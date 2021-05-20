«Золото» — это среда «Синтеза»

Или как обычная среда оказалась дважды победной

Фото: Максим Платонов

19 мая запомнится, и как победный день, и победный вечер для представителей спортклуба «Синтез». С утра ватерполисты выиграли «золото» чемпионата России, чуть позднее пловец Александр Красных стал победителем в составе эстафет 4 по 200 метров вольным стилем. Вечером того же дня спортивных героев с главным трофеем встречали дома в аэропорту. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Сергей Лисунов: «Я полон энергии и мотивации»

В лирической комедии «Родня» есть эпизод на железнодорожном вокзале, когда происходит объявление о победе местной команды в матче чемпионата страны. Провожающие и встречающие (в том числе Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова и Федор Стуков) не особо реагируют на эту информацию, но, кажется, в ней есть своя изюминка. Можно было бы и по громкой связи в Казанском аэропорту объявить о том, что сейчас приземляется борт с чемпионами, поскольку люди в фойе аэровокзала, так или иначе, обращали внимание на видеокамеры и фотокорреспондентов. Тем более что ватерполисты вниманием СМИ не обласканы, а победа эта в республике первая и последняя — аж до осени.

— Финал был тяжелым, при неоднозначном судействе, но мы добились своего, — поделился с корреспондентом «Реального времени» впечатлениями директор ватерпольного клуба Максим Осмоловский, впервые отметивший победу плаванием в «золотом» бассейне. — Эмоции самые положительные, мы долго и тяжело шли к победе. Отпраздновал это событие в воде, поскольку я смотрел матч с трибуны, а когда спустился к команде, то Игорь Бычков и Николай Лазарев скинули меня в воду, все как положено у чемпионов.

Капитан «Синтеза» Сергей Лисунов заметил, что если «В прошлом году мы назначены чемпионами Ковид-сезона, и наконец-то мы пережили забытые уже эмоции, в связи с нынешней победой».

— Хочу поздравить нас с чемпионством, а «Динамо» выразить уважение за то, что оказали нам достойное сопротивление, за выход в финал, победу над «Спартаком», что считаю большим успехом для них. Сейчас мы пару дней отдохнем, и с понедельника начнем подготовку уже к полуфиналу Кубка России. Что будет далее? У нас сезон заканчивается 13 июня финалом Кубка России, а потом сразу же вызов в сборную. Главный тренер Сергей Евстигнеев был на финале с «Динамо», и он объявил о том, что нам предстоит участие в двух международных турнирах в Италии и Венгрии, с командами-участницами олимпийского турнира в Токио. 15 июня мы уже собираемся на первый сбор для подготовки к этим турнирам, а дальше новый сезон, который ожидается очень тяжелым. Там и чемпионат Европы и чемпионат мира, тем не менее я полон энергии и мотивации, чтобы продолжать карьеру. Наотдыхались во время пандемии…

«Где Адель, там победа!»

Главное отличие нынешнего и прошлогоднего чемпионства в том, что победа в 2020 году была достигнута по решению федерации водного поло, а это не совсем то. Нынешнее чемпионство самое настоящее, поскольку было достигнуто на площадке, и есть предположение, что мы установили рекорд чемпионатов страны, как команда, не потерявшая ни одного очка в сезоне. Думаю, это достижение может надолго войти в историю, во всяком случае, его можно только повторить. Приятно ощущать себя частью такой истории, спасибо всем, кто к ней причастен, начиная от руководства клуба, администрации, медицинской службы.

Честно говоря, мы ожидали увидеть в финале волгоградский «Спартак» (В итоге волгоградцы в этот же вечер завоевали бронзу. Одолев в тяжелейшем поединке астраханское «Динамо-СШОР» — 10:9, — Прим. Авт.). Почему два матча с «Динамо» были такими разными? Большие вопросы есть к тому, почему на дневное время назначается матч, в котором возможно будет определен чемпион страны, а так и случилось. Единственно, было тяжело, поскольку в это время мы привыкли отдыхать, после утренней тренировки. В итоге мы настраивались на матч с вечера, что несколько непривычно, но, думаю проблем никто не испытал, поскольку у нас все профессионалы. Плюс еще сказался статус выездного матча, потом, когда мы выиграли в домашнем матче — 12:5, то в голове были мысли уже о предстоящем противостоянии в Кубке России. Во всяком случае, так было у меня. Сезон для нас не закончился, впереди еще четыре важных матча в Кубке, наверное, и этим можно объяснить небольшую разницу второго финального матча. А насчет новой встречи с «Динамо» уже в рамках Кубка, то, опять же это мое мнение. Что чем чаще играешь с «Динамо», тем легче. У бело-голубых особый стиль игры, и к нему надо привыкать.

— Да нет, ситуация просто такая, что Адель Латыпов вернулся домой на родину, и уже два года «Синтез» — чемпион. Где Адель, там победа! — Такими словами разгласил все секреты последних успехов «Синтеза» Николай Лазарев, тем самым завершив наше мини-интервью.

И на груди его светилась медаль за город Будапешт…

В том числе потому, что необходимо было переключать внимание на столицу Венгрии, поскольку пока одни чемпионы приземлялись, другие плыли за «золотом», а за чем же еще, в королевской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Синтезовец Александр Красных готов был прибавить к бронзовой медали, которую он завоевал во вторник в компании с Александром Щеголевым, Анной Егоровой и Анастасией Кирпичниковой в смешанной кролевой эстафете 4 по 200 метров, Впереди нас финишировали команды Англии и Италии, и они же готовились оказать самое яростное сопротивление в мужской эстафете

Но в начале о наболевшем… В среду Климент Колесников выиграл 100 метров вольным стилем, а третьим на дистанции финишировал Андрей Минаков. Это с одной стороны приятно, с другой — неожиданно, что мастера плавания на спине и в баттерфляе уже в который раз оказываются быстрее «вольников». Колесникова хвалят все российские СМИ, тем более что до этого он стал чемпионом, установив еще и мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. А пятым там финишировал татарстанец Григорий Тарасевич, который стартовал и на сотне на спине, но не смог пробиться в финал, финишировав восьмым в своем заплыве, и 16 из всех полуфиналистов. Сам Колесников объяснил это тем, что он устал, после победного заплыва на 100 метров вольным стилем. И это 100 процентов правды.

А теперь пару слов о том, что осталось за кадром. По правилам, из квалификации в полуфинал может выйти не более двух спортсменов из одной страны. И не более двух стартуют в финале, таким образом Международная федерация ФИНА и европейская федерация ЛЕН борются за более широкое представительство государств в финалах, против доминирования плавательных супердержав. Таким образом, татарстанец Тарасевич не прошел даже в полуфинал из 16 участников, хотя в квалификации он показал девятое время. То есть Колесников не дал ему возможности лишний раз стартовать, а затем сам «слил» полуфинал из-за вполне объяснимой усталости. Которая может быть еще и от того, что пловцы находятся под вполне объяснимыми нагрузками, готовясь к главному старту четырехлетия — Олимпиаде. Именно этим, мы надеемся, объясняется отсутствие на пьедестале почета Юлии Ефимовой на спине брассом, не попадание наших брассистов Кирилла Пригоды и Антона Чупкова в финал на 100 метров в этой дисциплине. К уставшему Колесникову претензий нет, есть только вопрос: почему он действовал по принципу ни себе ни людям? В данном случае — Тарасевичу. Более того, он не отказывается от идеи стартовать на Олимпиаде таким же образом.

Была такая сказка «Золотая антилопа», где жадный раджа говорил: «Золота не может быть слишком много», в итоге замуровавшись в черепки. Если жадный до стартов Колесников и дальше собирается предстать «лежачим полицейским» на пути Тарасевича, может, есть смысл вмешаться руководству сборной. Готов — плыви, не готов — не мешай, мы все одна команда!

Во всяком случае на 200 метров это было продемонстрировано в полной мере, когда Мартину Малютину дали выложиться на 400 метров, завоевать там «золото», смешанную эстафету закрыли Красных со Щеголевым, а вчерашний старт на королевской эстафете «озолотили» эти трое, плюс Михаил Вековищев. Наши опередили Англию и Италию, действительно взяв реванш за смешанную эстафету.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов