цветами к закрепленной на придорожном заборе картонке с наспех выведенным шариковой ручкой словом «Скорбим. Гимназия 175». За руки они держали двух перепуганных мальчиков, представиться и разговаривать о случившемся отказались. — Родителям пройти в гимназию всегда было трудно, вахтеры на входе не пускали просто так — только в сопровождении учителя. А школа у нас очень хорошая.
— Как было с охраной?
— Какая охрана?.. Пройти мог кто угодно! Охранники постоянно менялись, и это были всегда бабушки-дедушки какие-то, пожилые, которые никого серьезно настроенного не остановили бы! — охарактеризовала ситуацию выпускница гимназии, а ныне студентка Камила. — Нам обещали сделать карточки-пропуска, но так и не сделали.
— Ужасная у нас в школе всегда была охрана! — подтвердил другой выпускник по имени Марсель, — А еще на зарплату охранникам постоянно просили родителей скинуться! Когда мы учились, в школу было легко пройти, сейчас немного построже стало. Сейчас вахтер нажимает на кнопку, и дверь открывается, если кого-то пропускают.
— Так вахтер открыл, получается, дверь стрелку?— уточнил корреспондент.
— Как мне рассказали друзья, которые тут учатся, вахтер успел перед ним закрыть дверь, а он разбил ружьем стекло и прошел, — уточнила Камила.
Интересные вещи ребята рассказали и о технических средствах безопасности в 175-й гимназии. По их словам, на входе там стоят рамки-металлодетекторы, но они почти никогда не работают — проноси, что хочешь:
— Включали их только во время ОГЭ и ЕГЭ, — заявила Камила.
«Неброский» и неконфликтный
Как выяснилось, Камила отлично помнит Ильназа Галявиева:
— Он был скромным, тихим мальчиком, учился хорошо, никто на него не жаловался. Он был на год старше нас. Мы выпускники 2018 года, он — из параллели выпуска 2017-го.
— А говорят, был конфликт с кем-то из учителей, поэтому и пришел в школу с оружием — хотел отомстить?
— Нет, ни с кем он не конфликтовал. Но в 10-й класс его не перевели.
— Из-за какого предмета?
— Не знаю...
В соцсетях никто из этих ребят на Ильназа Галявиева подписан не был.
— Неброский он был, — дал характеристику стрелку еще один выпускник Марсель.
Мать второклассника Рузиля Альмиева сообщила, что знакома с соседкой Ильназа Галявиева, та рассказала, что в последнее время парень жил в квартире один:
— Родители, говорит она, купили квартиру и съехали, а он остался. Всю ночь сегодня, он чем-то стучал, ходил по квартире, но кто мог догадаться, что он к такому готовился!
Вспомнить бы, как зовут психолога
Выпускники гимназии рассказали «Реальному времени» про школьного психолога, имени которого они, увы, так и не смогли вспомнить. Только внешность: светловолосая молодая женщина. Правда, Камила заметила, что обращалась к ней иногда, как и другие старшеклассники, и психолог «давала реально дельные советы». Ребята рассказали, что психолог не реже, чем раз в месяц в старших классах проводила опросы, тестирование, выясняла отношение к наркотикам, суициду и прочим сложным вещам, но в их случае это продолжения не имело.
— Мы на вопросы отвечали нормально. А у кого-то, наверное, родителей в школу приглашали, — предположила Камила.
«Учителя не могли с ним конфликтовать!»
— А учительниц погибших вы знали?
— Да, конечно. Эльвира Николаевна у меня в 10-11 классах преподавала английский.
— Могла она его, как пишут в соцсетях, «гнобить», создать невыносимые условия?
— Нет! Что вы! Она была очень хорошим человеком и педагогом, ее все любили! Да и пришла она к нам недавно, еще вопрос, могла ли в его классе преподавать...
— А Диляра Ахмадулловна?
— Она не могла с ним конфликтовать! Да и вообще у нас учителя в принципе неконфликтные! У нас очень хорошие учителя!
— Нас никто никогда в школе в резкой форме не воспитывал! — заверил Марсель, и его поддержали еще двое выпускников.
Мы на панике собрались и попытались убежать»
«Реальному времени» удалось связаться с ученицей 9-го класса 175 школы, которая на условиях анонимности рассказала, как в числе других пережила нападение. По словам девушки, она и ее одноклассники едва сами не угодили под расстрел, когда бросились бежать: «чуть к нему в лапы не попали».
— Все произошло где-то в середине второго урока. Сначала мы услышали, как директор крикнула в микрофон (по радио), чтобы всех детей заперли (у нас учителя не было в классе), а потом произошел взрыв. Мы на панике собрались и попытались убежать, но беременная учительница из соседнего класса, увидев нас, завела к себе, и там мы провели много времени. Там мы слышали выстрелы и забаррикадировались. После того, как все стихло, нас вывел ОМОН. По пути на лестнице мы видели кровь разбитые окна. И, пока мы находились в классе, в окно мы видели, как выносят раненых.
Кому пришел мстить стрелок в родную школу, девушка не знает. Есть информация, что одна из педагогов убедила его оставить учебу после 9-го класса и уйти в колледж, но ученица это не подтверждает: «Этого мы не знаем». Покойная Эльвира Игнатьева в ее классе не преподавала, поэтому о ней школьница знает немногое: «Молодая, вела английский». Среди погибших детей собеседница издания знала лишь одного: «И то лишь потому, что он сын учительницы по математике».
Есть информация, что учителя Ильназа ранее отзывались о нем плохо. Педагогов якобы не устраивала ни успеваемость ученика, ни его поведение. Но выпускники школы этого не подтвердили.
«Она мне не мать, у меня нет родителей, я вас всех ненавижу»
За несколько дней до нападения Галявиев завел телеграм-канал «Бог», где объявил себя богом. Накануне утром он снял себя в маске с такой же надписью и сделал пост, предупредив, что идет в школу убивать, планируя застрелиться в конце.
— Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть, — заявил он, — Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь.
Но расстреляв учеников и педагогов, стрелок сдался живым — вышел к полиции с поднятыми руками. Блог Ильназа уже удален.
В окружении Галявиева при этом не замечали больших странностей в поведении парня, хотя некоторые вспомнили, как он не раз хвастался, что родился в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, чем давал повод задуматься о своей психической стабильности. При задержании стрелок заявил силовикам, что был без пособников, будучи «богом», действовал один.
«Я явился Богом», — первое, что слышно с видеозаписи допроса с Ильназом Галявиевым. В этот момент он лежит на кушетке полураздетым, ребра выпирают, сбоку следы крови, руки связаны. Голос за кадром спрашивает: тебе кто-то сказал об этом?
— Мне никто не говорил об этом, — с истеричным надрывом отвечает он. — Просто осознал я это не сразу. Месяца два назад у меня начали пробуждаться монстры. Я начал всех ненавидеть, — почти кричит он. — Я всегда всех ненавидел, но сейчас еще больше начал ненавидеть — истошно закричал он.
Ильназ продолжил говорить почти матом в состоянии аффекта. «Не смей мне выписывать психологические экстрасенсорные *, я не эти **, которым вы выписываете свое субъективное мнение», — так он отказывался от психиатрического лечения.
Затем он отрекается от родителей. «Она мне не мать, у меня нет родителей, я вас всех ** ненавижу», — негодует он. — Может отчим? — спрашивают за кадром. «Я от всех их отказался. Все это прекрасно знают. Я не называю их ни мама, ни папа. Всех ненавижу», заканчивается видеозапись.
«Менялся не в лучшую сторону, даже по глазам было видно — какие-то остекленевшие!»
Соседи стрелка на ул. Туганлык,10 отзываются о нем по-разному. Были и те, кого поведение парня в последнее время настораживало.
— Мальчик, как мальчик, но иногда был в мрачном настроении — на лице было написано, — поделились наблюдением супруги Сидоровы.
Еще одна местная жительница Марина Александровна рассказала, что ее дочь училась в параллельном классе с Ильназом:
— Обычный пацан, никаких отклонений. Единственное — был очень дерзким, грубым, хамоватым, общаться было неприятно. На группировошника похож.
Пожилая женщина Роза сообщила, что парень начал меняться недавно:
— Он ударился в религию, видела его в лесопосадке у дома с людьми, которые его намного старше. Сидели, читали религиозные книги. В последнее время менялся не в лучшую сторону, даже по глазам было видно — какие-то остекленевшие! Книги какие-то сектантские — про Бога, про сверхчеловека, про лучший мир.
Однако остальные соседи сообщили, что особого религиозного влияния за Галявиевыми не наблюдали: в семье соблюдали традиции, держали уразу, как многие мусульмане. Кроме Ильназа у родителей есть еще один сын — старший — Инсаф. В целом о домочадцах большинство собеседников издания отзывались положительно: «Жили тихо, были вежливыми». Но есть данные, что мальчик жил с матерью и отчимом, а родной отец в 2002 и 2004 годах привлекался к административной ответственности за «распитие спиртных напитков в общественном месте».
Сообщается, что отец Галявиева назвал сына «самым обычным мальчиком», который не высказывал негативных мыслей. В последнее время, по его словам, парень часто был предоставлен сам себе — оставался в квартире один, так как отец делал ремонт в другой квартире, а Ильназ оставался в старой.
Двое молодых людей из того же дома, что и стрелок, рассказали, что не замечали Ильназа:
«Мы его даже не знали. Посмотрели фото, видео, но не узнали, хотя живем в одном подъезде, как выяснилось».
Учительница английского спасала ученика?
Покинув 175-ю школу, Ильназ пошел учиться на айтишника в колледж ТИСБИ, который считается одним из самых доступных учебных заведений в городе. Но парень и здесь долго не проучился, был отчислен в начале года из-за академической задолженности, когда перестал посещать занятия. Его должны были призвать в армию.
Большинство погибших оказались учениками 8 «А» класса, поэтому вероятность того, что он мстил якобы глумившимся над ним одноклассникам, отпадает. Все они — случайные жертвы стрелка.
Когда Галявиев ворвался в школу с дробовиком в класс, он хладнокровно расстрелял десятки людей.
Его жертвами стали двое взрослых и семеро детей:
- Эльвира И., 26 лет
- Венера А., 55 лет
- Амир Ш., 14 лет
- Амир В., 15 лет
- Алиса Г., 15 лет
- Зульфия Г., 15 лет
- Дамир Г., 14 лет
- Амир З., 14 лет
- Ильзия Н., 14 лет
«По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка».
Игнатьева пришла работать в школу четыре года назад, как раз тогда, когда из заведения ушел Ильназ Галявиев. В 2018 году погибшая заняла второе место на конкурсе «Учитель года».
Вторая погибшая — Венера Айзатова 55 лет, она работала учительницей начальных классов. Ее стаж — 34 года, в 175-й школе она трудилась около 5 лет.
Пострадавшие спасались бегством
Пострадали при стрельбе в школе 21 человек, примерно половина из которых получила пулевые ранения, остальные — травмы и ушибы. Известно, что некоторые дети выпрыгивали из окон, когда случилось ЧП.
Первым принял на себя удар Мулланур Мустафин — вахтер гимназии. В него выстрелил на входе Ильназ Галявиев, когда 62-летний мужчина попытался остановить стрелка.
Пострадавший ранее сам преподавал математику, его называют супругом бывшей классной руководительницы стрелка Альфии Мустафиной. Вахтер услышал звонок, вышел в коридор проверить и тут же попал под обстрел. Он получил ранения в голову, живот, кости таза. Сообщается, что сейчас сотрудник школы в реанимации в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
По некоторым данным, казанский стрелок кроме гладкоствольного турецкого ружья «HATSAN ESCORT PS» использовал при нападении два осколочных СВУ: одно из них Галявиев якобы швырнул в сторону вахтера, второе применил, проходя по этажам.
Список пострадавших в казанской школе №175:
- 1. Арслан Ш., 2011 г.р.,
- 2. Ислам С., 2006 г.р.,
- 3. Артем Ибрагимов, 2020 г.р.,
- 4. Милана И., 2012 г.р.,
- 5. Тимур З., 2006 г.р.,
- 6. Рената А.,
- 7. Лейла К.,
- 8. Расул И., 2010 г.р.,
- 9. Камиль И., 2006 г.р.,
- 10. Айрат Б.,
- 11. Камиль С., 2006 г.р.,
- 12. София О., 2007 г.р.,
- 13. Амалия Ш., 2012 г.р.,
- 14. Дарья З., 2007 г.р.,
- 15. Амин Хайруллин, 2011 г.р.,
- 16. Карим Х., 2006 г.р.,
- 17. Мулланур Мустафин, 1958 г.р.,
- 18. Диляра Галиуллина, 1970 г.р.,
- 19. Алина С., 2002 г.р.
«Их просто выбросили — занимайтесь сами, а как?»
Ближе к обеду занятия в колледже ТИСБИ на Горького 29/19, где незадолго до отчисления обучался 19-летний Ильназ Галявиев, были отменены. Учащиеся были отпущены по домам, а само здание было закрыто. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал завхоз учебного комплекса, который по понятным причинам не захотел представляться. По его словам, в связи с трауром по погибшим детям занятия отменены и на завтра. Когда колледж возобновит учебу — ему пока неизвестно.
Кроме того, отменены занятия в межшкольном учебном комбинате Вахитовского района Казани, который также работает в здании по улице Горького 29/19. Эти два учебных заведения совмещены: на первом этаже располагается учебно-производственных комбинат для школьников общеобразовательных школ района, а на втором — занимаются учащиеся колледжа ТИСБИ. В другом крыле здания располагается недорогое кафе и копи-центр, которыми пользуются учащиеся колледжа ТИСБИ и студенты ближайших вузов.
Застать в кафе удалось трех девушек-студенток КНИТУ-КАИ, которые часто приходят сюда перекусить и теоретически раньше могли «пересечься» с «казанским стрелком». Правда, у молодых людей сейчас не принято знакомиться с «чужаками» из других учебных заведений.
— Мы приходим вместе с ребятами из нашей группы и не любим знакомиться с незнакомцами, — рассказали они.
К чудовищному поступку Ильназа Галявиева, по их мнению, могла привести чрезмерная свобода обучения в колледже.
— В школе дисциплина строже, чем в колледже — рассказала одна из студенток, которая поступила в КНИТУ- КАИ после окончания колледжа при вузе. — Обучаясь в колледже, легче поступить в вуз, поэтому после 9 класса многие переходят, избавляясь от ЕГЭ. Удивительно то, что в школе всегда строго спрашивают за пропущенные занятия, а в колледже нет. Не пришел — ну значит не пришел, — рассказала она. — Возможно, он накопил большое количество «хвостов», с которыми не смог справиться и «поехало».
При этом девушки осудили совершенное им убийство, заявив, что этому нет оправдания.
Рядом с кафе расположился копи-центр (также располагается внутри здания на Горького 29/19). Здесь учащиеся колледжа ТИСБИ и студенты казанских вузов распечатывают курсовые и дипломные работы. Сейчас идет подготовка к защите дипломных работ, поэтому в копи-центре не протолкнуться, идет много молодежи. Кровавая бойня, которую учинил отчисленный студент ТИСБИ, потрясла их. Сотрудники копи-центра внимательно следят за новостями.
Один из работников заметил, что казанский «стрелок» Ильназ Галявиев, как и остальные студенты, практически не посещал колледж ТИСБИ, так как с апреля прошлого года все учащиеся были переведены на удаленный режим обучения, а он «завис» в интернете.
— Сами знаете, чего можно начитаться в интернете, если нет дела и ты ничего не умеешь. Тут у здорового человека «крыша съедет», — говорит он. Он убежден, что изоляция отрицательно сказывается не только обучении студентов, но и на их психическом здоровье, — Их просто выбросили — занимайтесь сами, а как?
В центр часто обращаются учащиеся колледжа ТИСБИ, а также студенты окрестных вузов КНИТУ-КАИ и КГМУ им. Курашова, поэтому здесь невольно могут сравнить качество подготовки. «Есть дипломные работы по 200 страниц, а есть работы всего на 35 страниц. Причем, из года в год темы дипломных работ повторяются, иногда кажется, что они просто скачивают работы с интернета», — отмечает пожилой работник копи-центра. По его словам, к ним часто приходили ребята с колледжа ТИСБИ, которые порой могли забыть флешку. Для таких ребят специально вывесили объявление: а ты не забыл взять флешку? «Но они все равно не читают», — рассказал он.
Сегодня в Татарстане день траура. Следственный Комитет расследует дело о массовом убийстве. По поручению президента Владимира Путина после инцидента в Казани правила оборота оружия должны быть ужесточены.
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