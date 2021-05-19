В Казани студент упал с восьмого этажа общежития КГЭУ

В Казани молодой человек упал с восьмого этажа общежития Казанского государственного энергетического университета. Об этом рассказали пользователи в соцсети.

Студент умер до приезда скорой помощи, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Подробности случившегося выясняются. «Реальное время» направило запрос в КГЭУ.

В прошлом году в сентябре в Казани 20-летняя студентка КГМУ выпала из окна общежития на улице Пионерской. Сообщалось, что это случилось, когда она мыла окна в комнате.



Татьяна Демина