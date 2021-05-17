В Казани столкнулись два трамвая, пострадали четыре человека

В Казани на Сибирском тракте столкнулись два трамвая. В ДТП пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов, сообщает Telegram-канал «MashIptash».



Сообщается, что пострадавший водитель трамвая находится в тяжелом состоянии. У троих пострадавших — ушибы.

В ГИБДД Казани сообщили, что причиной столкновения стало нарушение п.9.10 ПДД — водитель трамвая, следуя по маршруту №5 со стороны улицы Журналистов в направлении улицы Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию. Так произошло столкновение с трамваем этого же маршрута.



За 16 мая в Казани произошло 50 ДТП, все с материальным ущербом.



Маргарита Головатенко