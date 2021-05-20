В исполкоме Челнов прокомментировали эвакуацию в школе №9

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах эвакуировали сотрудников и учеников школы №9. Начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова написала комментарий по ситуации у себя в Instagram.

«На месте работают правоохранительные органы, спецслужбы. Все ученики, учителя и персонал школы №9 эвакуированы и находятся в безопасности», — сообщила она.

фото: скриншот

Подробности случившегося устанавливаются.

Сегодня учеников казанской школы №174 эвакуировали из-за подозрительного предмета. Уточняется, что им оказался пакет, оставленный одной из преподавательниц. Дети вернулись на уроки.

Алексей Нечаев