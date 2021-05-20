«Золото» — это среда «Синтеза»
Или как обычная среда оказалась дважды победной
19 мая запомнится, и как победный день, и победный вечер для представителей спортклуба «Синтез». С утра ватерполисты выиграли «золото» чемпионата России, чуть позднее пловец Александр Красных стал победителем в составе эстафет 4 по 200 метров вольным стилем. Вечером того же дня спортивных героев с главным трофеем встречали дома в аэропорту. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Сергей Лисунов: «Я полон энергии и мотивации»
В лирической комедии «Родня» есть эпизод на железнодорожном вокзале, когда происходит объявление о победе местной команды в матче чемпионата страны. Провожающие и встречающие (в том числе Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова и Федор Стуков) не особо реагируют на эту информацию, но, кажется, в ней есть своя изюминка. Можно было бы и по громкой связи в Казанском аэропорту объявить о том, что сейчас приземляется борт с чемпионами, поскольку люди в фойе аэровокзала, так или иначе, обращали внимание на видеокамеры и фотокорреспондентов. Тем более что ватерполисты вниманием СМИ не обласканы, а победа эта в республике первая и последняя — аж до осени.
— Финал был тяжелым, при неоднозначном судействе, но мы добились своего, — поделился с корреспондентом «Реального времени» впечатлениями директор ватерпольного клуба Максим Осмоловский, впервые отметивший победу плаванием в «золотом» бассейне. — Эмоции самые положительные, мы долго и тяжело шли к победе. Отпраздновал это событие в воде, поскольку я смотрел матч с трибуны, а когда спустился к команде, то Игорь Бычков и Николай Лазарев скинули меня в воду, все как положено у чемпионов.
Капитан «Синтеза» Сергей Лисунов заметил, что если «В прошлом году мы назначены чемпионами Ковид-сезона, и наконец-то мы пережили забытые уже эмоции, в связи с нынешней победой».
— Хочу поздравить нас с чемпионством, а «Динамо» выразить уважение за то, что оказали нам достойное сопротивление, за выход в финал, победу над «Спартаком», что считаю большим успехом для них. Сейчас мы пару дней отдохнем, и с понедельника начнем подготовку уже к полуфиналу Кубка России. Что будет далее? У нас сезон заканчивается 13 июня финалом Кубка России, а потом сразу же вызов в сборную. Главный тренер Сергей Евстигнеев был на финале с «Динамо», и он объявил о том, что нам предстоит участие в двух международных турнирах в Италии и Венгрии, с командами-участницами олимпийского турнира в Токио. 15 июня мы уже собираемся на первый сбор для подготовки к этим турнирам, а дальше новый сезон, который ожидается очень тяжелым. Там и чемпионат Европы и чемпионат мира, тем не менее я полон энергии и мотивации, чтобы продолжать карьеру. Наотдыхались во время пандемии…
«Где Адель, там победа!»
Главное отличие нынешнего и прошлогоднего чемпионства в том, что победа в 2020 году была достигнута по решению федерации водного поло, а это не совсем то. Нынешнее чемпионство самое настоящее, поскольку было достигнуто на площадке, и есть предположение, что мы установили рекорд чемпионатов страны, как команда, не потерявшая ни одного очка в сезоне. Думаю, это достижение может надолго войти в историю, во всяком случае, его можно только повторить. Приятно ощущать себя частью такой истории, спасибо всем, кто к ней причастен, начиная от руководства клуба, администрации, медицинской службы.
Честно говоря, мы ожидали увидеть в финале волгоградский «Спартак» (В итоге волгоградцы в этот же вечер завоевали бронзу. Одолев в тяжелейшем поединке астраханское «Динамо-СШОР» — 10:9, — Прим. Авт.). Почему два матча с «Динамо» были такими разными? Большие вопросы есть к тому, почему на дневное время назначается матч, в котором возможно будет определен чемпион страны, а так и случилось. Единственно, было тяжело, поскольку в это время мы привыкли отдыхать, после утренней тренировки. В итоге мы настраивались на матч с вечера, что несколько непривычно, но, думаю проблем никто не испытал, поскольку у нас все профессионалы. Плюс еще сказался статус выездного матча, потом, когда мы выиграли в домашнем матче — 12:5, то в голове были мысли уже о предстоящем противостоянии в Кубке России. Во всяком случае, так было у меня. Сезон для нас не закончился, впереди еще четыре важных матча в Кубке, наверное, и этим можно объяснить небольшую разницу второго финального матча. А насчет новой встречи с «Динамо» уже в рамках Кубка, то, опять же это мое мнение. Что чем чаще играешь с «Динамо», тем легче. У бело-голубых особый стиль игры, и к нему надо привыкать.
— Да нет, ситуация просто такая, что Адель Латыпов вернулся домой на родину, и уже два года «Синтез» — чемпион. Где Адель, там победа! — Такими словами разгласил все секреты последних успехов «Синтеза» Николай Лазарев, тем самым завершив наше мини-интервью.
И на груди его светилась медаль за город Будапешт…
В том числе потому, что необходимо было переключать внимание на столицу Венгрии, поскольку пока одни чемпионы приземлялись, другие плыли за «золотом», а за чем же еще, в королевской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
Синтезовец Александр Красных готов был прибавить к бронзовой медали, которую он завоевал во вторник в компании с Александром Щеголевым, Анной Егоровой и Анастасией Кирпичниковой в смешанной кролевой эстафете 4 по 200 метров, Впереди нас финишировали команды Англии и Италии, и они же готовились оказать самое яростное сопротивление в мужской эстафете
Но в начале о наболевшем… В среду Климент Колесников выиграл 100 метров вольным стилем, а третьим на дистанции финишировал Андрей Минаков. Это с одной стороны приятно, с другой — неожиданно, что мастера плавания на спине и в баттерфляе уже в который раз оказываются быстрее «вольников». Колесникова хвалят все российские СМИ, тем более что до этого он стал чемпионом, установив еще и мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. А пятым там финишировал татарстанец Григорий Тарасевич, который стартовал и на сотне на спине, но не смог пробиться в финал, финишировав восьмым в своем заплыве, и 16 из всех полуфиналистов. Сам Колесников объяснил это тем, что он устал, после победного заплыва на 100 метров вольным стилем. И это 100 процентов правды.
А теперь пару слов о том, что осталось за кадром. По правилам, из квалификации в полуфинал может выйти не более двух спортсменов из одной страны. И не более двух стартуют в финале, таким образом Международная федерация ФИНА и европейская федерация ЛЕН борются за более широкое представительство государств в финалах, против доминирования плавательных супердержав. Таким образом, татарстанец Тарасевич не прошел даже в полуфинал из 16 участников, хотя в квалификации он показал девятое время. То есть Колесников не дал ему возможности лишний раз стартовать, а затем сам «слил» полуфинал из-за вполне объяснимой усталости. Которая может быть еще и от того, что пловцы находятся под вполне объяснимыми нагрузками, готовясь к главному старту четырехлетия — Олимпиаде. Именно этим, мы надеемся, объясняется отсутствие на пьедестале почета Юлии Ефимовой на спине брассом, не попадание наших брассистов Кирилла Пригоды и Антона Чупкова в финал на 100 метров в этой дисциплине. К уставшему Колесникову претензий нет, есть только вопрос: почему он действовал по принципу ни себе ни людям? В данном случае — Тарасевичу. Более того, он не отказывается от идеи стартовать на Олимпиаде таким же образом.
Была такая сказка «Золотая антилопа», где жадный раджа говорил: «Золота не может быть слишком много», в итоге замуровавшись в черепки. Если жадный до стартов Колесников и дальше собирается предстать «лежачим полицейским» на пути Тарасевича, может, есть смысл вмешаться руководству сборной. Готов — плыви, не готов — не мешай, мы все одна команда!
Во всяком случае на 200 метров это было продемонстрировано в полной мере, когда Мартину Малютину дали выложиться на 400 метров, завоевать там «золото», смешанную эстафету закрыли Красных со Щеголевым, а вчерашний старт на королевской эстафете «озолотили» эти трое, плюс Михаил Вековищев. Наши опередили Англию и Италию, действительно взяв реванш за смешанную эстафету.
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