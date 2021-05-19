В Казани студент упал с восьмого этажа общежития КГЭУ
В Казани молодой человек упал с восьмого этажа общежития Казанского государственного энергетического университета. Об этом рассказали пользователи в соцсети.
Студент умер до приезда скорой помощи, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.
Подробности случившегося выясняются. «Реальное время» направило запрос в КГЭУ.
В прошлом году в сентябре в Казани 20-летняя студентка КГМУ выпала из окна общежития на улице Пионерской. Сообщалось, что это случилось, когда она мыла окна в комнате.
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