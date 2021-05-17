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Происшествия

В Казани столкнулись два трамвая, пострадали четыре человека

08:38, 17.05.2021 5
В Казани столкнулись два трамвая, пострадали четыре человека
Фото: t.me

В Казани на Сибирском тракте столкнулись два трамвая. В ДТП пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов, сообщает Telegram-канал «MashIptash».

Сообщается, что пострадавший водитель трамвая находится в тяжелом состоянии. У троих пострадавших — ушибы.

В ГИБДД Казани сообщили, что причиной столкновения стало нарушение п.9.10 ПДД — водитель трамвая, следуя по маршруту №5 со стороны улицы Журналистов в направлении улицы Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию. Так произошло столкновение с трамваем этого же маршрута.

За 16 мая в Казани произошло 50 ДТП, все с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17 май
    Уже не удивляет, привычная картина. Надеюсь, руководство тоже ?
    Задача - раздолбать все трамваи , успешно выполняется. Может дело в страховке ?
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  • Анонимно 17 май
    На этих трамваях и троллейбусах все водители люди случайные. В основном из ближнего зарубежья. Уважающий себя человек не будет работать за копейки. А тут дают общежитие, ему надо жильё, деньги добывает жена на базаре. Вот так и живём.
    А нужен ли он вообще троллейбус, который целый день возит кондуктора и воздух,вопрос риторический.
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    Анонимно 17 май
    Водители по 40-50 тыс. получают.
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    Анонимно 17 май
    почему Вы уважаете только себя?
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  • Анонимно 17 май
    странное дтп, конечно
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